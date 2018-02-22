Миссия «Ответы Бытия» стремится воздать честь и славу Богу-Творцу и утвердить истину библейской летописи происхождения и всей истории мира и человечества.

Часть этой истории – прискорбная весть о том, что восстание первого человека, Адама, против Божьих заповедей принесло в этот мир смерть, страдания и отлучение человека от Бога. Последствия этого очевидны всем. Все потомки Адама греховны с момента зачатия (Пс. 50:7) и, приходя в этот мир, становятся грешниками. Поэтому они не могут жить со Святым Богом и обречены на разлуку с Ним. Библия гласит, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) и потому все подвергнутся «вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его» (2 Фес. 1:9). Однако есть и добрая весть: Бог захотел изменить это положение!

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции-2

Russian edition published in cooperation with Literature And Teaching Ministries, 221 West Third St., Joplin, Mo 64801, USA

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2006 г. – 136 с.

ISBN: 966-8180-43-7

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции-2 - Содержание

Введение

Раздел 1. Утверждение: «Теория эволюции – это наука»

Глава 1. Аргумент: «Креационизм – это религия, а не наука»

Глава 2. Аргумент: «Теория эволюции не противоречит христианству»

Глава 3. Аргумент: «Теория эволюции – это подлинная наука, а не “просто теория”»

Раздел 2. Утверждение: «Теория эволюции подкреплена фактами»

Глава 4. Аргумент: «Естественный отбор ведет к видообразованию»

Глава 5. Аргумент: «Некоторые мутации благоприятны»

Глава 6. Аргумент: сходное строение свидетельствует об общем происхождении

Глава 7. Аргумент: «Неудачное строение организма» –издержки эволюции

Глава 8. Ископаемые против эволюции

Раздел 3. Утверждение: «Проблемы теории эволюции – иллюзия»

Глава 9. Аргумент: вероятность эволюции

Глава 10. Аргумент: «сложность, не поддающаяся дальнейшему снижению»

Глава 11. Аргумент: эволюция пола

Глава 12. Аргумент: эволюция человека

Приложения

Приложение 1: Опровергнутые аргументы в пользу теории эволюции

Приложение 2: Распространенные, но неудачные аргументы в пользу Сотворения

Добрая весть

Сарфати Джонатан - Несостоятельность теории эволюции – Введение

Вера в сотворение мира общего с наукой». В газетах и телепередачах полно мира – «религиозная выдумка, не имеющая ничего – «вздор». Само сотворение подобных безапелляционных заявлений.

Непрерывный шквал мнений и научных «фактов», якобы «доказывающих» факт эволюции, кажется сокрушительным.

Верующих в Слово Божие называют безумными религиозными фанатиками, средневековыми мракобесами, которые верят в «библейские сказки». Сейчас верующие как никогда должны быть готовы защитить свою веру – как тому учит Евангелие (1 Пет. 3:15).

В этой книге собраны самые сильные аргументы, которые христианам приходится слышать от крупнейших ученых-эволюционистов современности. Эти аргументы исходят от двух солидных СМИ – телекомпании PBS-TV и журнала Scientific American, которые возглавили «крестовый поход» теории эволюции, проповедуя ее по всему миру. Телекомпания PBS (Public Broadcasting Service) сформулировала современные аргументы в пользу теории эволюции в восьмичасовом сери але «Эволюция», который регулярно транслируется в эфире до сих пор и хорошо известен в американских школах. Эту серию транслировали по телевидению и в Австралии. Журнал Scientific American, в свою очередь, изложил лучшие из своих доводов в пользу теории эволюции в полемической редакционной статье «Пятнадцать ответов на креационистский вздор».