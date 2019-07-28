Джонатан Сарфати - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию

Сарфати - Величайшая мистификация
О б авторе
Джонатан Д. Сарфати, доктор философии, магистр ФИДЕ, родился в Арарате, Австралия, в 1964 году. С детства живет в Новой Зеландии. Изучал математику, геологию, физику, химию в университете Виктория в Веллингтоне. С отличием окончил курс физической и неорганической химии, а также физики конденсированного состояния и ядерной физики.
В 1995 в том же университете получил степень доктора философии (Ph.D) по физической химии в области колебательной спектроскопии. Соавтор ряда научных работ по высокотемпературным сверх проводникам, атаке серо- и селено-содержащим кольцевым и полым молекулам. Доктор Сарфати интересуется философией и формальной логикой, кроме того, он прекрасный шахматист, экс-чемпион Новой Зеландии по шахматам, представлявший страну на трех шахматных олимпиадах. В 1988 году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила ему звание «магистр ФИДЕ». Доктор Сарфати известен тем, что на многих конференциях по творению давал сеансы одновременной игры вслепую с 12 участниками. Приняв христианство в 1984 году, доктор Сарфати стал одним из основателей Христианского апологетического общества Веллингтона и несколько лет был членом редакционной группы журнала «Apologia», издаваемого этой организацией. С 1996 года доктор Сарфати работает в неприбыльной духов- ной миссии Creation Ministries International (CMI); он также является исследователем, автором и редакционным консультантом журналов Creation и Journal o f Creation, для которых он написал немало статей.
Большую часть времени он работал в офисе CMI в Брисбене, Австралия, а в начале 2010 года перешел на работу в американский офис CMI в Атланте, Джорджия, вместе со своей женой Шери, урожденной американкой. Он автор книг Refitting Evolution («Несостоятельность теории эволюции») - самой читаемой книги о творении всех времен, Refuting Evolution 2 («Несостоятельность теории эволюции - 2»), Refuting Compromise («Отвергая компромисс» - всесторонняя богословская и научая защита Творения согласно книге Бытия), а также By Design: The evidence for nature’s intelligent designer, the God o f the Bible («В соответствии с замыслом: устройство мира свидетельствует о разумном устроителе - Боге Библии»). Кроме того, он соавтор нескольких других книг, включая популярную Creation Answers Book («Книга ответов о творении»). Доктор Сарфати - один из ученых, предоставляющих информацию для международного веб-сайта миссии СМ1 www.creation.com.
Сарфати Джонатан - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию
Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. - 416 с.
ISBN 978-966-491-171-6
Джонатан Сарфати - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию - Содержание
- Глава 1. Подмена
- Глава 2. Роды и виды Глава 3. Естественный отбор
- Глава 4. Эволюция на наших глазах?
- Глава 5. Эмбрионы и самосборка
- Глава б. Общие предки или единый замысел?
- Глава 7. Где останки переходных форм?
- Глава 8. Звенья все еще отсутствуют
- Глава 9. Обезьяночеловек?
- Глава 10. Географическое распространение
- Глава 11. Каков возраст Земли?
- Глава 12. Доказательства юного возраста мира
- Глава 13. Происхождение жизни
- Глава 14. Утраченные свойства: эволюция или деволюция?
- Глава 15. «Плохое устройство»: доказательство эволюции?
- Глава 16. «Природа с кровавыми зубами и когтями
- Глава 17. Эволюция, наука, история и религия
Джонатан Сарфати - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию - Введение
Ричард Докинз - знаменитый во всем мире поборник атеизма и его интеллектуальной основы - теории эволюции «от частиц к человеку». Его последняя книга «Величайшее шоу на Земле: доказательство в пользу эволюции» рекламируется как непревзойденный вызов всем, кто верит в божественное творение. Как говорит Докинз, ранее он только предполагал факт эволюции, на этот же раз он взялся представить в одной фундаментальной книге доказательства в пользу эволюции (а также связанных с нею долгих геологических эпох).Теперь же ученый, шахматный мастер и логик Джонатан Сарфати опровергает Докинза по всем пунктам в своей книге «Величайшая мистификация. Опровержение взглядов Докинза на эволюцию».
Сарфати отнюдь не легковесный противник: его книга Refuting Evolution («Несостоятельность теории эвлюции»), опубликованная тиражом более 500 000 экземпляров, является самой читаемой креационистской книгой всех времен. Излагая свои мысли ясным и прозрачным языком, с безусловной научной компетентностью, Сарфати хладнокровно и последовательно разрушает один тезис Докинза за другим. По ходу обсуждения Сарфати постоянно раскрывает логические ошибки даже сомнительные приемы, использованные Докинзом в егидеологической борьбе за эволюцию против творения. Впрочем, Сарфати и не пытается создать впечатление, что наука о происхождении мира свободна от всякой идеологии: напротив, он открыто признает, что его собственные аксиомы – это убеждения христианина, верящего в истинность Библии. Он решительно берется за такие темы, как геология и методы датировки геологических пород, которые редко обсуждаются анти-эврлюци-оиистами - однако Сарфати принимает вызов Докинза, поскольку тот считает их ключевыми моментами затеянной им дискуссии.
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