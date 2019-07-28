Джонатан Сарфати - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию

О б авторе

Джонатан Д. Сарфати, доктор философии, магистр ФИДЕ, родился в Арарате, Австралия, в 1964 году. С детства живет в Новой Зеландии. Изучал математику, геологию, физику, химию в университете Виктория в Веллингтоне. С отличием окончил курс физической и неорганической химии, а также физики конденсированного состояния и ядерной физики.

В 1995 в том же университете получил степень доктора философии (Ph.D) по физической химии в области колебательной спектроскопии. Соавтор ряда научных работ по высокотемпературным сверх проводникам, атаке серо- и селено-содержащим кольцевым и полым молекулам. Доктор Сарфати интересуется философией и формальной логикой, кроме того, он прекрасный шахматист, экс-чемпион Новой Зеландии по шахматам, представлявший страну на трех шахматных олимпиадах. В 1988 году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила ему звание «магистр ФИДЕ». Доктор Сарфати известен тем, что на многих конференциях по творению давал сеансы одновременной игры вслепую с 12 участниками. Приняв христианство в 1984 году, доктор Сарфати стал одним из основателей Христианского апологетического общества Веллингтона и несколько лет был членом редакционной группы журнала «Apologia», издаваемого этой организацией. С 1996 года доктор Сарфати работает в неприбыльной духов- ной миссии Creation Ministries International (CMI); он также является исследователем, автором и редакционным консультантом журналов Creation и Journal o f Creation, для которых он написал немало статей.

Большую часть времени он работал в офисе CMI в Брисбене, Австралия, а в начале 2010 года перешел на работу в американский офис CMI в Атланте, Джорджия, вместе со своей женой Шери, урожденной американкой. Он автор книг Refitting Evolution («Несостоятельность теории эволюции») - самой читаемой книги о творении всех времен, Refuting Evolution 2 («Несостоятельность теории эволюции - 2»), Refuting Compromise («Отвергая компромисс» - всесторонняя богословская и научая защита Творения согласно книге Бытия), а также By Design: The evidence for nature’s intelligent designer, the God o f the Bible («В соответствии с замыслом: устройство мира свидетельствует о разумном устроителе - Боге Библии»). Кроме того, он соавтор нескольких других книг, включая популярную Creation Answers Book («Книга ответов о творении»). Доктор Сарфати - один из ученых, предоставляющих информацию для международного веб-сайта миссии СМ1 www.creation.com.

Сарфати Джонатан - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию

Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. - 416 с.

ISBN 978-966-491-171-6

Джонатан Сарфати - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию - Содержание

Глава 1. Подмена

Глава 2. Роды и виды Глава 3. Естественный отбор

Глава 4. Эволюция на наших глазах?

Глава 5. Эмбрионы и самосборка

Глава б. Общие предки или единый замысел?

Глава 7. Где останки переходных форм?

Глава 8. Звенья все еще отсутствуют

Глава 9. Обезьяночеловек?

Глава 10. Географическое распространение

Глава 11. Каков возраст Земли?

Глава 12. Доказательства юного возраста мира

Глава 13. Происхождение жизни

Глава 14. Утраченные свойства: эволюция или деволюция?

Глава 15. «Плохое устройство»: доказательство эволюции?

Глава 16. «Природа с кровавыми зубами и когтями

Глава 17. Эволюция, наука, история и религия

Джонатан Сарфати - Величайшая мистификация - Опровержение взглядов Докинза на эволюцию - Введение

Ричард Докинз - знаменитый во всем мире поборник атеизма и его интеллектуальной основы - теории эволюции «от частиц к человеку». Его последняя книга «Величайшее шоу на Земле: доказательство в пользу эволюции» рекламируется как непревзойденный вызов всем, кто верит в божественное творение. Как говорит Докинз, ранее он только предполагал факт эволюции, на этот же раз он взялся представить в одной фундаментальной книге доказательства в пользу эволюции (а также связанных с нею долгих геологических эпох).Теперь же ученый, шахматный мастер и логик Джонатан Сарфати опровергает Докинза по всем пунктам в своей книге «Величайшая мистификация. Опровержение взглядов Докинза на эволюцию».

Сарфати отнюдь не легковесный противник: его книга Refuting Evolution («Несостоятельность теории эвлюции»), опубликованная тиражом более 500 000 экземпляров, является самой читаемой креационистской книгой всех времен. Излагая свои мысли ясным и прозрачным языком, с безусловной научной компетентностью, Сарфати хладнокровно и последовательно разрушает один тезис Докинза за другим. По ходу обсуждения Сарфати постоянно раскрывает логические ошибки даже сомнительные приемы, использованные Докинзом в егидеологической борьбе за эволюцию против творения. Впрочем, Сарфати и не пытается создать впечатление, что наука о происхождении мира свободна от всякой идеологии: напротив, он открыто признает, что его собственные аксиомы – это убеждения христианина, верящего в истинность Библии. Он решительно берется за такие темы, как геология и методы датировки геологических пород, которые редко обсуждаются анти-эврлюци-оиистами - однако Сарфати принимает вызов Докинза, поскольку тот считает их ключевыми моментами затеянной им дискуссии.