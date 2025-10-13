Мой коллега, доктор Джонатан Сарфати, широко известен как мыслитель, писатель, ученый и логик поборник исторической истины книги Бытия. Впрочем, с исторической истиной книги Бытия, пожалуй, согласились бы все толкователи Библии если бы не тот печальный факт, что многие из них соблазнились принятием «научной» ревизионистской версии истории.

Книги Джонатана Refuting Evolution (Несостоятельность теории эволюции 1 и 2) и Refuting Compromise входят в число самых уважаемых и читаемых книг о творении во всем мире. Я верю, что его новая книга это решающее слово о разумном устройстве мира.

Очевидно, стремление Сарфати продемонстрировать наличие разумного устройства природного мира. Нисколько не умаляя достижений Движения «разумного замысла» (Intelligent design movement), он решительно основывается на «телеологическом аргументе» (design argument). Он также показывает, как основы этого аргумента были заложены креационистами прошлого (включая идею «неупрощаемой сложности», хотя и высказанную в других терминах), но делает это так, чтобы воздать должное и нашим естественным союзникам из Движения «разумного замысла».

Будучи доктором физической химии, автор посвятил отдельную главу разоблачению теории «химического происхождения жизни», которая явно выдает желаемое за действительное. Эта глава представляет собой совершенно самостоятельное исследование.

Сарфати бесстрашно отвечает на возражения, которые наши коллеги из Движения «разумного замысла», избегающие книги Бытия, обычно игнорируют или же не дают на них убедительного ответа. В частности, речь идет о так называемом «плохом устройстве», а также о том, почему в природе есть «плохие вещи». И, конечно же, он легко расправляется со старой уткой, недавно реанимированной богоненавистником Ричардом Докинзом: «кто сотворил Творца?».

Джонатан Сарфати - В соответствии с замыслом

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. 308 с.

ISBN 978-966-491-149-5

Джонатан Сарфати - В соответствии с замыслом - Содержание

Об авторе

Предисловие

Введение. Краткая история идеи разумного устройства мира

Глава 1. Глаза и зрение

Глава 2. Другие чувства

Глава 3. Цвета и формы

Глава 4. Полет

Глава 5. Навигация и ориентация

Глава 6. Катапульты

Глава 7. Клейкость

Глава 8. Великолепные материалы

Глава 9. Сила растений

Глава 10. Двигатели

Глава 11. Происхождение жизни

Глава 12. Существуют ли «плохо устроенные» вещи?

Глава 13. Почему в природе есть «вредные создания»?

Глава 14. Возражения против разумного устройства мира

Глава 15. Разумное устройство мира

Глава 16. Кто же устроитель?

Подробное содержание