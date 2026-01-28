Монументальная биография «Юстиниан» профессора Питера Сарриса — это захватывающее исследование жизни одного из самых влиятельных правителей в мировой истории. Юстиниан I предстает перед читателем во всей своей сложности: как реформатор права, амбициозный полководец, строитель величайших храмов и человек, чье правление было отмечено как небывалым триумфом, так и катастрофическими испытаниями.

Саррис мастерски проводит параллели между прошлым и настоящим, начиная повествование с пустых залов собора Святой Софии в период пандемии 2020 года, напоминая, что и сам Юстиниан столкнулся с опустошительной «чумой Юстиниана», которая едва не сокрушила его мечту о восстановлении Римской империи. Автор анализирует великое кодифицирование законов (Corpus Iuris Civilis), военные кампании Велизария в Африке и Италии, а также религиозную политику, превратившую империю в «Православную республику».

Книга разделена на четыре части, прослеживающие путь от скромного происхождения императора до его заката. Саррис не просто перечисляет факты, а вступает в диалог с историей, пытаясь ответить на фундаментальный вопрос: созидал ли Юстиниан величие Рима или же его непомерные амбиции и природные катаклизмы подготовили почву для окончательного упадка империи? Это глубокое, научно обоснованное и при этом живое повествование, которое будет интересно как профессиональным историкам, так и любителям биографического жанра.

Питер Саррис — Юстиниан: Византийский император, римский полководец, святой

Пер. с англ. О. Г. Постниковой. — М.: КоЛибри, АЗБУКА-АТТИКУС, 2025. — 560 с.

ISBN 978-5-389-25715-3

Питер Саррис — Юстиниан — Содержание