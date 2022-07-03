Современная мысль достигла значительного прогресса, превратив сущее в серию явлений, которые его обнаруживают. Этим хотели устранить ряд дуализмов, обременявших философию, и заменить их монизмом феномена. Удалось ли сделать это?

Прежде всего несомненно освободились от того дуализма, когда в сущем внутреннее противопоставляется внешнему. Нет больше внешнего, если под ним понимать поверхностную оболочку, которая скрывала бы от взглядов истинную природу объекта. В свою очередь, нет и той истинной природы как сокровенной реальности вещи, существование которой можно предчувствовать или предполагать, но до которой никогда не добраться, поскольку она всегда остается «внутри» рассматриваемого объекта.

Явления, которые обнаруживают сущее, не внутренние и не внешние: все они стоят друг друга, все они отсылают к другим явлениям и ни одно из них нельзя предпочесть другому. Сила, например, не есть метафизическое стремление неизвестного рода, которое замаскировано своими действиями (ускорением, отклонением и т. д.): она — совокупность своих действий. Равным образом электрический ток не имеет тайной изнанки: он не что иное, как совокупность физико-химических действий (электролиз, нагревание углеродной нити, отклонение стрелки гальванометра и т. д.), которые его обнаруживают. Ни одно из этих действий в отдельности недостаточно, чтобы его раскрыть. Ни одно из них не указывает на что-либо позади себя: оно обозначает само себя и весь ряд в целом.

Жан-Поль Сартр, Альбер Камю - Сущности. От сложного к простому и наоборот

(Философский поединок)

М.: Родина, 2021. - 288 с.

ISBN 978-5-00180-219-8

Жан-Поль Сартр, Альбер Камю - Сущности. От сложного к простому и наоборот - Содержание

Жан-Поль Сартр - Мир сущностей

Введение

Бытие-для-себя

Присутствие по отношению к себе

Фактичность для-себя

Для-себя и бытие ценности

Для-себя и бытие возможностей

«Я» и круговорот самости

Трансцендентность

Познание как тип отношения между для-себя и в-себе

Определение как отрицание

Качество и количество, потенциальность, инструментальность

Время мира

Познание

Альбер Камю - Антропоморфный мир