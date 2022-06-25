Программное философское произведение Жана Поля Сартра «Проблемы метода» (1957; 1960) вышло на русском языке в 1994 г. небольшим тиражом, и книга сейчас труднодоступна для читателя. Между тем без этого сочинения, примыкающего к «Критике диалектического разума» (1-й том — 1960; 2-й, незавершенный, — 1985), созданного практически одновременно с «Критикой...», невозможно составить себе достаточно полное представление о философии Сартра.

В своем очерке Сартр, не покидая исходных позиций экзистенциализма, намечает дальнейшую цель — подвергнуть «человеческую реальность» объективному исследованию нового типа, используя результаты и методы материалистической диалектики, психоанализа, социологии. И поскольку «бытие человеческой реальности» исторично, он размышляет о смысле истории, о феномене отчуждения, о специфичности исторического события. Задача, поставленная Сартром, грандиозна — сделать историю прозрачной для совместно творящих ее людей, так чтобы она обрела для них смысл, перестала казаться им чуждой, иррациональной силой. Проблематика очерка получила развитие в «Критике диалектического разума».

Переиздание «Проблем метода» мы дополнили тремя статьями, из которых только «Картезианская свобода» публиковалась на русском языке («Логос», 1996, № 8).

Несмотря на малый объем, статья «Основополагающая идея феноменологии Гуссерля: интенциональность », написанная Сартром во время стажировки в Германии в 1933-1934 гг., когда он с увлечением открывал для себя Хайдеггера, Ясперса, Гуссерля, принадлежит к лучшим его философским сочинениям. Эта работа отражает важный этап развития философской мысли Сартра, а кроме того, свидетельствует о формировании его самобытного стиля философствования. Выступая против широко распространенного понимания познания как «поглощения» сознанием объекта, Сартр изъясняет гуссерлианскую идею интенциональности ярким, образным, неравнодушным языком, доступным не только «профессиональным» философам.

Жан Поль Сартр - Проблемы метода. Статьи

(Философские технологии)

М.: Академический Проект, 2020. — 222 с.

ISBN 978-5-8291-3567-9

Жан Поль Сартр - Проблемы метода. Статьи - Содержание

I. Марксизм и экзистенциализм

II. Проблема посредствующих звеньев и вспомогательных дисциплин

III. Прогрессивно-регрессивный метод Заключение

Примечания