Сашко Ірина, OV, Стеблина Єремія, ЧСВВ - Бесіди про духовне материнство

Перед вами книга, яка відкриває глибокі таїнства духовного материнства, написана двома богопосвяченими жінками, що представляють Східний та Західний обряди Католицької Церкви. Ця праця є результатом їхніх багаторічних роздумів та досліджень, що ґрунтуються на текстах Святого Письма, документах Церкви, творах богословів, духівників та психологів, переосмислених і пережитих у горнилі власного духовного і життєвого досвіду авторок.

Книга починається з розділу-бесіди «На початку була мати», де проаналізовано приклади біблійних жінок та висвітлено постать матері як такої, яка стоїть біля самих витоків життя. У наступній бесіді авторки звертаються до концепції духовного товаришування та відповідальності духовного материнства. Інтелектуальна та людська зрілість духовної матері, мудре будування взаємин у проводі, прийняття харизми духовного материнства як дару - це теми наступних трьох бесід. Також сестри роздумують про терапевтичний вимір духовного материнства, його життєдайність, потребу створення простору довіри й прийняття, важливість смиренного визнання помилок, виклики та спокуси, які, зрештою перетворюють шлях духовного материнства на нелегке, але захопливе сходження на гірську вершину. Деколи ця подорож завершується входженням у хмару преображения на горі Тавор, а деколи приводить нас до підніжжя хреста на Голготі.

Авторки розмірковують про духовне материнство як покликання кожної жінки, розкриваючи його значення та важливість у сучасному світі. Вони діляться численними прикладами із власного життя та з досвіду своїх друзів і знайомих, показуючи як позитивні моменти, так і труднощі. Особливо цінними є постаті духовних матерів, наведених у книзі, - це світлої пам’яті м. Моніка Полянська, ЧСВВ, графиня Софія з Фредрів Шептицька, с. Марія Цапулич, ЧСВВ, с. Яніна Цісельська, SCM та інші. Завдяки їм ми розуміємо, що духовне материнство здатне давати життя, коли людина з довірою вкладає свої людські можливості та обмеження в руки Божі, відкриваючись на тих, кого Господь ставить на її життєвій дорозі.

Сашко Ірина, OV, Стеблина Єремія, ЧСВВ - Бесіди про духовне материнство

Львів: Свічадо, 2025, 336 с.

ISBN 978-966-938-928-2

Сашко Ірина, OV, Стеблина Єремія, ЧСВВ - Бесіди про духовне материнство - Зміст

Слово владики

Духовне материнство: божественний дар і шлях до зростання

Передмова

Вступне слово

Вступ

Подяки

Бесіда 1. На початку була мати

Бесіда 2. Дух і Церква кличуть: «Прийди»

Бесіда 3. Шлях до духовного материнства

Бесіда 4. Передусім - стосунки

Бесіда 5. Дар, який зростає

Бесіда 6. Духовна терапія

Бесіда 7. Життєдайна присутність

Бесіда 8. Не знаннями єдиними

Бесіда 9. Помилятися можна, гірше - не виправлятися

Бесіда 10. Долаючи спокуси

Бесіда 11. Разом ходити по горах

Бесіда 12. Лайфхаки від (не)святих

Закінчення

Вибрана бібліографія