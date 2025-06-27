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Сашко, Стеблина - Бесіди про духовне материнство

Сашко Ірина, OV, Стеблина Єремія, ЧСВВ - Бесіди про духовне материнство
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling
Перед вами книга, яка відкриває глибокі таїнства духовного материнства, написана двома богопосвяченими жінками, що представляють Східний та Західний обряди Католицької Церкви. Ця праця є результатом їхніх багаторічних роздумів та досліджень, що ґрунтуються на текстах Святого Письма, документах Церкви, творах богословів, духівників та психологів, переосмислених і пережитих у горнилі власного духовного і життєвого досвіду авторок.
Книга починається з розділу-бесіди «На початку була мати», де проаналізовано приклади біблійних жінок та висвітлено постать матері як такої, яка стоїть біля самих витоків життя. У наступній бесіді авторки звертаються до концепції духовного товаришування та відповідальності духовного материнства. Інтелектуальна та людська зрілість духовної матері, мудре будування взаємин у проводі, прийняття харизми духовного материнства як дару - це теми наступних трьох бесід. Також сестри роздумують про терапевтичний вимір духовного материнства, його життєдайність, потребу створення простору довіри й прийняття, важливість смиренного визнання помилок, виклики та спокуси, які, зрештою перетворюють шлях духовного материнства на нелегке, але захопливе сходження на гірську вершину. Деколи ця подорож завершується входженням у хмару преображения на горі Тавор, а деколи приводить нас до підніжжя хреста на Голготі.
Авторки розмірковують про духовне материнство як покликання кожної жінки, розкриваючи його значення та важливість у сучасному світі. Вони діляться численними прикладами із власного життя та з досвіду своїх друзів і знайомих, показуючи як позитивні моменти, так і труднощі. Особливо цінними є постаті духовних матерів, наведених у книзі, - це світлої пам’яті м. Моніка Полянська, ЧСВВ, графиня Софія з Фредрів Шептицька, с. Марія Цапулич, ЧСВВ, с. Яніна Цісельська, SCM та інші. Завдяки їм ми розуміємо, що духовне материнство здатне давати життя, коли людина з довірою вкладає свої людські можливості та обмеження в руки Божі, відкриваючись на тих, кого Господь ставить на її життєвій дорозі.

Сашко Ірина, OV, Стеблина Єремія, ЧСВВ - Бесіди про духовне материнство

Львів: Свічадо, 2025, 336 с.
ISBN 978-966-938-928-2

Сашко Ірина, OV, Стеблина Єремія, ЧСВВ - Бесіди про духовне материнство - Зміст

Слово владики
Духовне материнство: божественний дар і шлях до зростання
Передмова
Вступне слово
Вступ
Подяки
  • Бесіда 1. На початку була мати
  • Бесіда 2. Дух і Церква кличуть: «Прийди»
  • Бесіда 3. Шлях до духовного материнства
  • Бесіда 4. Передусім - стосунки
  • Бесіда 5. Дар, який зростає
  • Бесіда 6. Духовна терапія
  • Бесіда 7. Життєдайна присутність
  • Бесіда 8. Не знаннями єдиними
  • Бесіда 9. Помилятися можна, гірше - не виправлятися
  • Бесіда 10. Долаючи спокуси
  • Бесіда 11. Разом ходити по горах
  • Бесіда 12. Лайфхаки від (не)святих
Закінчення
Вибрана бібліографія
Views 227
Rating 5.0 / 5
Added 27.06.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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