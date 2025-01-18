Сатурн и меланхолия

С незапамятных времен, когда события человеческого мира в первую очередь связывали со звездами, Сатурн считался препятствием в любых делах, которые попали под его власть. Безусловно, древние нашли бы немало подтверждений его пагубному воздействию на судьбу на примере этой книги.

В 1923 году Эрвин Панофски и Фриц Заксль выпустили книгу о меланхолии Дюрера1. Когда это издание вышло в печати, возникла идея подготовить новое, уточненное и расширенное издание, в котором развитие доктрины темпераментов будет описано более подробно, а история «Сатурна, владыки Меланхолии» будет прослеживаться от самого начало до современности. Из-за расширенного содержания возникла необходимость отказаться от формы монографии по гравюрам Дюрера. Возник план новой книги про Сатурна и меланхолию, за исполнение которого взялись три автора, обозначенные в заглавии.

На каждой стадии подготовки этой книги мы сталкивались с задержками и препятствиями. После длительного перерыва в связи с политической ситуацией в Германии во время эмиграции тридцатых годов из страны, работа снова возобновилась в Британии. Летом 1939 года издатели в Глюкштадте недалеко от Гамбурга получили последние правки; вскоре после прекращения военных действий в 1945 году стало известно, что все гранки были уничтожены. Восстановление немецкого издания казалось невозможными. Вместо этого, авторы пришли к решению выпустить английский перевод на основе сохранившейся копии немецких правок. Из-за скоропостижной кончины Фрица Заксля в марте 1948 года, выполнение этого проекта снова пришлось надолго отложить.

Когда, в итоге, работа снова началась, возникла необходимость в некоторых перестановках и изменениях; однако, содержание книги в целом не претерпело кардинальных перемен. На протяжении последних двух декад вышло множество исследований по различным темам, упомянутым в этой книге; в частности, почти каждый год выходят новые интерпретации гравюр Дюрера, некоторые из которых упоминаются в книге Панофски «Альбрехт Дюрер» (1955). Любая попытка учесть всю эту литературу привела бы к чрезмерному увеличению этого тома. Пришлось бы уделять внимание более тонким подробностям, а также тщательнее останавливаться на неоднозначных моментах; и все же авторы уверены в том, что общий посыл книги всё равно остался бы прежним.

Сатурн и меланхолия

Исследования природной философии авторства Реймонда Клибански, Эрвина Панофски и Фрица Заксля. – М.: «Касталия», 2025. — 388 с.

І5ВИ 978-5-521-24430-0

Сатурн и меланхолия – Содержание

Предисловие

Часть I Понятие меланхолии и его историческое развитие

Глава 1. Меланхолия во врачебной литературе Древности

Глава 2. Меланхолия в средневековой медицине, науке и философии

Часть II Сатурн, Звезда меланхолии

Глава 1. Сатурн в литературной традиции

Глава 2. Сатурн в изобразительной традиции

Часть III «Поэтическая меланхолия» и ',Melancholia Generosa"

Глава 1. Поэтическая меланхолия в поэзии после Средневековья

Глава 2. “Melancholia Generosa

Часть IV Дюрер

Глава 1. Меланхолия у Конрада Цельтиса

Глава 2. Гравюра «Меланхолия I»

Глава 3. Художественное наследие «Меланхолии I»

Приложение 1. Полигедрон в «Меланхолии I»

Приложение 2. Смысл гравюры В70

Рисунки