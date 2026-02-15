Саулитис - Раннее христианство

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art

«Раннее христианство» Гедрюса Саулитиса — это глубокое историческое исследование, охватывающее первые четыре столетия существования Церкви, от ее зарождения в Иерусалиме до превращения в государственную религию Римской империи. Автор анализирует, как небольшая группа учеников Христа, находясь в условиях враждебного окружения и гонений, смогла распространить свое влияние на весь античный мир. Саулитис уделяет внимание не только внешним событиям — миссионерским путешествиям и императорским эдиктам, — но и внутренней трансформации общины, формированию ее иерархии и канона Священного Писания.

В книге подробно рассматривается период великих богословских споров и формирования догматов. Автор описывает противостояние Церкви с гностицизмом и другими ересями, а также роль первых Вселенских соборов в определении основ веры. Особое место занимает анализ жизни ранних христиан: их быта, литургической практики и мученичества, которое стало «семенем Церкви». Саулитис мастерски соединяет академическую точность с доступным изложением, показывая, как сквозь политические интриги и культурные вызовы I–IV веков выкристаллизовывался фундамент современной христианской цивилизации.

Гедрюс Саулитис – Раннее христианство – История церкви I-IV в.

Второе издание. – Вильнюс: Библейский центр "Слово веры", 1996. – 82 с.

ISBN 9986-90309-2־

Гедрюс Саулитис – Раннее христианство – Содержание

  • Предисловие

  • 1. Истоки христианства

  • 2. Христианство - ветвь иудаизма

  • 3. Происхождение слова “христианин”

  • 4. Рождение церкви

  • 5. Преследование первых христиан

  • 6. Нападки на христиан

  • 7. Апологеты

  • 8. Император Константин. Союз империи и церкви

  • 9. Обобщение

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

