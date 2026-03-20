Савченко - Пальма
Рассказ «Пальма» — это небольшая духовно-нравственная притча, в которой через образ одинокого дерева автор раскрывает важную мысль о смысле жизненных испытаний. Пальма, растущая в суровых условиях, среди ветров и скудной почвы, долгое время кажется слабой и обречённой на медленный рост. Однако именно трудности заставляют её пускать глубокие корни, укрепляться и становиться устойчивой к бурям.
Через этот символический образ Александр Савченко показывает, что испытания и лишения нередко становятся источником внутренней силы и духовного роста человека. То, что сначала воспринимается как препятствие или несправедливость, со временем открывается как необходимое условие формирования характера, веры и стойкости.
Рассказ написан простым и выразительным языком и обращён к широкому кругу читателей. Он побуждает задуматься о терпении, доверии Богу и о том, как трудные обстоятельства могут стать частью пути к зрелости и духовному укреплению.
Савченко Александр Петрович – Пальма
Мариуполь, "Светильник” ОРА Интернешнл, 1995. - 320 с.
ISBN 5 - 7707 - 7546 – 7
Савченко Александр Петрович – Пальма – Содержание
Проза
ПАЛЬМА . - НАДЕЖДА - О НАДЕЖДЕ ХРИСТИАНСКОЙ - СТРЕСС - ДУХОВНАЯ ЭМИГРАЦИЯ - НЕЗРЕЛЫЙ УМ - ПЛОХИЕ СООБЩЕСТВА - ОХРАНА - ПИСЬМО ХРИСТОВО - ПОДВИГ ВЕРЫ - ПОДВИГ ХРИСТА - БЛУДНЫЙ СЫН - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - ИЩУЩИМ БЛАГО - БЕССМЕРТИЕ ДУШИ - СОН И БОДРСТВОВАНИЕ - СОВЕСТЬ - РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА - РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ - ПОПАЛ В ЯЩИК - КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ - БОЛЬШАЯ ДОЛЖНОСТЬ - ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД - ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ - КАК БРАТ МИША В ЛОНДОН ЛЕТАЛ - РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ - АРЕСТОВАННЫЕ КНИГИ - ИСЦЕЛЕНИЕ ФОМЫ - ИНТЕРЬЕР СЕРДЕЧНОЙ ГОРНИЦЫ - ВАНДАЛЫ - НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ЧУДО - ЛЖЕХРИСТОС - ОБЩЕНИЕ С БОГОМ ИЛИ - ТЕЛЕСКОП ДУХОВНОГО МЫШЛЕНИЯ - ЭТО ЗЛОПОЛУЧНОЕ “У“! - ИСПУГАЛСЯ - СУШИЛКА УМА - СОК - НЕ РЯДОМ, А ВЫШЕ - В ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ г. - АРХИЕПИСКОП - “МИРОТВОРЕЦ- - СТАРЫЙ МОШЕННИК - ОЧЕВИДНОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ - -УТЕШИТЕЛИ- - ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ - НЕУДАЧНЫЕ КОПИИ - ЗАМЕТКИ ОБ ЭВОЛЮЦИИ БЕЗБОЖНОЙ ПРОПАГАНДЫ - ПИШИ, МАНЯ, ЧТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ - АЛАВАСТРОВЫЙ СОСУД ДОБРОДЕТЕЛЕЙ - СТАНИСЛАВ ГЕЧКО: -Я ВСЕГДА РАД ГОСТЯМ ИЗ РОССИИ- - ПОТЕРЯ ДУХОВНОГО СОЗНАНИЯ - МЫ — ИНСТРУМЕНТЫ В РУКАХ МАСТЕРА - И БЫЛ БОГ С ИОСИФОМ - ЕДИНСТВО - ОСУЖДЕНА ЗА НАДЕЖДУ - ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО ВО ХРИСТЕ - МАРК МАКАРОВ: **Я ОСТАЛСЯ НА БАРРИКАДАХ** - ЙОГАННЕС РАЙМЕР: “БЫТЬ ОПТИМИСТОМ — ЭТО ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ ХРИСТУ!** - СТРАУСЫ - ХРАНИТЕ СЕБЯ ОТ ИДОЛОВ
Поэмы
МАНИЛА - ГЕФСИМАНИЯ - РУФЬ - ЕСФИРЬ - ЛОТ - ОГОНЬ - МАТФЕЙ - ПАВЕЛ - КАТАСТРОФА - ДАВИД - ИЗ ВРЕМЕНИ — В ВЕЧНОСТЬ - ИОСИФ - ПРЕДТЕЧА ... - ДУХОВНАЯ АПТЕКА - ВАРАВВА - КРЕСТНЫЙ ПУТЬ - ИОСИФ (БИБЛЕЙСКИЙ) - ДУХОВНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ - ИОНА - ГОРОДА
Стихотворения
ХРИСТОС - ПОЧЕМУ? - НЕ УНЫВАЙТЕ - СОВЕТ - МОЛИТВА - НЕХУШТАН - НА ПОХОРОНАХ СУЕТЫ - ТРУДНЫЙ ВОПРОС - ИЗМЕНА - НА ГРАНИЦЕ - ПИСЬМО БОГУ - НЕ МОЛЯТСЯ ЛИШЬ СВИНЬИ - СРЕДСТВО ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ - МАДОННЕ - ИСТИНА - ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВРЕМЕНЕМ - ПРОТИВОСТАНЬТЕ ДЬЯВОЛУ! - СИГНАЛ ИЗ АНТИМИРА
