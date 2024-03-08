Говорю так не потому, что я уже достиг, или усо- вершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.

Филиппийцам 3:12

Что самое главное в жизни? Что составляет ее смысл? Для одних главное — счастье, для других — здоровье, для третьих — деньги, успех в бизнесе, карьера, творческие достижения, научные открытия, отыскание истины, любовь к детям и внукам... Дух — первичен, материя — вторична, следовательно, в человеке главное — душа, а тело — только одежда. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» — спрашивает Христос.

В романе Льва Толстого «Воскресение» князь Нехлюдов рассуждает: «Ищите же прежде Царствия Божьего» (Мф. 6:33),— сказал Христос. Это — основное.

Серафим Саровский считал основным в жизни — стяжание Духа Святого, Который прославляет Христа и указывает на Него.

С точки зрения Соломона, «главное — мудрость» (Пр. 4:7). Приобретение ее он ставит выше золота и серебра.

«Ибо для меня жизнь — Христос <...> — утверждает Павел,— <и [я] все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа <...> [и] достигнуть воскресения мертвых».

«И Слово стало плотию, и обитало с нами», — написал Иоанн Богослов. Это Слово Бога, Логос, материальный Образ Бога Отца явлен людям в незаурядной Личности Иисуса Христа.

На эту тему — произведения предлагаемой книги. В ее структуру входят стихи, проповеди и эссе о поэтах и писателях, а также воспоминания о друзьях и коллегах.

Александр Савченко - О вечном и злободневном - Краткие биографические очерки о великих мастерах слова - Эссе и рассказы

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, «Библия для всех», 2021. – 436 с.

ISBN 978-5-7454-1599-9

Александр Савченко - О вечном и злободневном – Содержание

Поэты и стихи

От автора

Сосредоточенность на главном

Сотворчество

Телескопическое зрение

1. Слово русских поэтов и писателей о Боге и любви к Нему

Гавриил Романович Державин (1743-1816)

Григорий Саввич Сковорода (1722-1794)

Александр Петрович Сумароков (1717-1777)

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Иван Андреевич Крылов (1769-1844)

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846)

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852)

Аполлон Николаевич Майков (1821-1897)

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900)

Иван Саввич Никитин (1824-1861)

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)

Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873)

Алексей Константинович Толстой (1817-1875)

Николай Александрович Добролюбов (1836-1861)

Константин Константинович Романов (1858-1915)

Ольга Николаевна Чюмина (1862-1909?)

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938)

Александр Александрович Блок (1880-1921)

Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864)

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942)

Семен Яковлевич Надсон (1862-1887)

Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893)

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941)

Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)

Игорь Васильевич Северянин (1887-1941)

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945)

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930)

Николай Степанович Гумилев (1886-1921)

Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) (1863-1927)

Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964)

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960)

Михаил Аркадьевич Светлов (1903-1964)

Булат Шалвович Окуджава (1924-1997)

Лариса Николаевна Васильева (1935-2018)

Сергей Александрович Есенин (1895-1925)

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980)

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934)

Николай Константинович Доризо (1923-2011)

Роберт Рождественский (1939-1994)

Эдуард Аркадьевич Асадов (Асадьянц) (1923-2004)

Иосиф Александрович Бродский (1940-1996)

Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017)

Николай Александрович Водневский (1922-2008)

Валерий Николаевич Череванев (1938-1993)

Василий Максимович Беличенко (1930-1998)

Николай Петрович Храпов (1914-1982)

Зоя Александровна Крахмальникова (1929-2014)

2. Перечитывая классиков

Виктор Мари Гюго (1802-1885)

Байрон, Джордж Гордон (1788-1824)

Донн, Джон (1572-1631)

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832)

Даниэль Дефо (1660-1731)

3. Эссе и рассказы

Власть искреннего слова

Когда случилась деградация?

Кровь сатаны

Психология самоубийства

О вечных темах в поэзии

Меланхолики в литературе

Опечатки и ошибки — смешные и грустные

В чем смысл жизни?

Преодоление земного притяжения

Копии личностей «в памяти у Бога»

Ради чего стоит жить?

Зачем умер Христос?

Сила влияния и авторитет

Наше будущее

Снисходительность

Незрелый ум

Не будьте детьми умом

В болоте депрессии

Мертвые слова

Принтер языка

Кто гнал Давида?

Как стать великим?

Молитва — лучшее лекарство

Плохо быть страусом

Духовная экология — что она дает?

Благополучие — как его достичь?

Маски на лицах

Дух ясно говорит

Вино глумливо

Илья Репин — великий художник

«Крик» Эдварда Мунка (1863-1944)

Подвиг Христа

Телескоп духовного мышления

Одиссея блудного сына

Упорство

Плохое зрение

Мысли и здоровье

Тревожный симптом — рассеянность

Сколько мы весим?

Болтливость и разболтанность

Книга памяти

Время и вечность

Волхвы — кто они и откуда?

Генеалогические коллизии Рождества

Новое имя и новая судьба

Негативизм и его преодоление

Восстановление слуха

О наблюдательности

4. Взгляд на жизнь с юмором