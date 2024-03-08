Савченко Александр - О вечном и злободневном
Говорю так не потому, что я уже достиг, или усо- вершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.
Филиппийцам 3:12
Что самое главное в жизни? Что составляет ее смысл? Для одних главное — счастье, для других — здоровье, для третьих — деньги, успех в бизнесе, карьера, творческие достижения, научные открытия, отыскание истины, любовь к детям и внукам... Дух — первичен, материя — вторична, следовательно, в человеке главное — душа, а тело — только одежда. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» — спрашивает Христос.
В романе Льва Толстого «Воскресение» князь Нехлюдов рассуждает: «Ищите же прежде Царствия Божьего» (Мф. 6:33),— сказал Христос. Это — основное.
Серафим Саровский считал основным в жизни — стяжание Духа Святого, Который прославляет Христа и указывает на Него.
С точки зрения Соломона, «главное — мудрость» (Пр. 4:7). Приобретение ее он ставит выше золота и серебра.
«Ибо для меня жизнь — Христос <...> — утверждает Павел,— <и [я] все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа <...> [и] достигнуть воскресения мертвых».
«И Слово стало плотию, и обитало с нами», — написал Иоанн Богослов. Это Слово Бога, Логос, материальный Образ Бога Отца явлен людям в незаурядной Личности Иисуса Христа.
На эту тему — произведения предлагаемой книги. В ее структуру входят стихи, проповеди и эссе о поэтах и писателях, а также воспоминания о друзьях и коллегах.
Александр Савченко - О вечном и злободневном - Краткие биографические очерки о великих мастерах слова - Эссе и рассказы
СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, «Библия для всех», 2021. – 436 с.
ISBN 978-5-7454-1599-9
Александр Савченко - О вечном и злободневном – Содержание
Поэты и стихи
От автора
Сосредоточенность на главном
Сотворчество
Телескопическое зрение
1. Слово русских поэтов и писателей о Боге и любви к Нему
- Гавриил Романович Державин (1743-1816)
- Григорий Саввич Сковорода (1722-1794)
- Александр Петрович Сумароков (1717-1777)
- Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)
- Иван Андреевич Крылов (1769-1844)
- Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846)
- Василий Андреевич Жуковский (1783-1852)
- Аполлон Николаевич Майков (1821-1897)
- Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900)
- Иван Саввич Никитин (1824-1861)
- Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)
- Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873)
- Алексей Константинович Толстой (1817-1875)
- Николай Александрович Добролюбов (1836-1861)
- Константин Константинович Романов (1858-1915)
- Ольга Николаевна Чюмина (1862-1909?)
- Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938)
- Александр Александрович Блок (1880-1921)
- Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864)
- Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942)
- Семен Яковлевич Надсон (1862-1887)
- Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893)
- Марина Ивановна Цветаева (1892-1941)
- Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)
- Игорь Васильевич Северянин (1887-1941)
- Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945)
- Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930)
- Николай Степанович Гумилев (1886-1921)
- Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) (1863-1927)
- Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964)
- Борис Леонидович Пастернак (1890-1960)
- Михаил Аркадьевич Светлов (1903-1964)
- Булат Шалвович Окуджава (1924-1997)
- Лариса Николаевна Васильева (1935-2018)
- Сергей Александрович Есенин (1895-1925)
- Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980)
- Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934)
- Николай Константинович Доризо (1923-2011)
- Роберт Рождественский (1939-1994)
- Эдуард Аркадьевич Асадов (Асадьянц) (1923-2004)
- Иосиф Александрович Бродский (1940-1996)
- Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017)
- Николай Александрович Водневский (1922-2008)
- Валерий Николаевич Череванев (1938-1993)
- Василий Максимович Беличенко (1930-1998)
- Николай Петрович Храпов (1914-1982)
- Зоя Александровна Крахмальникова (1929-2014)
2. Перечитывая классиков
- Виктор Мари Гюго (1802-1885)
- Байрон, Джордж Гордон (1788-1824)
- Донн, Джон (1572-1631)
- Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832)
- Даниэль Дефо (1660-1731)
3. Эссе и рассказы
- Власть искреннего слова
- Когда случилась деградация?
- Кровь сатаны
- Психология самоубийства
- О вечных темах в поэзии
- Меланхолики в литературе
- Опечатки и ошибки — смешные и грустные
- В чем смысл жизни?
- Преодоление земного притяжения
- Копии личностей «в памяти у Бога»
- Ради чего стоит жить?
- Зачем умер Христос?
- Сила влияния и авторитет
- Наше будущее
- Снисходительность
- Незрелый ум
- Не будьте детьми умом
- В болоте депрессии
- Мертвые слова
- Принтер языка
- Кто гнал Давида?
- Как стать великим?
- Молитва — лучшее лекарство
- Плохо быть страусом
- Духовная экология — что она дает?
- Благополучие — как его достичь?
- Маски на лицах
- Дух ясно говорит
- Вино глумливо
- Илья Репин — великий художник
- «Крик» Эдварда Мунка (1863-1944)
- Подвиг Христа
- Телескоп духовного мышления
- Одиссея блудного сына
- Упорство
- Плохое зрение
- Мысли и здоровье
- Тревожный симптом — рассеянность
- Сколько мы весим?
- Болтливость и разболтанность
- Книга памяти
- Время и вечность
- Волхвы — кто они и откуда?
- Генеалогические коллизии Рождества
- Новое имя и новая судьба
- Негативизм и его преодоление
- Восстановление слуха
- О наблюдательности
4. Взгляд на жизнь с юмором
- Забавные истории про времена застойные
- Кто разрушил Иерихон?
- Только предупредил
- Вандалы
- Религия и политика
- Там, где нет Бога
- Рассеянный пассажир
- Общение с Богом, или
- Несостоявшееся чудо
- О виртуальных сетях
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