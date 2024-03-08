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Савченко Александр - О вечном и злободневном

Александр Савченко - О вечном и злободневном - Краткие биографические очерки о великих мастерах слова - Эссе и рассказы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature, *Biographies Memoirs
Говорю так не потому, что я уже достиг, или усо- вершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.
Филиппийцам 3:12
Что самое главное в жизни? Что составляет ее смысл? Для одних главное — счастье, для других — здоровье, для третьих — деньги, успех в бизнесе, карьера, творческие достижения, научные открытия, отыскание истины, любовь к детям и внукам... Дух — первичен, материя — вторична, следовательно, в человеке главное — душа, а тело — только одежда. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» — спрашивает Христос.
В романе Льва Толстого «Воскресение» князь Нехлюдов рассуждает: «Ищите же прежде Царствия Божьего» (Мф. 6:33),— сказал Христос. Это — основное.
Серафим Саровский считал основным в жизни — стяжание Духа Святого, Который прославляет Христа и указывает на Него.
С точки зрения Соломона, «главное — мудрость» (Пр. 4:7). Приобретение ее он ставит выше золота и серебра.
«Ибо для меня жизнь — Христос <...> — утверждает Павел,— <и [я] все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа <...> [и] достигнуть воскресения мертвых».
«И Слово стало плотию, и обитало с нами», — написал Иоанн Богослов. Это Слово Бога, Логос, материальный Образ Бога Отца явлен людям в незаурядной Личности Иисуса Христа.
На эту тему — произведения предлагаемой книги. В ее структуру входят стихи, проповеди и эссе о поэтах и писателях, а также воспоминания о друзьях и коллегах.

Александр Савченко - О вечном и злободневном - Краткие биографические очерки о великих мастерах слова - Эссе и рассказы

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, «Библия для всех», 2021. – 436 с.
ISBN 978-5-7454-1599-9

Александр Савченко - О вечном и злободневном – Содержание

Поэты и стихи
От автора
Сосредоточенность на главном
Сотворчество
Телескопическое зрение
1. Слово русских поэтов и писателей о Боге и любви к Нему
  • Гавриил Романович Державин (1743-1816)
  • Григорий Саввич Сковорода (1722-1794)
  • Александр Петрович Сумароков (1717-1777)
  • Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)
  • Иван Андреевич Крылов (1769-1844)
  • Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846)
  • Василий Андреевич Жуковский (1783-1852)
  • Аполлон Николаевич Майков (1821-1897)
  • Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900)
  • Иван Саввич Никитин (1824-1861)
  • Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)
  • Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873)
  • Алексей Константинович Толстой (1817-1875)
  • Николай Александрович Добролюбов (1836-1861)
  • Константин Константинович Романов (1858-1915)
  • Ольга Николаевна Чюмина (1862-1909?)
  • Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938)
  • Александр Александрович Блок (1880-1921)
  • Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864)
  • Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942)
  • Семен Яковлевич Надсон (1862-1887)
  • Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893)
  • Марина Ивановна Цветаева (1892-1941)
  • Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)
  • Игорь Васильевич Северянин (1887-1941)
  • Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945)
  • Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930)
  • Николай Степанович Гумилев (1886-1921)
  • Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) (1863-1927)
  • Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964)
  • Борис Леонидович Пастернак (1890-1960)
  • Михаил Аркадьевич Светлов (1903-1964)
  • Булат Шалвович Окуджава (1924-1997)
  • Лариса Николаевна Васильева (1935-2018)
  • Сергей Александрович Есенин (1895-1925)
  • Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980)
  • Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934)
  • Николай Константинович Доризо (1923-2011)
  • Роберт Рождественский (1939-1994)
  • Эдуард Аркадьевич Асадов (Асадьянц) (1923-2004)
  • Иосиф Александрович Бродский (1940-1996)
  • Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017)
  • Николай Александрович Водневский (1922-2008)
  • Валерий Николаевич Череванев (1938-1993)
  • Василий Максимович Беличенко (1930-1998)
  • Николай Петрович Храпов (1914-1982)
  • Зоя Александровна Крахмальникова (1929-2014)
2. Перечитывая классиков
  • Виктор Мари Гюго (1802-1885)
  • Байрон, Джордж Гордон (1788-1824)
  • Донн, Джон (1572-1631)
  • Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832)
  • Даниэль Дефо (1660-1731)
3. Эссе и рассказы
  • Власть искреннего слова
  • Когда случилась деградация?
  • Кровь сатаны
  • Психология самоубийства
  • О вечных темах в поэзии
  • Меланхолики в литературе
  • Опечатки и ошибки — смешные и грустные
  • В чем смысл жизни?
  • Преодоление земного притяжения
  • Копии личностей «в памяти у Бога»
  • Ради чего стоит жить?
  • Зачем умер Христос?
  • Сила влияния и авторитет
  • Наше будущее
  • Снисходительность
  • Незрелый ум
  • Не будьте детьми умом
  • В болоте депрессии
  • Мертвые слова
  • Принтер языка
  • Кто гнал Давида?
  • Как стать великим?
  • Молитва — лучшее лекарство
  • Плохо быть страусом
  • Духовная экология — что она дает?
  • Благополучие — как его достичь?
  • Маски на лицах
  • Дух ясно говорит
  • Вино глумливо
  • Илья Репин — великий художник
  • «Крик» Эдварда Мунка (1863-1944)
  • Подвиг Христа
  • Телескоп духовного мышления
  • Одиссея блудного сына
  • Упорство
  • Плохое зрение
  • Мысли и здоровье
  • Тревожный симптом — рассеянность
  • Сколько мы весим?
  • Болтливость и разболтанность
  • Книга памяти
  • Время и вечность
  • Волхвы — кто они и откуда?
  • Генеалогические коллизии Рождества
  • Новое имя и новая судьба
  • Негативизм и его преодоление
  • Восстановление слуха
  • О наблюдательности
4. Взгляд на жизнь с юмором
  • Забавные истории про времена застойные
  • Кто разрушил Иерихон?
  • Только предупредил
  • Вандалы
  • Религия и политика
  • Там, где нет Бога
  • Рассеянный пассажир
  • Общение с Богом, или
  • Несостоявшееся чудо
  • О виртуальных сетях
Views 270
Rating 5.0 / 5
Added 08.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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