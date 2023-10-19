Савченко - О временном и вечном
Александр Петрович Савченко — христианский поэт, писатель, врач, доктор богословия, пастор церкви и отец большой семьи. Родился в 1952 году в украинском городе Жданове (теперь Мариуполь) в христианской семье. С самого детства его душа устремлена к Богу. В пятнадцатилетием возрасте он принял святое водное крещение. Окончив среднюю школу с серебряной медалью (золотой он не удостоился по убеждениям), Александр приехал в Ленинград и поступил в медицинский педиатрический институт.
Одаренный свыше незаурядными способностями, А. Савченко сумел в атеистическое советское время окончить вуз с отличием, сохранив верность своим христианским убеждениям и Церкви. По окончании института Александр Петрович работал врачом в Гатчинской больнице и одновременно трудился в Ленинградской общине евангельских христиан-баптистов. Его юношеские годы, время становления как поэта и начальный период творчества тесно связаны с городом на Неве. Здесь же Господь дал ему верную спутницу жизни и первого сына.
В 1978 г. по воле Господа Александр Петрович возвращается с семьей на родину. В эти годы он много ездит, активно проповедуя евангельское учение в разных городах бывшего СССР, выступая на диспутах с атеистами. Основное свое служение — проповедника — Александр Петрович несет в поместной церкви города Мариуполя, где в 1980 г. был рукоположен на дьяконское, а через восемь лет — на пасторское служение.
Несмотря на полученную во время строительства молитвенного дома в Мариуполе тяжелую травму, Александр Петрович продолжает свое служение и литературное творчество во славу Господа. В настоящее время А. Савченко — редактор христианского периодического журнала «Перед рассветом» и директор издательства «Светильник». Он регулярно печатается в западных периодических христианских изданиях на русском языке. Это журналы «Евангельская нива», «Сеятель истины», «Евангельская вера», «Христианская газета».
Александр Савченко – О временном и вечном – Избранные произведения – Проза
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2001. – 272 с.
ISBN 5-7454-0566-Х
Александр Савченко – О временном и вечном – Содержание
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
ПРОПОВЕДИ
ПРАЗДНИКИ СПАСЕННЫХ
Слава в вышних Богу! - Праздник света - Крещение - Благовещение - Сретение - Вербное воскресенье - Вознесение - Преображение - «Жатва есть кончина века» - Время и вечность
ВОСПИТАНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ХАРАКТЕРА
Счастье - Подражание - Воздержание - Уныние - Обидчивость - Сварливость - Приветливость - Наблюдательность - Осуждение - Упорство - Популизм - Лесть - Простота - Снисходительность - Неполноценность - Симптомы глупости - О спорщиках - Что надо беречь? - Великое приобретение - Иисус Христос - Свидетели Христа - Виды страха - Высокий дух - Беды, превращенные в победы - Не давайте места дьяволу - Не Всякому духу верьте - Дух идолопоклонства - Бог есть огонь - Портрет властолюбия - О власти - Современный портрет фарисейства - Книга памяти - Пока есть время - Старость
ЗАМЕТКИ ВРАЧА
О ЗДРАВИИ ДУХОВНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ
О здравии - Компьютерная наркомания - Избыток веса - Тишина - Рок-музыка даже дельфинам отвратительна! - Рок оглупляет - Рок-музыка — это наркотик - Духовная катаракта - О злопамятстве - Грех — смертельный яд - Оздоравливающие рекомендации - Хочешь ли ты исцелиться? - Слух, его восстановление
ЗАМЕТКИ ПО БИОСОЦИОЛОГИИ
Совпадение или закономерность? - О реинкарнации - Мелхиседек — Христос - Клетка организма — микровселенная - Внутренние часы - Предопределение - Человек — энергосистема - Новое тело - А потом — суд - Похоти плоти и ума - Код антихриста
ЭТИКА БРАЧНОЙ ЖИЗНИ
О семье - Наставления новобрачным - Украшения женщины - О разводе - Важная заповедь - Гигиена сердечного жилища - Дурной характер и благодать - О любви и браке
РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
О супружеских правах и обязанностях - Амбиции и инфаркт - «Техника безопасности» в семье - «Техника безопасности» в отношениях с родителями - Сократ о семейном счастье - Иоанн Златоуст — о браке - Почтение к родителям — залог лага и долголетия на земле»
ЭССЕИСТИКА
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Щит веры - Разум — в удалении от зла - Золотое правило нравственности - Чуждый огонь - Надежда - Как избавиться от злопамятных и злоречивых людей? . . - Как восстановить утраченное? - Приговор «благородным» грешникам - О богачах - Тайное будет явным - Скончавшийся «бог» - Шатается земля - О храмах - Плоды «армагеддона» - Голубой грабитель - Опрятность - Мудрый подход - Спасение от погибели - Реакция христианской общественности - Правильная оценка - Горькое чувство зависти - Григорий Сковорода (-) - Где молиться мэру? - Самоубийцы или подвижники? - Там так красиво - Христианство в Индии - Что такое яд? - О раскаянии - Не успеваю - Грибы и лжепророки - Зеркало - Дама с собачкой - Свет мира - «Благослови Бога и живи» - Что делает свободным? - Отговорка - Выкуп уплачен - Безумно мудрая женщина - Форма и содержание - Библия не спасает - За зло платят справедливостью - Кто спасет мир? - Секреты успешной проповеди - Кто такие баптисты?
«ЧУВСТВО ЮМОРА — ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ»
Сперджен о юморе - Смех праведников - Доброе слово веселит - Смотрите, куда идете - Не было времени - О регламенте - Шуточки - Плотник - На подходе - Что делать? - Оговорки - Из белорусского юмора - Желающих Не Оказалось - Брат... с приветом - Как Был отвален камень? - «Профессионал»
О ВРЕМЕННОМ И ВЕЧНОМ
Новое имя - О белом камне - Когда мы лучше узнаем Христа? - Добро или зло? - Почему день смерти лучше? - Мишель Нострадамус - Причастники (мысли о счастье) - Штрихи к портрету апостола Петра - Холодная война - Грех и зло - Почему? - Признаки пришествия
Книга "Спутник проповедника" - нет файла
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