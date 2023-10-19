Александр Петрович Савченко — христианский поэт, писатель, врач, доктор богословия, пастор церкви и отец большой семьи. Родился в 1952 году в украинском городе Жданове (теперь Мариуполь) в христианской семье. С самого детства его душа устремлена к Богу. В пятнадцатилетием возрасте он принял святое водное крещение. Окончив среднюю школу с серебряной медалью (золотой он не удостоился по убеждениям), Александр приехал в Ленинград и поступил в медицинский педиатрический институт.

Одаренный свыше незаурядными способностями, А. Савченко сумел в атеистическое советское время окончить вуз с отличием, сохранив верность своим христианским убеждениям и Церкви. По окончании института Александр Петрович работал врачом в Гатчинской больнице и одновременно трудился в Ленинградской общине евангельских христиан-баптистов. Его юношеские годы, время становления как поэта и начальный период творчества тесно связаны с городом на Неве. Здесь же Господь дал ему верную спутницу жизни и первого сына.

В 1978 г. по воле Господа Александр Петрович возвращается с семьей на родину. В эти годы он много ездит, активно проповедуя евангельское учение в разных городах бывшего СССР, выступая на диспутах с атеистами. Основное свое служение — проповедника — Александр Петрович несет в поместной церкви города Мариуполя, где в 1980 г. был рукоположен на дьяконское, а через восемь лет — на пасторское служение.

Несмотря на полученную во время строительства молитвенного дома в Мариуполе тяжелую травму, Александр Петрович продолжает свое служение и литературное творчество во славу Господа. В настоящее время А. Савченко — редактор христианского периодического журнала «Перед рассветом» и директор издательства «Светильник». Он регулярно печатается в западных периодических христианских изданиях на русском языке. Это журналы «Евангельская нива», «Сеятель истины», «Евангельская вера», «Христианская газета».

Александр Савченко – О временном и вечном – Избранные произведения – Проза

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2001. – 272 с.

ISBN 5-7454-0566-Х

Александр Савченко – О временном и вечном – Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

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ЗАМЕТКИ ПО БИОСОЦИОЛОГИИ Совпадение или закономерность? - О реинкарнации - Мелхиседек — Христос - Клетка организма — микровселенная - Внутренние часы - Предопределение - Человек — энергосистема - Новое тело - А потом — суд - Похоти плоти и ума - Код антихриста

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