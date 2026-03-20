Савченко - Бриллианты мысли

Савченко - Бриллианты мысли
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга «Бриллианты мысли» представляет собой сборник кратких духовных размышлений, афоризмов и назидательных мыслей, посвящённых вопросам веры, нравственности и внутренней жизни человека. В лаконичной и выразительной форме автор делится наблюдениями о духовных ценностях, смысле жизни, силе слова, ответственности человека перед Богом и людьми.

Каждая мысль в книге подобна маленькому «бриллианту», который раскрывает важную истину и побуждает читателя к размышлению. Простота изложения сочетается с глубиной содержания, благодаря чему многие высказывания легко запоминаются и могут служить источником духовного вдохновения и наставления.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и может использоваться как для личного чтения и размышления, так и для духовного назидания, проповедей и бесед. Сборник помогает сосредоточиться на главных ценностях христианской жизни — вере, любви, мудрости и стремлении к нравственному совершенству.

А. Савченко - Бриллианты мысли

Мариулоль: "Светильник" ОРА Интернэшнл, 1996. - 572 с.

ISBN 5-7707-9307-4

А. Савченко - Бриллианты мысли – Содержание

  • ОТ АВТОРА

  • ГРАНЬ ПЕРВАЯ : АФОРИСГИКА

  • ГРАНЬ ВТОРАЯ : ФИЛОСОФИЯ

  • ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ ФИЛОСОФИИ

  • ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФАХ

  • ГРАНЬ ТРЕТЬЯ : ОТБОРНОЕ СЕРЕБРО (ЭССЕИСТИКА)

  • В БЛОКНОТ РАСПОРЯДИТЕЛЯ БРАЧНОГО ПИРА

  • В КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДНИКА

  • ГРАНЬ ЧЕТВЕРТАЯ: РИФМЫ И РИТМЫ (ПОЭТИКА)

  • ЗАМЕТКИ О ПОЭТАХ

  • ГРАНЬ ПЯТАЯ: ИСТИННАЯ МОРАЛЬ (ЭТИКА )

  • ШАГИ УГОДНЫЕ БОГУ

  • ГРАНЬ ШЕСГАЯ : ЗАЩИТА ХРИСТИАНСТВА 430

  • ГРАНЬ СЕДЬМАЯ : МЕДИЦИНА ДУХОВНАЯ 448

  • МЫСЛИ О ДУХОВНОМ ОРГАНИЗМЕ

  • ХРИСТОС - СОВЕРШЕННЫЙ БРАЧ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ : СТИХОТВОРЕНИЯ

Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

