Книга Александра Савченко «Исцеляющее слово» посвящена силе слова и его влиянию на внутренний мир человека. Автор размышляет о том, как слова способны поддерживать, вдохновлять, утешать и исцелять душу, а также о том, какую ответственность несёт человек за сказанное.
Опираясь на библейские принципы и жизненные наблюдения, автор показывает, что слово может стать источником духовной поддержки, помогая человеку преодолевать трудности, справляться с внутренними переживаниями и укрепляться в вере. Особое внимание уделяется тому, как правильное слово, сказанное вовремя, может изменить настроение, отношения между людьми и направление человеческой жизни.
Книга адресована широкому кругу читателей и будет полезна всем, кто стремится к духовному развитию, хочет научиться мудро использовать силу слова и строить отношения на основе доброты, уважения и христианских ценностей.
Александр Савченко – Исцеляющее слово
Поэзия и проза. - Мариуполь, "Светильник", 2010 - 882 с.
ISBN 966-7262-57-8
Александр Савченко – Исцеляющее слово – Содержание
СТИХИ
СТИХИ О ЖЕНЕ
СТИХИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ
РАССКАЗЫ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СЮЖЕТ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ
АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ. ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ ДУХОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ПРИШЕСТВИЕ
