Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Савченко - Исцеляющее слово

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга Александра Савченко «Исцеляющее слово» посвящена силе слова и его влиянию на внутренний мир человека. Автор размышляет о том, как слова способны поддерживать, вдохновлять, утешать и исцелять душу, а также о том, какую ответственность несёт человек за сказанное.

Опираясь на библейские принципы и жизненные наблюдения, автор показывает, что слово может стать источником духовной поддержки, помогая человеку преодолевать трудности, справляться с внутренними переживаниями и укрепляться в вере. Особое внимание уделяется тому, как правильное слово, сказанное вовремя, может изменить настроение, отношения между людьми и направление человеческой жизни.

Книга адресована широкому кругу читателей и будет полезна всем, кто стремится к духовному развитию, хочет научиться мудро использовать силу слова и строить отношения на основе доброты, уважения и христианских ценностей.

Александр Савченко – Исцеляющее слово

Поэзия и проза. - Мариуполь, "Светильник", 2010 - 882 с.

ISBN 966-7262-57-8

Александр Савченко – Исцеляющее слово – Содержание

  • СТИХИ

  • СТИХИ О ЖЕНЕ

  • СТИХИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ

  • РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

  • РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ

  • РАССКАЗЫ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

  • СЮЖЕТ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ

  • АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

  • ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

  • ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ. ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ ДУХОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

  • ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПАЦИЕНТОВ

  • ПРИШЕСТВИЕ

Views 32
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

