Книга Александра Савченко «Огонь вдохновения. Поэзия и проза» представляет собой сборник литературных произведений, в который вошли стихотворения и прозаические тексты автора. В произведениях раскрываются размышления о жизни, духовных ценностях, человеческих переживаниях, вере и поиске смысла.
Поэтические и прозаические тексты объединены стремлением передать внутренний мир человека, его надежды, сомнения и стремление к духовной глубине. Через художественное слово автор делится личными переживаниями, наблюдениями и размышлениями о человеческой душе, красоте мира и значении веры в жизни человека.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся духовной и художественной литературой, и будет интересна тем, кто ценит поэзию и прозу, наполненные размышлениями о жизни, вере и человеческих чувствах.
Александр Савченко – Огонь вдохновения - Поэзия и проза
Мариуполь: «Светильник», 2020. – 1248 с.
ISBN 978-617-7262-23-3
Александр Савченко – Огонь вдохновения – Содержание
Об авторе
Автор и его творчество
Отзывы и письма автору
Переписка
Мои воспоминания и размышления
Композиторы пера
Поэты и поэзия
Литераторы и комментаторы
Календарь событий, юбилеев
«Памяти…»
Наследие литераторов
Проповеди и размышления
Проповеди
Наблюдения
По следам трагедий и происшествий
В зоне скорби
Новобрачным и не только
Умозаключения
Забавные истории про времена застойные
Из медицинской практики
Литературные россыпи
Проза и стихи на украинском языке
Духовный ресурс
Незабываемый подвиг
К христианским праздникам
Как хорошо и как приятно
«Вспомни дни древние…»
Дополнение
Рифмы медицины
