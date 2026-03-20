Книга Александра Савченко «Огонь вдохновения. Поэзия и проза» представляет собой сборник литературных произведений, в который вошли стихотворения и прозаические тексты автора. В произведениях раскрываются размышления о жизни, духовных ценностях, человеческих переживаниях, вере и поиске смысла.

Поэтические и прозаические тексты объединены стремлением передать внутренний мир человека, его надежды, сомнения и стремление к духовной глубине. Через художественное слово автор делится личными переживаниями, наблюдениями и размышлениями о человеческой душе, красоте мира и значении веры в жизни человека.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся духовной и художественной литературой, и будет интересна тем, кто ценит поэзию и прозу, наполненные размышлениями о жизни, вере и человеческих чувствах.

Александр Савченко – Огонь вдохновения - Поэзия и проза

Мариуполь: «Светильник», 2020. – 1248 с.

ISBN 978-617-7262-23-3

Александр Савченко – Огонь вдохновения – Содержание

Об авторе

Автор и его творчество

Отзывы и письма автору

Переписка

Мои воспоминания и размышления

Композиторы пера

Поэты и поэзия

Литераторы и комментаторы

Календарь событий, юбилеев

«Памяти…»

Наследие литераторов

Проповеди и размышления

Проповеди

Наблюдения

По следам трагедий и происшествий

В зоне скорби

Новобрачным и не только

Умозаключения

Забавные истории про времена застойные

Из медицинской практики

Литературные россыпи

Проза и стихи на украинском языке

Духовный ресурс

Незабываемый подвиг

К христианским праздникам

Как хорошо и как приятно

«Вспомни дни древние…»

Дополнение