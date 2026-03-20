Савченко - Огонь вдохновения

Савченко - Огонь вдохновения
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга Александра Савченко «Огонь вдохновения. Поэзия и проза» представляет собой сборник литературных произведений, в который вошли стихотворения и прозаические тексты автора. В произведениях раскрываются размышления о жизни, духовных ценностях, человеческих переживаниях, вере и поиске смысла.

Поэтические и прозаические тексты объединены стремлением передать внутренний мир человека, его надежды, сомнения и стремление к духовной глубине. Через художественное слово автор делится личными переживаниями, наблюдениями и размышлениями о человеческой душе, красоте мира и значении веры в жизни человека.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся духовной и художественной литературой, и будет интересна тем, кто ценит поэзию и прозу, наполненные размышлениями о жизни, вере и человеческих чувствах.

Александр Савченко – Огонь вдохновения - Поэзия и проза

Мариуполь: «Светильник», 2020. – 1248 с.

ISBN 978-617-7262-23-3

Александр Савченко – Огонь вдохновения – Содержание

Об авторе

  • Автор и его творчество

  • Отзывы и письма автору

  • Переписка

  • Мои воспоминания и размышления

Композиторы пера

  • Поэты и поэзия

  • Литераторы и комментаторы

  • Календарь событий, юбилеев

  • «Памяти…»

  • Наследие литераторов

Проповеди и размышления

  • Проповеди

  • Наблюдения

  • По следам трагедий и происшествий

  • В зоне скорби

  • Новобрачным и не только

  • Умозаключения

  • Забавные истории про времена застойные

  • Из медицинской практики

  • Литературные россыпи

  • Проза и стихи на украинском языке

Духовный ресурс

  • Незабываемый подвиг

  • К христианским праздникам

  • Как хорошо и как приятно

  • «Вспомни дни древние…»

Дополнение

  • Рифмы медицины

