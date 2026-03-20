”Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его” Иова 37,7

Исходя из этого и других библейских текстов, люди пытаются оправдать хиромантию-гадание, по линиям ладоней. Среди прочих линий особенно выделяется Линия жизни, дающая представление о продолжительности жизни.

Одна цыганка предложила Марцинковскому — христианскому просветителю — по ладони предсказать ему его будущее.

— В этом нет нужды, — ответил он, — поскольку я могу тебе точнее сказать твое и мое будущее.

Он открыл Евангелие от Иоанна (3,36) и прочел:

’’Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем”.

Александр Савченко – Сокровищница времени

Мариуполь, “Светильник” ОРА Интернешнл, 1994 г. — 224 с.

ISBN 5-7707-7258-1

