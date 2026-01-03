Савченко - Сравнительное богословие

Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 266 с.

Предисловие

Лекция 1. Сравнительное богословие - Введение - Понятие и задачи курса - Общие понятия о богословии - Необходимость богословия - О Божественном откровении как источнике богословия - Об откровенном и естественном богословии - Возникновение и развитие христианского богословия - Основные вехи . - Богословские школы - Экзегетическое и догматическое богословие - Развитие догматического и экзегетического богословия Вселенскими соборами - Выдающиеся богословы 4-6 вв. - Богословие средневекового периода - Схоластическое богословие - Богословие нового времени - Модернистское богословие - Система христианского богословия - Апостольский Символ веры. Приложения 1,2,3

Лекция 2. Католицизм. Что такое католицизм? - Библия - Бог - Иисус Христос. Святой Дух. Святая Троица. Культ Марии - Церковь - Первенство Петра. Папство - Иерархия. Священник - Таинства - Другие ритуальные священнодействия . - Различение грехов. Отпущение грехов. Чистилище - Почитание святых - Церковные заповеди - Добрые дела - Миссионерская деятельность

Лекция 3. Православие. Русская православная церковь. Введение - Исторический путь русской православной церкви - Истоки христианства на Руси - Принятие христианства на Руси - Греческий период в истории РПЦ - Греко-русский период в истории РПЦ - Русский период в истории РПЦ - Современный период в истории РПЦ - Догматика православия - Православный катехизис - Священное Писание (Библия) и Священное Предание - Святая Троица - Церковь - Таинства православной церкви - Действенность церковных таинств. Воскресение мертвых - Загробная жизнь - Всеобщий суд. Жизнь вечная. О мире ангельском - Матерь Господа. Молитвы святым - Почитание икон и мощей - Церковное управление и домостроительство РПЦ - Праздники - Благословения, внешние знаки - Богослужебные книги - Канонический порядок чтения Священного Писания) - Заключение - Краткий словарь

Лекция 4. Протестантское богословие - Введение - Возникновение и развитие протестантского богословия - Его Основоположники - Лютер и Евангелие. Истоки богословия - Учение Мартина Лютера - Учение Ульриха Цвингли - Тезисы Цвингли - Учение Жана Кальвина - Различия в богословии реформаторов

Лекция 5. Протестантское богословие - Лютеранская церковь - Вероисповедные книги лютеранской церкви - Богословие евангелическо-лютеранской церкви - Таинства - Об управлении лютеранской церковью

Лекция 6. Реформаторская церковь - Ульрих Цвингли и его место в Реформации - Джон Кальвин и его богословие - Основные догматические утверждения Д.Кальвина - Таинства - Церковное устройство и управление - Кальвин и гражданские вопросы - Современные объединения реформаторских церквей

Лекция 7. Методистская церковь - Возникновение и развитие - Проповедь Евангелия - Благотворительная деятельность - Учение Д.Веслея - Организация и дисциплина общины Д.Веслея - Вероучение методистской церкви - Богословские труды методистов - Структура и управление методистских церквей

Лекция 8. Анабаптисты, менониты, братские менониты - Анабаптизм. Возникновение и распространение анабаптизма - Ключевые доктрины анабаптизма и характер его богословия - Менониты - Братские менониты

Лекция 9. Моравские братья - Догматика и церковное устройство

Лекция 10. Адвентисты седьмого дня - Исторический обзор - Основатель адвентизма и его последователи - Деятельность и распространение АСД в мире - Распространение АСД в России - Вероучение АСД - Проверка кандидата - Некоторые второстепенные особенности - Литература и цитаты