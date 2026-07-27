Лутковский - Евангелие

Евангелие принадлежит к величайшим памятникам духовной жизни человечества и на протяжении веков остается одним из главных источников христианской веры, нравственной мысли и европейской культуры. Настоящее издание объединяет четыре канонических Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — и сопровождает их вводными очерками, ссылками на Ветхий Завет, переводческими пояснениями и историко-филологическими комментариями.

Перевод священника Леонида Лутковского выполнен с древнегреческого языка и предназначен для современного русскоязычного читателя. Переводчик стремится сохранить смысловую близость к оригиналу, доступность евангельского повествования и возвышенное звучание священного текста, не ставя перед собой задачи вытеснить или заменить традиционный Синодальный перевод. Издание дополнено статьями об истории Русской Библии, критериях перевода евангельского текста и художественном оформлении книги.

Лутковский Леонид – Евангелие – Перевод с древнегреческого

Пер. с древнегреч. священника Православной Церкви о. Л. Лутковского. – М.: «Дружба народов», 1991. – 302 с.: ил.

ISBN 5-285-00036-Х

Лутковский Леонид – Евангелие – Содержание