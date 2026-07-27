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Лутковский - Евангелие

Лутковский - Евангелие
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art

Евангелие принадлежит к величайшим памятникам духовной жизни человечества и на протяжении веков остается одним из главных источников христианской веры, нравственной мысли и европейской культуры. Настоящее издание объединяет четыре канонических Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — и сопровождает их вводными очерками, ссылками на Ветхий Завет, переводческими пояснениями и историко-филологическими комментариями.

Перевод священника Леонида Лутковского выполнен с древнегреческого языка и предназначен для современного русскоязычного читателя. Переводчик стремится сохранить смысловую близость к оригиналу, доступность евангельского повествования и возвышенное звучание священного текста, не ставя перед собой задачи вытеснить или заменить традиционный Синодальный перевод. Издание дополнено статьями об истории Русской Библии, критериях перевода евангельского текста и художественном оформлении книги.

Лутковский Леонид – Евангелие – Перевод с древнегреческого

Пер. с древнегреч. священника Православной Церкви о. Л. Лутковского. – М.: «Дружба народов», 1991. – 302 с.: ил.
ISBN 5-285-00036-Х

Лутковский Леонид – Евангелие – Содержание

  1. Предисловие

  2. Евангелие от Матфея

    • Введение

    • Принятые сокращения книг Ветхого Завета

    • Текст Евангелия

    • Комментарии

  3. Евангелие от Марка

    • Введение

    • Текст Евангелия

    • Комментарии

  4. Евангелие от Луки

    • Введение

    • Текст Евангелия

    • Комментарии

  5. Евангелие от Иоанна

    • Введение

    • Текст Евангелия

    • Комментарии

  6. К. И. Логачев. Русская Библия вчера, сегодня и завтра

  7. А. Мумриков. О некоторых критериях, предъявляемых к евангельскому тексту, в связи с переводом священника Леонида Лутковского

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 27.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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