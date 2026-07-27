Лутковский - Евангелие
Евангелие принадлежит к величайшим памятникам духовной жизни человечества и на протяжении веков остается одним из главных источников христианской веры, нравственной мысли и европейской культуры. Настоящее издание объединяет четыре канонических Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна — и сопровождает их вводными очерками, ссылками на Ветхий Завет, переводческими пояснениями и историко-филологическими комментариями.
Перевод священника Леонида Лутковского выполнен с древнегреческого языка и предназначен для современного русскоязычного читателя. Переводчик стремится сохранить смысловую близость к оригиналу, доступность евангельского повествования и возвышенное звучание священного текста, не ставя перед собой задачи вытеснить или заменить традиционный Синодальный перевод. Издание дополнено статьями об истории Русской Библии, критериях перевода евангельского текста и художественном оформлении книги.
Лутковский Леонид – Евангелие – Перевод с древнегреческого
Пер. с древнегреч. священника Православной Церкви о. Л. Лутковского. – М.: «Дружба народов», 1991. – 302 с.: ил.
ISBN 5-285-00036-Х
Лутковский Леонид – Евангелие – Содержание
Предисловие
Евангелие от Матфея
Введение
Принятые сокращения книг Ветхого Завета
Текст Евангелия
Комментарии
Евангелие от Марка
Введение
Текст Евангелия
Комментарии
Евангелие от Луки
Введение
Текст Евангелия
Комментарии
Евангелие от Иоанна
Введение
Текст Евангелия
Комментарии
К. И. Логачев. Русская Библия вчера, сегодня и завтра
А. Мумриков. О некоторых критериях, предъявляемых к евангельскому тексту, в связи с переводом священника Леонида Лутковского
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