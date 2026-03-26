Савич - Информатика творения

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

Савич Игорь Михайлович – Информатика творения

СПб., ИЦ «Гуманитарная Академия». — 2016. — 376 с.: резюме англ., ил.

ISBN 978-5-93762-121-4

Савич Игорь Михайлович – Информатика творения – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Благодарность

Введение

1. Теория, похожая на правду

  • 1.1 Некоторые общие положения

  • 1.2 Немного истории

  • 1.3 Палеонтология против эволюции

  • 1.4 Биогеография против эволюции

  • 1.4.1 Изолированные острова как модель динамичной экосистемы

  • 1.5 Анатомия и морфология против эволюции

  • 1.6 Эмбриология против эволюции

  • 1.7 Молекулярная биология против эволюции

  • 1.8 Естественный отбор или индуцированные флуктуации?

  • 1.9 «Теория борьбы», ведущая в никуда

  • 1.10 Идеология дарвинизма и её последствия

2. К парадигме Сотворения

  • 2.1 Единство происхождения органического мира—доказательство чего?

  • 2.2 Информация против эволюции

  • 2.3 Энтропия как мера беспорядка в системе

  • 2.4 Только жизнь может породить жизнь

  • 2.5 «Рожденный ползать—летать не может», или принцип ограниченной функциональности

  • 2.6 Индуцированные флуктуации как отражение информационного состояния открытых систем

  • 2.7 Причинно-следственные связи флуктуаций и типы индукции

    • 2.7.1 Абиогенная индукция

    • 2.7.2 Биогенная индукция

    • 2.7.3 Антропогенная индукция

    • 2.7.4 Теогенная (духовная) индукция

  • 2.8 В поисках «промежуточного звена»: мировоззрение авторов и интерпретация результатов

  • 2.9 Естествознание и богословие—синергизм в познании истины

3. Информатика и ИКТ живого

  • 3.1 Общие положения

  • 3.2 Информационный дрейф как свидетельство Сотворения

  • 3.3 Мутации как информационная энтропия

  • 3.4 Типы информации в живой природе и информационные модели

  • 3.5 Информационные модели как инструмент познания

  • 3.6 Оценка появления и развития жизни с помощью информационных моделей

  • 3.7 Информационные «технологии» живых организмов

  • 3.8 Вирусы как информационные объекты

  • 3.9 Клетка—минимальный информационный модуль живого

  • 3.10 Системы управления в информационных процессах живых организмов

  • 3.11 Алгоритмы живых организмов—оптимальное решение задач жизнедеятельности

4. Этико-философский анализ двух мировоззрений

  • 4.1 Логика живого

  • 4.2 Происхождения жизни: поиск истины

  • 4.3 Онтология и этапы познания жизни

    • 4.3.1 Кризис эволюционизма

    • 4.3.2 Противостояние двух мировоззрений

    • 4.3.3 Этика философии эволюционизма: «Кто сильнее, тот будет жить»

    • 4.3.4 Происхождение этических норм

  • 4.4 Вызов Творцу или реставрация шедевра?

    • 4.4.1 Пренатальная диагностика

    • 4.4.2 Экстракорпоральное оплодотворение

    • 4.4.3 Нерепродуктивное клонирование

    • 4.4.4 Репродуктивное клонирование

    • 4.4.5 Самое важное

  • 4.5 Рациональность мироустройства как свидетельство Разумного замысла

  • 4.6 Коммуникация и рациональность в познании истины

5.О преподавании теории Сотворения в средней школе

  • 5.1 Основные подходы

    • 5.1.1. Роль информации в природе

    • 5.1.2 Вселенная и Солнечная система—воплощение замысла Создателя

    • 5.1.3. Человек—уникальное существо

  • 5.2 Методические рекомендации для учителей 5 класса

    • 5.2.1 Методы изучения природы

    • 5.2.2 Законы природы

    • 5.2.3 Живая и неживая природа

    • 5.2.4 Животный и растительный мир

    • 5.2.5 Силы и явления в природе

    • 5.2.6 Земля, Солнце, Вселенная—гармония и рациональность устройства

    • 5.2.7 Происхождение Вселенной и Солнечной системы

    • 5.2.8 Энергия и свет

    • 5.2.9 Молекулы и живая клетка

    • 5.2.10 Человек: единство материального и духовного

  • 5.3 Методические рекомендации для учителей 6-го классов

    • 5.3.1 Строение живых организмов

    • 5.3.2 Живая клетка как информационная система

    • 5.3.3 Симметрия и асимметрия живых организмов

    • 5.3.4 Алгоритмы живого—свидетельство Сотворения

6. Творец и Его творение

  • 6.1 Сотворение—это перманентный процесс

  • 6.2 От начала Сущий

  • Приложение

7. Загадки третьей планеты

  • 7.1 Такая молодая Земля

  • 7.2 Глобальная катастрофа прошлого

  • 7.3 Когда же все-таки жили динозавры?

Общие выводы

Summary

Использованная литература

