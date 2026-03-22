Савич - Шестнадцать шагов Сотворения мира

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Theology and Science, Science and Technology

Книга Игоря Михайловича Савича посвящена библейскому повествованию о сотворении мира, изложенному в первых главах книги Бытие. Автор рассматривает процесс творения как последовательность духовных и богословских этапов, раскрывая глубинный смысл библейского текста и его значение для понимания мироздания и роли человека в Божьем замысле.

В книге анализируются основные события начала истории мира: сотворение неба и земли, возникновение света, разделение стихий, появление живых существ и создание человека. Автор показывает, как эти события отражают порядок, мудрость и творческую силу Бога.

Особое внимание уделяется духовному и символическому значению описанных этапов творения, а также их богословскому осмыслению в контексте библейского откровения. Книга помогает читателю глубже понять смысл первых глав Библии и увидеть в них основу для христианского мировоззрения.

Издание будет полезно всем, кто интересуется библейской космологией, богословием творения и толкованием Священного Писания.

Савич, Игорь Михайлович - Шестнадцать шагов Сотворения мира

СПб, СИНЭЛ. 2021.40 с. илл. Библиогр.: 2 с. (17 назв.)

ISBN 978-5-6045907-1-3

Савич, Игорь Михайлович - Шестнадцать шагов Сотворения мира - Содержание

Вступление

  1. Сотворение неба и земли

  2. Сотворение света

  3. Отделение света от тьмы

  4. Создание тверди и разделение вод

  5. Воды над твердью и под твердью

  6. Появление суши

  7. Сотворение растений

  8. Создание светил

  9. Назначение светил

  10. Сотворение морских животных и птиц

  11. Благословение живых существ

  12. Сотворение сухопутных животных

  13. Сотворение человека

  14. Благословение человека

  15. Назначение пищи для человека и животных

  16. Завершение творения и день покоя

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
