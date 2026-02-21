Этот фундаментальный труд Сергея Никитича Савинского представляет собой первую часть его масштабного исторического исследования и охватывает «золотой полувек» зарождения и становления евангельского движения в Российской империи. Книга детально реконструирует события с 1867 года, когда в реке Куре принял крещение первый из молокан — Никита Воронин, до революционных потрясений 1917 года. Автор фокусируется на том, как стихийные духовные поиски в разных частях империи оформились в структурированное церковное братство.

Савинский подробно описывает три ключевых очага пробуждения, которые развивались параллельно: юг Украины (движение штундистов среди крестьян), Закавказье (выходцы из молоканства) и Санкт-Петербург (проповедь лорда Редстока среди аристократии). В книге показано, как, несмотря на разные социальные слои и географию, эти группы находили единство в евангельском учении. Автор уделяет огромное внимание архивным документам, протоколам первых съездов и личной переписке первопроходцев, таких как В. Г. Павлов, И. В. Каргель и И. С. Проханов.

Особое место в работе занимает описание периода гонений со стороны государственной церкви и властей, а также короткого периода «религиозной весны» после указа 1905 года об укреплении начал веротерпимости. Книга раскрывает не только внешнюю хронологию, но и внутреннюю жизнь общин: их первые попытки миссионерства, споры о догматике и организационном устройстве. Это издание является базовым для понимания самобытности славянского баптизма и его глубокой связи с народной почвой.

Сергей Никитич Савинский - История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 — 1917)

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1999. — 424 с.

ISBN 5-7454-0376-4

Сергей Никитич Савинский - История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 — 1917) - Содержание

Предисловие

Введение

Возникновение первых евангельско-баптистских общин - Становление евангельско-баптистского братства - Испытание веры - Возникновение русско-украинских общин евангельских христиан и объединение евангельских христиан в самостоятельное братство - Стремление к объединению - Новые страницы истории русско-украинского евангельско-баптистского братства

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКО-УКРАИНСКОГО ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В РОССИИ (IX — X вв. — середина XIX в.)

I. РЕЛИГИОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛАВЯН ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА - II. ИСКАНИЕ ПРАВДЫ БОЖИЕЙ И ПУТИ СПАСЕНИЯ (Краткий исторический очерк религиозных разномыслий на Руси) - III.ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОМ НАРОДЕ - IV.РЕЛИГИОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО НАРОДА НАКАНУНЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ РУССКО-УКРАИНСКИХ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКИХ ОБЩИН И НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ (60е годы XIX е. — 1882 г.)

I. ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ НА ЮГЕ УКРАИНЫ - II. ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ НА КАВКАЗЕ - III.ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ - IV.ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ - V. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКО-УКРАИНСКОГО ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕРИОД ГОНЕНИЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫХ К.П.ПОБЕДОНОСЦЕВЫМ (1882 — 1905 гг.)

I. ПЕРВЫЙ ПОДПЕРИОД ПОБЕДОНОСЦЕВСКОГО ВРЕМЕНИ (1882 — 1893 гг.) - II.ВРЕМЯ ПОВСЕМЕСТНЫХ ОСОБЕННО ЖЕСТОКИХ ГОНЕНИЙ (1894 — 1896 гг.) - III.ПРИЗНАНИЕ ФАКТА СУЩЕСТВОВАНИЯ РУССКИХ БАПТИСТОВ. ГОДЫ СПАДА ГОНЕНИЙ (1897 — 1905 гг.)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ БРАТСТВО В ПЕРИОД 1905 — 1917 ГОДОВ

I. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОБЩИН И РАСШИРЕНИЕ ДЕЛА БОЖИЯ (1905 — 1911 гг.) - II. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И ГОНЕНИЙ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА (1912 — 1917 гг.)

ГЛАВА ПЯТАЯ.ОБЗОР ВЕРОУЧЕНИЙ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКИХ ОБЩИН И БРАТСКИХ МЕННОНИТОВ

I. УЧЕНИЕ О БОГЕ - II. УЧЕНИЕ О СЛОВЕ БОЖИЕМ - III. УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ - IV. УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ - V. УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ И СПАСЕНИИ - VI. УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ - VII. О СЛУЖИТЕЛЯХ ЦЕРКВИ - VIII. УЧЕНИЕ О КРЕЩЕНИИ И ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ - IX. О БРАКЕ - X. О ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) - XI. О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ГОСПОДНЕМ, О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ И ПОСЛЕДНЕМ СУДЕ - XII. УЧЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ К БЛАЖЕНСТВУ - XIII. УЧЕНИЯ О БЛАГОДАТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ ПОРЯДКЕ - XIV. ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРЕШНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА БОЖИЯ - XV. ОБ ОСВЯЩЕНИИ - XVI. О БОЖЕСТВЕННОМ ЗАКОНЕ - XVII. ОБ ОМОВЕНИИ НОГ - XVIII. О КЛЯТВЕ, МЕСТИ, ЛЮБВИ КО ВРАГУ - XIX. О ЦЕРКОВНОМ ПОРЯДКЕ, ЦЕРКОВНОМ БЛАГОЧИНИИ - XX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложения

Приложение 1. Хронология важнейших событий истории евангельско-баптистского движения в России - Приложение 2. Хронологическая таблица съездов евангельских христиан-баптистов - Приложение 3. Краткие биографические сведения деятелей евангельско-баптистского движения в России - Приложение 4. Именной указатель - Приложение 5. Географический указатель - Приложение 6. Список устаревших и соответствующих им современных географических названий - Приложение 7. Предметный указатель

Библиография