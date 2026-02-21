Двухтомник Сергея Николаевича Савинского «История русско-украинского баптизма» считается классическим и наиболее полным трудом по истории евангельского движения на территории бывшего СССР. Автор проделал колоссальную работу в архивах, собрав воедино свидетельства о зарождении, становлении и выживании братства евангельских христиан-баптистов в условиях радикальных политических перемен. Исследование охватывает период от первых духовных пробуждений XIX века до конца советской эпохи.

В первом томе Савинский детально реконструирует три независимых истока движения: пробуждение среди молокан в Закавказье, деятельность штундистов на юге Украины и великосветское движение в Санкт-Петербурге, связанное с именем лорда Редстока. Автор показывает, как эти разные течения, объединенные любовью к Слову Божьему, постепенно сливались в единое русло евангельского баптизма. Особое внимание уделяется первым съездам, формированию союзов и героическим личностям, таким как Иван Рябошапка, Василий Пашков и Иван Проханов.

Второй том посвящен драматическим событиям XX века: «золотому десятилетию» 1920-х годов, сменившемуся жестокими репрессиями 30-х, военному периоду и созданию единого Союза ЕХБ в 1944 году. Савинский не обходит стороной и болезненные темы, такие как внутренние разделения 1960-х годов и борьбу за свободу вероисповедания. Труд написан с глубоким уважением к духовному наследию отцов и является незаменимым источником для всех, кто хочет понять корни и самобытность отечественного евангельского христианства.

C.H. Савинский - История русско-украинского баптизма

Одесса: Одесская Богословская Семинария, «Богомыслие», 1995. — 128с.

ISBN 5-7707-5703-5

Савинский - История русско-украинского баптизма - Содержание

Предисловие

Глава I Предыстория русско-украинского баптизма

Глава II Возникновение первых русско-украинских евангельско-баптистских общин

Глава III Евангельско-баптистское движение в период гонения 1882—1905 г.

Глава IV Евангельско-баптистское движение в период 1905—1917 гг

Глава V Оживление Деятельности евангельско-баптистского братства в 1917—1929 гг.

Глава VI Жизнь баптистов и евангельских христиан в атмосфере воинствующего атеизма в период 1929—1942 гг.

Глава VII Новая Страница истории евангельских христиан-баптистов (1942—1967 гг.)

Библиография