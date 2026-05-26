Сайдел - Лидер, угодный Богу
Развитие лидерских способностей — это не только курс лекций, но процесс всей жизни, в котором Бог формирует характер, духовную зрелость, дары и навыки человека для служения Церкви. Учебное пособие помогает будущим и действующим лидерам увидеть, как Бог одаривает, воспитывает и направляет их, чтобы руководство стало не проявлением личной власти, а служением Христу и людям.
Книга сочетает библейское учение о лидерстве, практические упражнения, вопросы для размышления и задания для работы с наставником. Особое внимание уделяется модели христианского руководства: характеру, видению будущего, отношениям с людьми, навыкам служения, умению разрешать конфликты и строить церковное руководство на доверии, зрелости и зависимости от Бога.
Сайдел Эндрю – Лидер, угодный Богу – Учебное пособие для лидеров поместных церквей
Сайдел Э. Лидер, угодный Богу / пер. с англ. – СПб.: Шандал, 2005. – 392 с. – (Дело служения.)
ISBN 5-93925-071-8
Сайдел Эндрю – Лидер, угодный Богу – Содержание
Введение
Процесс развития лидерских способностей
Требования к ученикам
Советы наставнику
Модель руководства
Глава 1. Библейские принципы руководства
Глава 2. Жизненный путь лидера
Глава 3. Отличительные черты лидера-слуги
Глава 4. История жизни лидера
Глава 5. Божий замысел: дарования и способности лидера
Глава 6. Личность и темперамент лидера
Глава 7. Ценности лидера
Глава 8. Характер лидера
Глава 9. Непорочность лидера
Глава 10. Духовная жизнь лидера
Глава 11. Семейная жизнь лидера
Глава 12. Взаимоотношения в церкви
Глава 13. Видение: формирование видения жизни
Глава 14. Видение: формирование видения служения
Глава 15. Изложение и передача видения будущего
Глава 16. Концепция церкви
Глава 17. Планирование и постановка целей
Глава 18. Общение и руководство
Глава 19. Принципы конструктивного разрешения конфликтов
Приложение. Карбонелл М. Ваша неповторимость во Христе
