Сайдел - Лидер, угодный Богу

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology, Educational

Развитие лидерских способностей — это не только курс лекций, но процесс всей жизни, в котором Бог формирует характер, духовную зрелость, дары и навыки человека для служения Церкви. Учебное пособие помогает будущим и действующим лидерам увидеть, как Бог одаривает, воспитывает и направляет их, чтобы руководство стало не проявлением личной власти, а служением Христу и людям.

Книга сочетает библейское учение о лидерстве, практические упражнения, вопросы для размышления и задания для работы с наставником. Особое внимание уделяется модели христианского руководства: характеру, видению будущего, отношениям с людьми, навыкам служения, умению разрешать конфликты и строить церковное руководство на доверии, зрелости и зависимости от Бога.

Сайдел Эндрю – Лидер, угодный Богу – Учебное пособие для лидеров поместных церквей

Сайдел Э. Лидер, угодный Богу / пер. с англ. – СПб.: Шандал, 2005. – 392 с. – (Дело служения.)
ISBN 5-93925-071-8

Сайдел Эндрю – Лидер, угодный Богу – Содержание

  • Введение

  • Процесс развития лидерских способностей

  • Требования к ученикам

  • Советы наставнику

  • Модель руководства

  • Глава 1. Библейские принципы руководства

  • Глава 2. Жизненный путь лидера

  • Глава 3. Отличительные черты лидера-слуги

  • Глава 4. История жизни лидера

  • Глава 5. Божий замысел: дарования и способности лидера

  • Глава 6. Личность и темперамент лидера

  • Глава 7. Ценности лидера

  • Глава 8. Характер лидера

  • Глава 9. Непорочность лидера

  • Глава 10. Духовная жизнь лидера

  • Глава 11. Семейная жизнь лидера

  • Глава 12. Взаимоотношения в церкви

  • Глава 13. Видение: формирование видения жизни

  • Глава 14. Видение: формирование видения служения

  • Глава 15. Изложение и передача видения будущего

  • Глава 16. Концепция церкви

  • Глава 17. Планирование и постановка целей

  • Глава 18. Общение и руководство

  • Глава 19. Принципы конструктивного разрешения конфликтов

  • Приложение. Карбонелл М. Ваша неповторимость во Христе

