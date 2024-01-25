Сайр Джеймс - Апологетика за рамками логики

Мои друзья говорят, что у меня готический склад ума,но мне кажется, что он барочный. Я замечаю нечто общее между различными удивительными вещами и идеями. А еще я заядлый и неисправимый остряк. Видели бы вы недовольные гримасы собеседников, когда мне удаётся вставить свои пять копеек в самом разгаре животрепещущей беседы. В искусстве вертеть словами меня превосходит лишь моя дочка Энн. В этой книге я постараюсь не слишком злоупотреблять проявлением своих словесных способностей, но, возможно, смогу обнаружить и показать взаимосвязи, которые покажутся вам интересными. Уильям Блейк хотел увидеть в песчинке Вселенную. Я тоже хочу.

Основная цель данной книги - привлечь ваше внимание и сказать: «Смотрите! Смотрите внимательно. Слушайте внимательно! Видите?" Слышите?"» Существует масса указаний на некую Божью истину, раскрытую во Христе. Я видел многие из таких указаний. Бог призывает увидеть и воспринять их каждого, и вас тоже. Смотрите - и увидите. Слушайте - и услышите.

Вы уже, наверное, поняли, что апологетика, которую вы найдете в этой книжке, весьма эклектична. В ней смешиваются и сочетаются различные приёмы и подходы. В ней странным образом сочетаются автобиографические фрагменты и логическая аргументация. В ней присутствуют эксцентричные иносказания и рассуждения - от малоизвестного (для большинства американских читателей) Станислава Лема до сложного для понимания (для слишком многих читателей) Джерарда Мэнли Хопкинса, от откровенного минимализма Мацуо Басё до абсурдистских проказ Льюиса Кэрролла.

Главный элемент этой эклектичной аргументации почти уникален для апологетической литературы. Тем не менее, именно он сыграл важнейшую роль в моем понимании христианского мировоззрения и причин его истинности. Основной акцент я делаю на роли литературы (и в более широком смысле - искусства) с христианской точки зрения. Впрочем, разумеется, не я первый. Приведенные ниже силлогизмы явно просматриваются в апологетическом подходе Фрэнсиса Шеффера, хотя я сильно сомневаюсь, что он согласился бы с такой их формулировкой.

Сайр Джеймс - Апологетика за рамками логики

ISBN 978-61 7-7930-3