Я пришел к вере не из-за аргументов, подобных тем, что изложены в этой книге, - тогда я был еще слишком мал и попросту не понял бы их. Я уверовал, поскольку все, что мне тогда говорили, казалось - и оказалось! — правдой. Ответы на главные вопросы - о себе, о Боге, о том, что Он сделал для меня, и о том, что должен теперь сделать я, - не претерпели изменения. Я верю, возможно, сильнее и немного иначе - но в то же.

Я очень старался со всей ответственностью подходить к сложным вопросам, которые рассматриваются в этой книге, и к тем людям, у которых я учился, над чьими трудами размышлял. Я очень многим им обязан - равно как и студентам, слушавшим мои лекции и отвечавшим на вопросы.

И, наконец, я хочу поблагодарить моих читателей - Дэвида Сурика, Дэна Рейда (Dan Reid) и Дугласа Грутуиса (Douglas Groothuis). Я признателен Тиму Пиблзу (Tim Peebles) и Дэвиду Райту (David Wright), беседы с которыми мне очень помогли.

Большое спасибо редактору Джиму Хуверу (Jim Hoover), который из года в год побуждал меня писать как можно лучше. Мои благодарности также Рут Горинг Стюарт (Ruth Goring Stewart), «отшлифовавшей» этот текст. Если в нем и остались ошибки, то вина в том, увы, исключительно моя.

Я искренне надеюсь, что эта книга поможет читателям ответить на самые важные вопросы, которые стоят перед каждым из нас.

Сайр Джеймс - Зачем вообще во что-то верить?

Симферополь: ДИАЙПИ, 2009. 224 с.

Издание осуществлено по заказу Христианского научно-апологетического центра www.ScienceAndApoIgetics.com

ISBN 978-966-491-079-5 (Укр.)

Сайр Джеймс - Зачем вообще во что-то верить? - Содержание

Предисловие

Часть I. Нужно ли во что-нибудь верить?

1. Природа и необходимость веры: голова кругом!

2. Почему люди верят в то, во что они верят

3. В контексте общества

4. В контексте личности

5. Религиозное измерение

6. Философское измерение

Часть П. Почему нужно верить в Христа?

7. Историческая достоверность Евангелий

8. Иисус как основание для веры

9. Иисус: кто же Он?

10. Историки в поисках Иисуса

11. Воскресение Иисуса

12. Рациональность христианской веры

13. Проблема зла

14. Личный опыт христиан

15. Легко ли верить?

Примечания

Библиография

Сайр Джеймс - Зачем вообще во что-то верить? - Предисловие

Эта книга создавалась много лет. В 1982 году Дэвид Сурик (David Siiryk) из Inter Varsity Christian Fellowship - миссии, несущей служение среди студентов Университета штата Иллинойс, - пригласил меня прочесть лекцию о том, почему христианство достойно доверия. Эта лекция, получившая название «Рационально ли христианство?», вызвала такой резонанс, что в следующем году я повторил ее в Рочестерском университете. Когда я закончил, один юноша поднялся с места и спросил, можно ли ему зачитать кое-что вслух. Я поинтересовался, большой ли текст он собирается зачитывать. Оказалось - две страницы. Он заготовил их заранее, рассчитывая доказать, что христианскую веру ни в коей мере нельзя считагь рациональной.

Юноша прочел свои записи; в результате разгорелся спор, который не утихал несколько часов. Тема явно задевала за живое! Прошло несколько месяцев - и меня снова попросили прочесть эту лекцию, на сей раз - студенты Гарвардского унивсрситета. Название лекции в объявлениях сопровождалось рядом вопросов. Один из них звучал так: «Почему человек вообще должен во что-то верить?». Я сразу понял, что это и есть главный вопрос. Собственно, до тех пор я только и делал, что пытался на него ответить. Оставалось только сменить название. За десять лег, минувшие с тех пор, я выступал с этой лекцией более ста пятидесяти раз в университетах США и Канады, и по одному разу - в Болгарии, Словакии, Хорватии, Венгрии и Чехии. В 1989 году сотрудники издательства InterVarsity Press Марк и Гвен Поттеры (Mark and Gwen Potter) провели опросы в Суортморском, Брин-Морском и Хавсрфордском колледжах.

Студентам был задан один-единственный вопрос: «Почему человек вообще должен во что-то верить?» Результаты оказались настолько любопытными, что опрос был повторен в тридцати с лишним других университетах. Многие ответы студентов приводятся на страницах этой книги. Результаты исследования не позволяют сделать статистически значимые выводы, но все же позволяют кое-что узнать о том, что думают студенты об основаниях для веры - своих и не только.

«Почему человек вообще должен во что-то верить?» - этот вопрос выходит за рамки какой бы то ни было религии. Ключевые слова здесь - «во что-то». Мы верим в самые разные вещи - от самых простых, повседневных материй до вечных вопросов. Выясняется, что верят не только христиане и другие религиозные люди. Атеисты и агностики тоже верят. Более того: вера лежит в основе любых человеческих проявлений, а не только религии. Даже для того, чтобы есть, нам требуется вера! Но об этом - дальше.

Эта книга состоит из двух частей. Часть первая - «Почему нужно во что-то верить?», часть вторая - «Почему нужно верить в Христа?» В лекции и дискуссии, о которых говорилось выше, я успевал лишь поверхностно коснуться второго вопроса, поэтому во второй части книги использованы (и расширены) материалы других лекций.

Ни у одного вероучения нет аргументов, которые убеждали бы всех без исключения. Я не стал пытаться выдумывать такие аргументы; вместо этого я решил привести доводы, которые на этом этапе жизни оказались особенно убедительными для меня (а также, надеюсь, для студентов и аспирантов университетов). Я полагаю, что аргумент в пользу веры должен: 1) основываться на наилучшем объяснении; 2) иметь веские доказательства; 3) быть способен опровергнуть любые возражения. Аргументов, основанных на одних эмоциях, я старался избегать.

Как явствует из дальнейшего текста, я не считаю, что кто-то из нас может в этой жизни что-то знать наверняка. Однако я верю, что нам открыты пути к истине. Лучше всех, на мой взгляд, выразил эту мысль Лесли Ньюбнгин (Lesslie Newbigin). «Картины реальности», утверждает он, открываются нам благодаря «красоте, рациональности и постижимости».

«Увидеть и принять такую картину - это поступок, акт личной ответственности. Совершая его, человек осознает, что могут быть и другие мнения, что и сам он может ошибаться. Это глубоко личный поступок - но при этом он не вполне субъективен. Ученый, открывающий новую картину мира, делает это, по выражению Полани, с универсальной целью. Он верит, что эта картина объективно верна, и потому обнародует ее, стремится убедить научное сообщество, что она верно отражает реальность... Поэтому его убежденность ни в коей мере не является его частным мнением. «Универсальная цель» этой картины - служить верным от ражением реального мира. Она должна подтверждаться результатами опытов, указывать путь к новым открытиям, и в этом должно убедиться все человечество.

Вот почему это не частное мнение, а всеобщая истина». Я согласен с Ныобигином. Я тоже верю, что человек в состоянии познать истину - по крайней мере, отчасти. Конечно, мы можем ошибаться. Порой нам приходится менять точку зрения. Но наши убеждения не должны быть сугубо частными мнениями. Истина - единственное, во что стоит верить. И если мы полагаем, что открыли истину, значит, у нее должна быть «универсальная цель».

Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто в поисках истины люди одиноки. Бог, сотворивший Вселенную и нас, всегда пребывает с нами. Бог как Логос вооружил нас разумом, способным постигать правду о Нем, о Его мире и о нас самих. Конечно, мы бренные и падшие создания, и разум наш извращен грехом. И все же Дух Святой пребывает в нас и озаряет нам путь к истине. И мне кажется, что Он делает это не вопреки нашим умственным усилиям, но посредством их. Святой Дух - не «причина» для веры, а то, что придает ей смысл, то, на чем успокаивается человеческий разум и сердце. Только благодаря Ему возможна истинная вера.

Таким образом, в основе этой книги лежит та идея, что Бог пребывает с нами независимо от того, знаем ли мы об этом. Будучи Словом, или Логосом (Иоан. 1:1-4), Он являет Собой величайший источник нашей способности видеть истину; Будучи Духом истины (Иоан. 1:9), Он помогает нам постигать ее.