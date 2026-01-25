Сборка BibleQuote 800

Настоящая сборка программы BibleQuote 7.5 предназначена для членов клуба Эсхатос и включает в себя 800 модулей. Программа обладает достаточно широкими возможностями для изучения библейского текста и богословия, поскольку обладает необходимым функционалом и содержит огромное количество ресурсов: переводов, словарей, комментариев и книг по библеистике, богословию и прочим дисциплинам. С ее помощью можно изучить то или иное богословское понятие по словарям и энциклопедиям, посмотреть множество комментариев к интересующему библейскому отрывку, найти параллельные места, изучить слова древнееврейского или древнегреческого оригинала по номеру Стронга с помощью различных лексиконов, прочитать книги по библиологии, богословию и истории христианства.

Сборка модулей BibleQuote 7.5-800-2026

1. 70 переводов Библии и ее частей на русский, украинский, английский и немецкий языки (включая три версии Синодального перевода — с номерами Стронга и без них). В это число также входят несколько модулей Нового Завета и Септуагинты на древнегреческом, а также Ветхого Завета на древнееврейском языке.

2. 200 комментариев к Библии и ее частям на русском, украинском, английском и немецком языках. Все комментарии проиндексированы с помощью специальных обозначений, что облегчает навигацию по выпадающему списку в окне комментариев.

3. 450 словарей, справочников и энциклопедий на русском, английском и немецком языках (по библеистике, богословию, истории христианства и Античности, философии, иудаике и прочим дисциплинам), а также лексиконов древнегреческого и древнееврейского языка.

4. 80 книг по библиологии, богословию, истории христианства, толкованию Библии, а также библейские атласы.

Сборка НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1) толковые словари современных языков;

2) модули, входящие в целевую программу Эсхатоса.

Сборка предоставляется ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», со всеми недостатками, которые имеются в программе и модулях, а также могут возникнуть в будущем. Клуб Эсхатос и разработчики модулей не несут никакой ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки или эксплуатации программы.