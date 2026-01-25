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Сборка BibleQuote7 - Esxatos 2026 - 800

Сборка BibleQuote 800
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Category BIBLEQUTE MODULES, Bible mod, Commentaries mod, Biblical Studies mod, Theology mod, History mod, Reference mod, TARGET PROGRAM

Настоящая сборка программы BibleQuote 7.5 предназначена для членов клуба Эсхатос и включает в себя 800 модулей. Программа обладает достаточно широкими возможностями для изучения библейского текста и богословия, поскольку обладает необходимым функционалом и содержит огромное количество ресурсов: переводов, словарей, комментариев и книг по библеистике, богословию и прочим дисциплинам. С ее помощью можно изучить то или иное богословское понятие по словарям и энциклопедиям, посмотреть множество комментариев к интересующему библейскому отрывку, найти параллельные места, изучить слова древнееврейского или древнегреческого оригинала по номеру Стронга с помощью различных лексиконов, прочитать книги по библиологии, богословию и истории христианства.

Сборка модулей BibleQuote 7.5-800-2026

1. 70 переводов Библии и ее частей на русский, украинский, английский и немецкий языки (включая три версии Синодального перевода — с номерами Стронга и без них). В это число также входят несколько модулей Нового Завета и Септуагинты на древнегреческом, а также Ветхого Завета на древнееврейском языке.

2. 200 комментариев к Библии и ее частям на русском, украинском, английском и немецком языках. Все комментарии проиндексированы с помощью специальных обозначений, что облегчает навигацию по выпадающему списку в окне комментариев.

3. 450 словарей, справочников и энциклопедий на русском, английском и немецком языках (по библеистике, богословию, истории христианства и Античности, философии, иудаике и прочим дисциплинам), а также лексиконов древнегреческого и древнееврейского языка.

4. 80 книг по библиологии, богословию, истории христианства, толкованию Библии, а также библейские атласы.

Сборка НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1) толковые словари современных языков;

2) модули, входящие в целевую программу Эсхатоса.

Сборка предоставляется ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», со всеми недостатками, которые имеются в программе и модулях, а также могут возникнуть в будущем. Клуб Эсхатос и разработчики модулей не несут никакой ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки или эксплуатации программы.



По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05

Views 813
Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (5 comments)

M
Mike 6 months ago
Хочу приобрести Золотую сборку BibleQuote - Esxatos 2026 - 800+13. Как возможно?
G
Greeven 6 months ago
Здравствуйте, как скачать?
S
sergej715 6 months ago
Мира всем. Какая разница между BibleQuote 7.5-800-2026 и BibleQuote 7.5.0.900 2025. Нет белоруских переводов.
S
Sergey05 6 months ago
Разница в количестве модулей: сборка 2025 включает в себя 650 модулей, а сборка 2026 - 800 модулей. Также в последней сборке исправлены ошибки, обнаруженные в ряде модулей.
Можно включить в будущие сборки белорусские переводы. Также пользователи могут вручную загрузить в свои сборки модули по собственному вкусу отсюда: https://www.ph4.ru/bsoft_bqmod.php
H
hodorchuk 6 months ago
как скачать всю сборку?

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