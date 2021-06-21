Книги известного православного философа и богослова Оливье Клемана о развитии православной философии материи, модуль Цитата из Библии, BibleQuote. Оливье Клеман Родился в 1921 году во Франции в неверующей семье, пишет газета «La Croix». Оливье не был крещен в детстве и не получил никакого религиозного воспитания. В отрочестве – под влиянием поэзии, в особенности Рильке – он заинтересовался Евангелием, но по-прежнему оставался далек от веры.

В годы II мировой войны Клеман участвовал во французском сопротивлении. В это время он стал углубленно изучать труды Кьеркегора, Ньюмена, Шестова.

Впоследствии наступил период увлечения индийской философией и религией. Через некоторое время молодой француз нашел ответы на многие мучившие его вопросы в русской литературе и философии – в частности, у Достоевского и Бердяева.



Оливье принял православие, изучал святоотеческое богословие под руководством знаменитого Владимира Лосского, а впоследствии и сам стал профессором Свято-Сергиевского православного института в Париже.



В связи с кончиной Клемана, Ассамблея православных епископов Франции, выступила с заявлением, в котором, в частности, отмечается, что почившему был свойственен «филокалический (добротолюбивый)» взгляд на мир: он был поистине «влюблен в Божественную красоту, которую он старался найти и разгадать в мире и в каждой человеческой личности».

Оливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви Центр по изучению религий Издательское предприятие «Путь» Москва 1994 Катехизис Оливье Клеман - ИСТОКИ - читайте на Эсхатосе

Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты Пер. с фр. Серия Современное богословие М.: Библейско-богословский институт св. апостола .Андрея, 2004. - 100 стр. ISBN 5-89647402-5

Оливье Клеман - Смысл Земли Оливье Клеман - Смысл Земли Серия: Богословие и наука Издательство: ББИ, 2005 г.

ISBN 5–89647–124–6 Оливье Клеман - Смысл Земли - читайте на Эсхатосе

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