Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Клеман, Оливье - книги и модуль BibleQuote

Оливье Клеман
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Theology
Книги известного православного философа и богослова Оливье Клемана о развитии православной философии материи, модуль Цитата из Библии, BibleQuote.

Оливье Клеман

Родился в 1921 году во Франции в неверующей семье, пишет газета «La Croix». Оливье не был крещен в детстве и не получил никакого религиозного воспитания.
В отрочестве – под влиянием поэзии, в особенности Рильке – он заинтересовался Евангелием, но по-прежнему оставался далек от веры.
В годы II мировой войны Клеман участвовал во французском сопротивлении. В это время он стал углубленно изучать труды Кьеркегора, Ньюмена, Шестова.
Впоследствии наступил период увлечения индийской философией и религией. Через некоторое время молодой француз нашел ответы на многие мучившие его вопросы в русской литературе и философии – в частности, у Достоевского и Бердяева.
Оливье принял православие, изучал святоотеческое богословие под руководством знаменитого Владимира Лосского, а впоследствии и сам стал профессором Свято-Сергиевского православного института в Париже.

В связи с кончиной Клемана, Ассамблея православных епископов Франции, выступила с заявлением, в котором, в частности, отмечается, что почившему был свойственен «филокалический (добротолюбивый)» взгляд на мир: он был поистине «влюблен в Божественную красоту, которую он старался найти и разгадать в мире и в каждой человеческой личности».

Оливье Клеман - ИСТОКИОливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви

Центр по изучению религий
Издательское предприятие «Путь»
Москва 1994 Катехизис

Оливье Клеман - Отблески светаОливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты

Пер. с фр. Серия Современное богословие
М.: Библейско-богословский институт св. апостола .Андрея, 2004. - 100 стр.
ISBN 5-89647402-5

Оливье Клеман - Смысл ЗемлиОливье Клеман - Смысл Земли

Серия: Богословие и наука
Издательство: ББИ, 2005 г.
ISBN 5–89647–124–6

Оливье КлеманМодуль BibleQuote

27.05.12 Модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид:

  • Истоки
  • Беседы с патриархом Афинагором
  • Христианство и секуляризация
  • Тэзе. Земля доверия и надежды
  • Трудности и недомогания Русской Церкви
  • Отблески Света. Православное богословие красоты - модуль от Павел
  • Смысл земли
Views 910
Rating 5.0 / 5
Added 21.06.2021
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books