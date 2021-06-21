Клеман, Оливье - книги и модуль BibleQuote
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Оливье Клеман
Родился в 1921 году во Франции в неверующей семье, пишет газета «La Croix». Оливье не был крещен в детстве и не получил никакого религиозного воспитания.
В отрочестве – под влиянием поэзии, в особенности Рильке – он заинтересовался Евангелием, но по-прежнему оставался далек от веры.
В годы II мировой войны Клеман участвовал во французском сопротивлении. В это время он стал углубленно изучать труды Кьеркегора, Ньюмена, Шестова.
Впоследствии наступил период увлечения индийской философией и религией. Через некоторое время молодой француз нашел ответы на многие мучившие его вопросы в русской литературе и философии – в частности, у Достоевского и Бердяева.
Оливье принял православие, изучал святоотеческое богословие под руководством знаменитого Владимира Лосского, а впоследствии и сам стал профессором Свято-Сергиевского православного института в Париже.
В связи с кончиной Клемана, Ассамблея православных епископов Франции, выступила с заявлением, в котором, в частности, отмечается, что почившему был свойственен «филокалический (добротолюбивый)» взгляд на мир: он был поистине «влюблен в Божественную красоту, которую он старался найти и разгадать в мире и в каждой человеческой личности».
Оливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви
Центр по изучению религий
Издательское предприятие «Путь»
Москва 1994 Катехизис
Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты
Пер. с фр. Серия Современное богословие
М.: Библейско-богословский институт св. апостола .Андрея, 2004. - 100 стр.
ISBN 5-89647402-5
Оливье Клеман - Смысл Земли
Серия: Богословие и наука
Издательство: ББИ, 2005 г.
ISBN 5–89647–124–6
ISBN 5–89647–124–6
Модуль BibleQuote
27.05.12 Модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид:
- Истоки
- Беседы с патриархом Афинагором
- Христианство и секуляризация
- Тэзе. Земля доверия и надежды
- Трудности и недомогания Русской Церкви
- Отблески Света. Православное богословие красоты - модуль от Павел
- Смысл земли
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