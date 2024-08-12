Каждый ребенок слышал историю об Ионе и ките. Иона в действительности является уникальным пророческим представителем Божьей искупительной любви в масштабах Вселенной! Хотя покаяние Ниневии и не больше, чем мимолетный момент в истории осужденной языческой империи, оно показывает, что Божий план спасения должен осуществиться в ближайшие дни и распространиться не только на пределы ветхозаветного избранного Израиля, но на все народы мира. Оно свидетельствует, что отворяется окно в новозаветную эру, когда Господь Иисус Христос будет провозглашен от моря до моря и даже до края земли.

Это и есть значение "знамения Ионы", на которое ссылался наш Господь в Своем служении (Матфея 12:38—41). Ниневитяне, язычники, поверили Ионе, а ветхозаветный народ Божий отверг Иисуса! Тем не менее, воскресение Сына Человеческого, умершего за грехи человечества, возвещается во всем мире. Это главная жила, которую мы будем раскапывать в нашем изучении книги Ионы.

Гордон Дж. Кедди - Проповедник-беглец - Книга пророка Ионы

Пер. с англ. — Xарьков, Д. Ф. Ткаченко, 2002. — 160 с.

ISBN 966-95873-4-4

Перевод на русский язык, "Добра Новина", 2001 Gordon J. Keddie Preacher on the Run Evangelical Press, 1986

Гордон Кедди - Проповедник-беглец - Книга пророка Ионы - Содержание

Предисловие

Структура книги пророка Ионы Введение 1. Весть жизни 2. Побег от Бога 3. Перст Божий 4. Нашелся! 5. В море 6. Спасение от Господа 7. Знамение Ионы 8. Новое начало 9. Ниневитяне 10. Бог сожалеет о бедствии 11. Гнев на Бога 12. Всеобъемлющая любовь Вопросы для дальнейшего изучения Гордон Кедди - Проповедник-беглец - Книга пророка Ионы - Вступление

Большинство из нас думает, что Иона отрицательный герой действительно трагичного повествования в Библии. Он человек, который убегал от Бога и был проглочен китом, в чреве которого пробыл три дня, а потом был выброшен на берег, после чего послушался Бога, проповедовал людям в Ниневии и видел, как они каялись во вретище и пепле. Мы можем извлечь из этого два серьезных урока. Первый: когда Бог говорит нам делать что-то, мы должны делать так, как нам было сказано. Мы не должны следовать плохому примеру Ионы и убегать от исполнения Божьей воли. Второй урок: мы должны нести весть Евангелия в отдаленные места, где еще не слышали об Иисусе. Иона был призван проповедовать в Ниневии; мы призваны идти в мир и проповедовать Евангелие.

Эти уроки важны сами по себе, и христиане должны принять их во внимание. Но сама форма аллегорического повествования об Ионе и большой рыбе как бы затмевает тот факт, что Иона был исторической личностью с особым поручением от Бога в определенной исторической обстановке и совершал важное дело в жизни народа Божьего. Когда мы начинаем смотреть на Иону, каким он был на самом деле, нам открывается совершенно другая и более полная картина. Мы обнаруживаем, что Бог дал ему вырасти для того, чтобы он проповедовал избранному народу Божьему в критический момент истории Израиля. Чтобы постичь это, нам надо мысленно вернуться на 3000 лет назад и попытаться почувствовать атмосферу того времени. Соломон, третий и последний царь объединенного Израиля, умер в 931 г. до Р.Х.

Его царство было разделено на северное Израильское царство и южное Иудейское (смотрите схему 1.) Последующие века стали временем ужасного духовного и нравственного упадка. Это было время "войн и слухов о войнах". Оба царства — мы можем считать их "деноминациями" церкви Ветхого Завета — приходили все более и более в упадок и отворачивались от исполнения воли Божьей, которая была им открыта. В этой мрачной ситуации Бог посылал целый ряд пророков напоминать Его волю и призывать народ обратиться к Нему. В Израиль Он послал Илию, потом Елисея, и, после них, Иону, Амоса и Осию. Важную роль в историческом процессе того времени играла Ассирия, которая была бичом от Бога для Его жестоковыйного народа. Другие пророки — Исайя, Михей, Наум, Аввакум, Софония и Иеремия — были посланы в Иудею и в другое государство, Вавилон, которому надлежало исполнить предопределение: увести народ в изгнание.