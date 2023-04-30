Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - №1, 2016 г.
Период самостоятельного изучения библеистики в России начинается приблизительно со второй половины XVIII века – времени издания Славянской Библии (т.н. Елизаветинское издание 1750-х годов) с установившимся исправленным текстом. Предшествующие попытки в этой области были достаточно редки, так как «лучшие силы, какие были, уходили, собственно, на великое дело исправления славянского текста Библии». Славяно-греко-латинская Академия вместе с Троицкой семинарией была в то время преимущественным местом развития богословской науки, в том числе и библеистики, и выставила целый ряд выдающихся авторов с относящимися к библейской науке, подчас значительными и обширными трудами.
Благоприятные условия для этого во многом состояли в том, что последние справщики Славянской Библии, знатоки и труженики этого дела, будучи воспитанниками Академии Киевской, около 50-х годов XVIII столетия оставались кто на время, а кто и навсегда в Москве. Среди них был ученый филолог иеромонах Иаков (Блоницкий, †ок.1761) – учитель греческого языка в Московской Славяно-греко-латинской Академии. С 1743 до 1748 г. он одновременно исполнял вместе с архимандритом Иларионом (Григоровичем), настоятелем Воскресенского монастыря, поручение Святейшего Синода по исправлению Славянской Библии. Продолжателями их дела были иеромонахи Варлаам (Лящевский), с 1753 по 1754 ректор Академии и архимандрит Донского монастыря (†1774), и Гедеон (Слонимский), с 1758 по 1761 г. также ректор Академии (†1772).
Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - №1, 2016 г.
Материалы студенческой конференции весна-осень
Сборник докладов
Сергиев Посад, 2017
Кафедра Библеистики Московской Духовной Академии
ISBN 978-5-905823-87-9
Экзегетика и герменевтика Священного Писания - №1, 2016 г. - Оглавление
Протоиерей Георгий Климов - Начальный этап развития библеистики в МДА
Протоиерей Георгий Климов - Вклад Московской духовной академии в дело перевода Библии на русский язык в XIX веке
чтец Владимир Бельский - Изучение ночных видений пророка Захарии в современной зарубежной экзегетике: основные подходы, проблемы, перспективы исследования
диакон Андрей Викулов - Богословско-экзегетический анализ отрывка «Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его» (Мф.11:12)
С. Н. Горбунов - Символ и метафора как выразительные средства в текстах Священного Писания: структурно-семантические особенности
чтец Михаил Еремин - Значение Ветхого Завета для раскрытия темы Суда Божия в послании св. апостола Павла к Римлянам (1:18-3:20)
Игорь Сысуев - Что значит «увидеть Бога сзади» (Исх.33:23)? Святоотеческое толкование и отражение в литургических текстах
чтец Антоний Федоров - Значение гармоний и синопсисов в изучении Евангелий
Григорий Веселов - Κοινὴ как язык Нового Завета
чтец Михаил Воронов - Самоубийство в Ветхом и Новом Завете: благая смерть или смертный грех?
чтец Илья Горюнов - Контекст образа «Тело Христово» в богословии ап. Павла
Никита Грибенко - Сравнительный анализ толкований Рим.13:1. Христианское отношение к различным формам государственного правления
Николай Даниленко - Святоотеческое толкование брака в Ветхом и Новом Завете
Александр Еркин - Учение апостола Петра о страданиях за Христа
Иван Змиёв - Образ праотца Авраама как нового Адама
Александр Игонин - Четвертая песнь Отрока Господня в книге пророка Исаии (Ис.53:4) и её Новозаветная интерпретация в Евангелии от Матфея (Мф.8:17)
чтец Андрей Лазарев - Установление монархии в Древнем Израиле: предпосылки, причины и последствия
чтец Александр Лункин - Причины гнева Божия в Ветхом Завете
Алексей Пархомовский - Экзегеза Священного Писания в контексте современного христиано-иудейского диалога
Артемий Прокопьев - Подвиг женщины в исторических книгах Ветхого Завета
иерей Петр Пчелинцев - «Благими помыслы лукавая советования»: экзегетический анализ 3Цар.13
диакон Игорь Сысуев - Образ мученичества в Ветхом Завете
иерей Павел Чидемян - Образ воды в Евангелии от Иоанна в комментариях святителя Иоанна Златоуста и святителя Кирилла Александрийского
Спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!