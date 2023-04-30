Период самостоятельного изучения библеистики в России начинается приблизительно со второй половины XVIII века – времени издания Славянской Библии (т.н. Елизаветинское издание 1750-х годов) с установившимся исправленным текстом. Предшествующие попытки в этой области были достаточно редки, так как «лучшие силы, какие были, уходили, собственно, на великое дело исправления славянского текста Библии». Славяно-греко-латинская Академия вместе с Троицкой семинарией была в то время преимущественным местом развития богословской науки, в том числе и библеистики, и выставила целый ряд выдающихся авторов с относящимися к библейской науке, подчас значительными и обширными трудами.

Благоприятные условия для этого во многом состояли в том, что последние справщики Славянской Библии, знатоки и труженики этого дела, будучи воспитанниками Академии Киевской, около 50-х годов XVIII столетия оставались кто на время, а кто и навсегда в Москве. Среди них был ученый филолог иеромонах Иаков (Блоницкий, †ок.1761) – учитель греческого языка в Московской Славяно-греко-латинской Академии. С 1743 до 1748 г. он одновременно исполнял вместе с архимандритом Иларионом (Григоровичем), настоятелем Воскресенского монастыря, поручение Святейшего Синода по исправлению Славянской Библии. Продолжателями их дела были иеромонахи Варлаам (Лящевский), с 1753 по 1754 ректор Академии и архимандрит Донского монастыря (†1774), и Гедеон (Слонимский), с 1758 по 1761 г. также ректор Академии (†1772).

Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - №1, 2016 г.

Материалы студенческой конференции весна-осень

Сборник докладов

Сергиев Посад, 2017

Кафедра Библеистики Московской Духовной Академии

ISBN 978-5-905823-87-9

Экзегетика и герменевтика Священного Писания - №1, 2016 г. - Оглавление