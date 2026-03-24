Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - № 2, 2017 г.
Bo время Тайной вечери, по свидетельству всех евангелистов, Господь говорит ученикам, что один из них предаст Его. Эта реплика, естественно, вызвала всеобщее смущение. Согласно двум последним евангелиям, ученики пытались узнать, 0 ком Он говорит, беседуя между собой (Лк.) и уточняя у самого Господа, кого Он имеет ввиду (Ин.). Первые два евангелиста говорят, что имело место вопрошание каждого из присутствующих у Господа, не будет ли он, конкретный апостол, причастен этому предательству. C этим же вопросом был вынужден обратиться к Господу и предатель, получив исчерпывающий, хотя и непонятый другими ответ.
Вопрос в нашем Синодальном переводе звучит так: «Не я ли, Господи?» (Мф. 26:22), или просто «Не я ли?» (Мк. 14:19).
Материалы студенческой конференции весна-осень
Сборник докладов
Сергиев Посад, 2018
Кафедра Библеистики Московской Духовной Академии
ISBN 978-5-905823-87-9
Экзегетика и герменевтика Священного Писания - №2, 2017 г. - Оглавление
Бубнов П., протодиакон - «Воскреснут» или «воскресят»: перевод и понимание Пс. 87:11 в свете Ис. 26:14
Добыкин Д. Г. - Индуктивный метод толкования Библии: обзор и анализ
Кашкин А. С. - Разделение на «базовый» и «профильный» уровни в преподавании библейских дисциплин на бакалавриате духовных учебных заведений РПЦ (на примере исторических книг Ветхого Завета)
Пирогов О. К., иерей - Некоторые аспекты использования экзегетического метода θεωρία святыми отцами
Волков А. С., иерей - Училище Тиранна в Эфесе как центр миссионерской проповеди апостола Павла
Антоний (Подоровский), иеромонах - «Не я ли, Господи?». Опыт экзегетического толкования вопроса в Мф. 26:22 и Мк. 14:19
Горбунов С. Н. - От значения подлежащего к содержанию контекста: из опыта дискурсивного анализа Мф.6:22
Бабич И. И. - Социальные законы Пятикнижия, их влияние на жизнь народа и символическое значение
Бабкин Н. М., иерей - Понятие о юридизмах в богословии и библеистике
Бурмистров В. - Миссионерский принцип удивления в толковании Священного Писания
Воевудский П. - Достоинство Давида как царя, пророка и богодухновенного писателя
Денисов П. П. - Миссионерский потенциал незаписанных изречений Господа Иисуса Христа
Змиёв И., чтец - Восхождение к Богу по лествице ап. Петра (2Петр. 1:4-8) на примере жизни Авраама
Кизюн И. - Праведность Моисея: православный взгляд
Костуев Э. О. - Фортификация Северного Израиля в период разделенного Царства
Куцкевич А. А. - Понятие о заклятом в Ветхом Завете
Лихачёв Н. - Учение Христа о соблазнах в дополнении ко второй антитезе Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея (Мф. 5:29-30): экзегетический анализ
Новичков А. В. - Откровение Иоанна Богослова в «Замечаниях на Апокалипсис Св. Иоанна» сэра Исаака Ньютона
Сысуев И. С. - Библейское учение о «дне Господнем» и его особенности у допленных пророков
Пархомовский А. - Роль Ветхого Завета в раскрытии христианского учения в книге Деяний Святых апостолов
Тарнакин Н. А. - Православные библеисты второй половины ХХ века – наследники святителя Филарета (Дроздова)
Тихомиров И. В. - Осмысление страдания праведника в святоотеческой экзегезе на книгу Иова
Залесный А. А. - Образ праведного Иосифа: литургический комментарий Священного текста
No comments yet. Be the first!