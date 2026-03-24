Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - №3

Издательство Сергиев Пасад, 2018. – 220 с.

ISBN 978-5-905823-87-9

Горбунов Сергей Николаевич - Лексический анализ библейских текстов: от теории к практике

Архимандрит Дамаскин (Лебедь) - Святоотеческое истолкование повелений о сооружении скинии (Исх. 25, 1 – 27, 19; 30, 1-10, 17-21)

Священник Феодор Ибрагимов - Святой апостол Павел и мистические религии

Ковыршин Сергей Валерьевич - Толкование Ис. 52:13 - 53:13 в работах иудейских экзегетов 10-13 веков

Иеромонах Ириней (Пиковский) - Кто, когда и для чего написал 118 псалом: уравнение с тремя неизвестными?

Иерей Роман Кацап - Полемика с протогностицизмом в 1-м и 2-м послании св. ап. Павла к Тимофею

Диакон Владимир Грицевич - Апостол Павел о власти (в контексте 1 стиха 13 главы послания к Римлянам)

Конов Дмитрий Сергеевич - Библейская археология и её значение в экзегетике и герменевтике Священного Писания

Диакон Владимир Матвеев - Толкования святителя Василия Великого на псалмы в переводе игумена Софрония Младеновича

Непомнящих Виктор Александрович - Этимология библейского термина «Нефилим» и его интерпретация в ранних и современных переводах

Непомнящих Виктор Александрович - Интерпретация библейского термина «Нефилим» в иудейской и святоотеческой традициях

Горбунов Сергей Николаевич - От значения подлежащего к содержанию контекста: из опыта дискурсивного анализа Мф. 6:22

Спирин Денис Сергеевич - Ответ Христа Пресвятой Богородице на браке в Кане Галилейской: экзегетический анализ (Ин. 2:4)

Монах Серапион (Залесный) - Военачальник Давида Иоав: к истории интерпретации ветхозаветного текста

Змиёв Иоанн Дмитриевич - Египет: Туда и обратно

Костуев Эльдар Олегович - Военные реформы царя Озии (2Пар. 26)

Игонин Александр Александрович - Восхождение Иисуса Христа к Отцу: экзегетический анализ Ин. 20:17 в сравнении с Ин. 20:27-28