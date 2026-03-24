Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - №3

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy

Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - Материалы научно-богословской конференции. Сборник докладов №3

Издательство Сергиев Пасад, 2018. – 220 с.

ISBN 978-5-905823-87-9

Экзегетика и герменевтика Священного Писания. Материалы научно-богословской конференции. Сборник докладов №3 - Содержание

  • Горбунов Сергей Николаевич - Лексический анализ библейских текстов: от теории к практике

  • Архимандрит Дамаскин (Лебедь) - Святоотеческое истолкование повелений о сооружении скинии (Исх. 25, 1 – 27, 19; 30, 1-10, 17-21)

  • Священник Феодор Ибрагимов - Святой апостол Павел и мистические религии

  • Ковыршин Сергей Валерьевич - Толкование Ис. 52:13 - 53:13 в работах иудейских экзегетов 10-13 веков

  • Иеромонах Ириней (Пиковский) - Кто, когда и для чего написал 118 псалом: уравнение с тремя неизвестными?

  • Иерей Роман Кацап - Полемика с протогностицизмом в 1-м и 2-м послании св. ап. Павла к Тимофею

  • Диакон Владимир Грицевич - Апостол Павел о власти (в контексте 1 стиха 13 главы послания к Римлянам)

  • Конов Дмитрий Сергеевич - Библейская археология и её значение в экзегетике и герменевтике Священного Писания

  • Диакон Владимир Матвеев - Толкования святителя Василия Великого на псалмы в переводе игумена Софрония Младеновича

  • Непомнящих Виктор Александрович - Этимология библейского термина «Нефилим» и его интерпретация в ранних и современных переводах

  • Непомнящих Виктор Александрович - Интерпретация библейского термина «Нефилим» в иудейской и святоотеческой традициях

  • Горбунов Сергей Николаевич - От значения подлежащего к содержанию контекста: из опыта дискурсивного анализа Мф. 6:22

  • Спирин Денис Сергеевич - Ответ Христа Пресвятой Богородице на браке в Кане Галилейской: экзегетический анализ (Ин. 2:4)

  • Монах Серапион (Залесный) - Военачальник Давида Иоав: к истории интерпретации ветхозаветного текста

  • Змиёв Иоанн Дмитриевич - Египет: Туда и обратно

  • Костуев Эльдар Олегович - Военные реформы царя Озии (2Пар. 26)

  • Игонин Александр Александрович - Восхождение Иисуса Христа к Отцу: экзегетический анализ Ин. 20:17 в сравнении с Ин. 20:27-28

  • Иеромонах Паисий (Василюк) - Некоторые виды служения в Ветхом и Новом Завете

Views 33
Added 24.03.2026
Author brat christifid
