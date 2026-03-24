Сборник МДА - Экзегетика и герменевтика Писания - № 4, 2019 г. весна-осень

После вступления, концентрированно провозглашающего основные темы послания, возвещается и развивается тема наследничества, включающая прославление Сына Божиего, происшедшее согласно обетованиям Священного Писания и, как отражение этого прославления, провозвещение наследования верными спасения в грядущей вселенной: την οικουμένην τήν μέλλουσαν (ср. Евр. 1:14; 2:5). Тем самым акцентируется богодарованный характер спасения. Следующая серия аргументов посвящена обетованию вхождения в Божий покой, причем используются образы Исхода и странствия израильтян к обетованной земле (Евр. 2:10 - 4:13). Пространная секция Евр. 5:10- 10:25 прослеживает вхождение во Святая Святых за завесу, детально разрабатывая образы первосвященства, жертвы и Завета. Наконец, последняя часть послания находит свою кульминацию в небесном «граде Бога Живаго» среди «торжествующего собора и Церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12:23). Таковое разделение не является универсальным, но оно весьма наглядно с точки зрения сотериологической проблематики послания.

Тема вхождения в Божий покой разворачивается, как было отмечено, в контексте дискурса о странствовании народа Божия. После объяснения, почему Тот, Кто является Творцом всего и превосходит ангелов, должен быть «причастным плоти и крови» (ср. Евр. 2:14), чтобы стать «Вождем спасения» (Евр. 2:10), апостол Павел упоминает, что это же основание позволяет Ему быть «милостивым и верным Первосвященником» (Евр. 2:17). Парадигма «милостивый и верный» (Евр. 2:17) находит свое развитие в утверждении верности Господа Иисуса Христа в эксплицитном сравнении с Моисеем (Евр. 3:1-6), в то время как Евр. 4:14-5:10 раскрывает совершенство милостивого характера первосвященнического служения Христа. Однако секция Евр. 3:7-4:13 при первом прочтении имеет сугубо увещевательный характер и находится вне очевидной связи с обрамляющими стихами, посвященными главным образом теме первосвященства. Кроме того, эксплицитно о вхождении в Божий покой нигде более в послании не упоминается. Поэтому интересным видится более подробно исследовать данную секцию с позиций ее сотериологической составляющей, а также ее соотнесенности с общим развитием мыслей послания.

Сборник материалов научно-практической богословской конференции “Экзегетика и герменевтика Священного Писания” № 4, 2019 г. весна-осень

Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 2019. - 230 с.

ISBN 978-5-905823-87-9

Сборник материалов научно-практической богословской конференции “Экзегетика и герменевтика Священного Писания” № 4, 2019 г. весна-осень - Содержание

Ходарин Д. К., иерей - Сотериологичекая значимость темы Божиего покоя в послании святого апостола Павла к Евреям

Терехов К. В. - Сравнительный анализ толкований на Декалог святителя Николая Сербского и протоиерея Александра Меня

Грицевич В. Д., иерей - Женщины в посланиях апостола Павла

Брегеда А. В. - Изображение «Дня Господня» в книге пророка Иоиля

Водолага П. А. - Пришёл ли Царь в Иерусалим? (Зах. 9:9): ветхозаветные пророчества о Входе Господнем в Иерусалим

Дмитриев А. В. - Опыт экзегетического исследования Евангелия от Иоанна 6:25-51 о Хлебе жизни в традиции западной церкви

Муреня Г. В. - Экзегетика 1 Пет. 3:19-20 в западной библеистике (на примере некоторых исследований)

Шинкарев С. С. - Мессианское Царство в пророчествах Исаии

Соколов В. Ф. - Образ Небесного Иерусалима в синоптических Евангелиях и апокрифической литературе

Конов Д. С. - Критика западной теории «панвавилонизма» отечественными библеистами

Сёмин Д. И., свящ. - Райские деревья (Быт. 2:9) в экзегезе преподобного Максима Исповедника

Непомнящих В. А. - Интерпретация истории Книги Бытия о браке между сыновьями Божиими и дочерьми человеческими (Быт. 6:1-2)

Ежов Д. А. - Тема всеобщего воскресения в книгах Ветхого Завета

Морозов П., диак. - Жертвоприношение Иеффая (Суд. 11:29-40): проблемы интерпретации библейского события

Костуев Э. О. - Учение о царском служении в Священном Писании Ветхого Завета

Учение о воинском служении в Священном Писании Ветхого Завета и его влияние на формирование русской военной доктрины XIV-XVII вв

Паисий (Василюк), иером. - Проблема социального неравенства в послании апостола Иакова

