Сверхъестественный феномен, сопровождавший смерть Христа, отличал ее от всех остальных смертей.

Помрачение солнца посреди дня без какой-либо естественной причины, землетрясение, которое заставило камни рассесться и открыло гробницы, и завеса в храме, разодранная сверху донизу, провозглашали, что Висевший на кресте был не простым страдальцем.

Пер. с англ. Сидак М.

Одесса: Христианское просвещение, 2016. — 72 с.

Самое удивительное событие. Артур У. Пинк (1886-1952)

Вечный Божий совет. Джон Гилл (1697-1771)

Цель смерти Христа. Джон Оуэн (1616-1683)

Наша нужда в искуплении. Д.Ч. Райл (1816-1900)

Природа смерти Христа. Уильям С. Пламер (1802-1880)

Священнодействие Христа. Хью Мартин (1822-1885)

Жертва умилостивления Христа. Джон Мюррей (1898-1975)

Искупительная кровь Христа. Октавий Уинслоу (1808-1878)

Искупление Христа. Джон Мюррей (1898-1975)

Увенчавшаяся успехом смерть Христа. Чарльз Х. Сперджен (1834-1892)

Сборник проповедей - Искупление - Искупление Христа - Джон Мюррей (1898-1975)

Ничто не начертано на сознании Церкви Христа глубже, чем вопрос искупления. Нет более характерной песни святых, чем песнь прославления искупления посредством крови Иисуса: «Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:9). Искупление имеет свои отличительные аспекты. Жертва рассматривает искупление с точки зрения вины, умилостивление с точки зрения гнева, примирение с точки зрения отчуждения.

Искупление направлено на рабство, которому подверг нас грех, и оно рассматривает жертву Христа не просто как избавление от рабства, но как выкуп. Об этом значении говорит наш Господь: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матф. 20:28; Марк. 10:45). На поверхности данного утверждения лежат три аспекта. (1) Иисус пришел совершить дело искупления. (2) Его жизнь была ценой искупления. (3) Эта цена искупления была заместительной по своему характеру и предназначению.

Самое удивительное событие - Артур У. Пинк (1886-1952)

Смерть и воскресение Христа не только были центральной темой проповеди апостолов и главным предметом их посланий, но они празднуются и вспоминаются на небесах. Искупленные во славе поют о Личности Христа и крови Спасителя: «Говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр. 5:12). «Искупление, совершенное Сыном Божьим, — это начало надежды для искупленного грешника, и о нем он будет ликовать, повергая свой венец перед престолом и воспевая песнь Моисея и Агнца». Итак, из этих фактов явствует, что в смерти Христа есть нечто особенное, то, что отличает ее от всех остальных, и, следовательно, заслуживает нашего тщательного молитвенного и благоговейного внимания и изучения. Нам стоит со всей серьезностью отнестись к тому, чтобы иметь правильное и должное ее восприятие, что подразумевает не просто знание того, когда и при каких обстоятельствах это произошло, но горячее стремление узнать, чего стремился достичь Спаситель, согласившись умереть на кресте, почему Господь поразил Его и что Он совершил Своей смертью.