Сборник проповедей - Проповедуй Слово
Проповедь является главной составной богослужений нашего евангельско-баптистского братства. Проповедь, в первую очередь, включает в себя провозглашение Евангелия, Благой вести о спасении и, конечно, центральной личностью всех проповедей есть Иисус Христос, наш Спаситель, Который ценой Своей смерти на голгофском кресте искупил человечество. Апостолы сосредоточивали свои проповеди исключительно на Христе, и только на основании Священного Писания, призывая людей к покаянию.
Господь поручил своим последователям проповедовать Слово Божие, возвещать о спасительной благодати, оправдавшись которой мы по упованию становимся наследниками вечной жизни (Тит. 3:7). Особенность евангельской проповеди заключается не в удовлетворении эстетических требований ораторского искусства, не «в убедительных словах человеческой мудрости», но, как говорит апостол Павел, «в явлении духа и силы» (1Кор. 2:4). Хотя нужно сказать, что серьезное отношение к проповеди предполагает надлежащий уровень, как содержания, так и формы.
Евангельско-баптистское братство богатое духовным наследием также и в плане проповеднического служения. Такие выдающиеся проповедники, как И. С.Проханов, В. И. Каргель, И. В. Карев, Д. Д. Шаповалов, И. Я. Татарченко Я. К. Духонченко и многие другие внесли большой вклад в духовную сокровищницу Братства ЕХБ. На их проповедях воспитывались целые поколения верующих. Были также проповедники-евангелисты, которые от селения к селению несли Благую Весть в простоте, но с преобразующей силой Божьего Слова, и они же стали пионерами евангельского движения в Украине: И. Онищенко, Е. Цымбал, И. Рябошапка.
Проповедуй Слово – Проповедь на каждое воскресенье
Сборник проповедей служителей ВСО ЕХБ и объединений ЕХБ в диаспоре
Луцк: РТ МКФ «Християнське життя», 2013. —384 с.
ISBN 978-617-503-121-6
Проповедуй Слово - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- Бог желает устройства нашей жизни. Богдан Бинцаровский
- Божье царство. Александр Сипко
- Божья святость. Вячеслав Нестерук
- Братский союз. Александр Семенчук
- Бросьте меня в море. Михаил Ильюк
- Быть христианином в III тысячелетии — это жить Христом Распятым, Воскресшим и вновь Грядущим! Андрей Корнийчук
- Верность неверным. Василий Новаковец
- Влияние христиан. Руслан Кондратюк
- Вместо обещанного отдыха - изнурительный труд. Ярослав Мачинский
- Внутри или снаружи? Александр Каспров
- Возрастание в благодати. Павел Метленко
- Воля Божья в отношениях. Иван Романюк
- Воскресение Твое стало смыслом жизни. Сергей Мороз
- Вторая миля. Анатолий Мельник
- Въезд Иисуса в Иерусалим. Николай Романюк
- Где сокровище твое, там и сердце твое. Владимир Омельчук
- День Пятидесятницы. Виталий Козубовский
- Исцеляющее прикосновение! Тимофей Димченко
- Как стать ревностным служителем Бога? Олег Борис
- Как я могу сделать свою поместную церковь привлекательной? Андрей Якименко
- Кризисные ситуации. Андрей Резуненко
- Кровный завет. Станислав Грунтковский.
- Кто есть человек, боящийся Господа? Иван Кондор
- Любовь и что любовью не является. Елисей Пронин
- Мирское и Божье. Сергей Туркач
- Миссионерская Церковь. Любомир Матвиив
- Молитва, центр которой — Бог. Сергей Сологуб
- Не заботьтесь. Анатолий Прокопчук
- Не убивай. Валерий Антонюк
- Обновление нашей жизни. Илья Козубовский
- По городам и селениям. Григорий Ступак
- Познавайте, что есть воля Божия. Леонид Почапский
- Пути древние и пути новые. Василий Басараба
- Пять домов, которые мы должны любить, ценить и хранить. Степан Бокоч
- Родился вам! Александр Калинин
- Рождественские размышления. Леонид Коровник
- Самое важное решение. Василий Фурта
- Се, гряду скоро! Григорий Комендант
- Церковь - столп и утверждение истины. Константин Тетерятников
- Судилище Христово. Петр Марченко
- Тайная вечеря. Александр Козубовский
- Три подвига веры Ионы. Вячеслав Сливин
- Три ступени охлаждения христианина. Павел Демяник
- Уроки из жизни Иосифа. Владимир Дегтярев
- Уроки перелетных птиц. Василий Кравчук
- Характеристики настоящего служителя. Виктор Щипайло
- Хлеб жизни. Игорь Яремчук
- Христианин ли ты? Сергей Санников
- Четыре урока во время обеда. Геннадий Пилипенко
- Что означает Господство Иисуса? Виктор Кульбич
- Что происходит в церкви, ког- да приходит обновление? Игорь Бандура
- Я и дом мой будем служить Господу. Олег Овсий
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