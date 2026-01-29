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Сборник проповедей - Проповедуй Слово

Проповедуй Слово – Проповедь на каждое воскресенье
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics
Проповедь является главной составной богослужений нашего евангельско-баптистского братства. Проповедь, в первую очередь, включает в себя провозглашение Евангелия, Благой вести о спасении и, конечно, центральной личностью всех проповедей есть Иисус Христос, наш Спаситель, Который ценой Своей смерти на голгофском кресте искупил человечество. Апостолы сосредоточивали свои проповеди исключительно на Христе, и только на основании Священного Писания, призывая людей к покаянию.
Господь поручил своим последователям проповедовать Слово Божие, возвещать о спасительной благодати, оправдавшись которой мы по упованию становимся наследниками вечной жизни (Тит. 3:7). Особенность евангельской проповеди заключается не в удовлетворении эстетических требований ораторского искусства, не «в убедительных словах человеческой мудрости», но, как говорит апостол Павел, «в явлении духа и силы» (1Кор. 2:4). Хотя нужно сказать, что серьезное отношение к проповеди предполагает надлежащий уровень, как содержания, так и формы.
Евангельско-баптистское братство богатое духовным наследием также и в плане проповеднического служения. Такие выдающиеся проповедники, как И. С.Проханов, В. И. Каргель, И. В. Карев, Д. Д. Шаповалов, И. Я. Татарченко Я. К. Духонченко и многие другие внесли большой вклад в духовную сокровищницу Братства ЕХБ. На их проповедях воспитывались целые поколения верующих. Были также проповедники-евангелисты, которые от селения к селению несли Благую Весть в простоте, но с преобразующей силой Божьего Слова, и они же стали пионерами евангельского движения в Украине: И. Онищенко, Е. Цымбал, И. Рябошапка.

Проповедуй Слово – Проповедь на каждое воскресенье

Сборник проповедей служителей ВСО ЕХБ и объединений ЕХБ в диаспоре
Луцк: РТ МКФ «Християнське життя», 2013. —384 с.
ISBN 978-617-503-121-6

Проповедуй Слово - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Бог желает устройства нашей жизни. Богдан Бинцаровский
  • Божье царство. Александр Сипко
  • Божья святость. Вячеслав Нестерук
  • Братский союз. Александр Семенчук
  • Бросьте меня в море. Михаил Ильюк
  • Быть христианином в III тысячелетии — это жить Христом Распятым, Воскресшим и вновь Грядущим! Андрей Корнийчук
  • Верность неверным. Василий Новаковец
  • Влияние христиан. Руслан Кондратюк
  • Вместо обещанного отдыха - изнурительный труд. Ярослав Мачинский
  • Внутри или снаружи? Александр Каспров
  • Возрастание в благодати. Павел Метленко
  • Воля Божья в отношениях. Иван Романюк
  • Воскресение Твое стало смыслом жизни. Сергей Мороз
  • Вторая миля. Анатолий Мельник
  • Въезд Иисуса в Иерусалим. Николай Романюк
  • Где сокровище твое, там и сердце твое. Владимир Омельчук
  • День Пятидесятницы. Виталий Козубовский
  • Исцеляющее прикосновение! Тимофей Димченко
  • Как стать ревностным служителем Бога? Олег Борис
  • Как я могу сделать свою поместную церковь привлекательной? Андрей Якименко
  • Кризисные ситуации. Андрей Резуненко
  • Кровный завет. Станислав Грунтковский.
  • Кто есть человек, боящийся Господа? Иван Кондор
  • Любовь и что любовью не является. Елисей Пронин
  • Мирское и Божье. Сергей Туркач
  • Миссионерская Церковь. Любомир Матвиив
  • Молитва, центр которой — Бог. Сергей Сологуб
  • Не заботьтесь. Анатолий Прокопчук
  • Не убивай. Валерий Антонюк
  • Обновление нашей жизни. Илья Козубовский
  • По городам и селениям. Григорий Ступак
  • Познавайте, что есть воля Божия. Леонид Почапский
  • Пути древние и пути новые. Василий Басараба
  • Пять домов, которые мы должны любить, ценить и хранить. Степан Бокоч
  • Родился вам! Александр Калинин
  • Рождественские размышления. Леонид Коровник
  • Самое важное решение. Василий Фурта
  • Се, гряду скоро! Григорий Комендант
  • Церковь - столп и утверждение истины. Константин Тетерятников
  • Судилище Христово. Петр Марченко
  • Тайная вечеря. Александр Козубовский
  • Три подвига веры Ионы. Вячеслав Сливин
  • Три ступени охлаждения христианина. Павел Демяник
  • Уроки из жизни Иосифа. Владимир Дегтярев
  • Уроки перелетных птиц. Василий Кравчук
  • Характеристики настоящего служителя. Виктор Щипайло
  • Хлеб жизни. Игорь Яремчук
  • Христианин ли ты? Сергей Санников
  • Четыре урока во время обеда. Геннадий Пилипенко
  • Что означает Господство Иисуса? Виктор Кульбич
  • Что происходит в церкви, ког- да приходит обновление? Игорь Бандура
  • Я и дом мой будем служить Господу. Олег Овсий
Views 612
Rating 4.8 / 5
Added 29.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

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