Проповедь является главной составной богослужений нашего евангельско-баптистского братства. Проповедь, в первую очередь, включает в себя провозглашение Евангелия, Благой вести о спасении и, конечно, центральной личностью всех проповедей есть Иисус Христос, наш Спаситель, Который ценой Своей смерти на голгофском кресте искупил человечество. Апостолы сосредоточивали свои проповеди исключительно на Христе, и только на основании Священного Писания, призывая людей к покаянию.

Господь поручил своим последователям проповедовать Слово Божие, возвещать о спасительной благодати, оправдавшись которой мы по упованию становимся наследниками вечной жизни (Тит. 3:7). Особенность евангельской проповеди заключается не в удовлетворении эстетических требований ораторского искусства, не «в убедительных словах человеческой мудрости», но, как говорит апостол Павел, «в явлении духа и силы» (1Кор. 2:4). Хотя нужно сказать, что серьезное отношение к проповеди предполагает надлежащий уровень, как содержания, так и формы.

Евангельско-баптистское братство богатое духовным наследием также и в плане проповеднического служения. Такие выдающиеся проповедники, как И. С.Проханов, В. И. Каргель, И. В. Карев, Д. Д. Шаповалов, И. Я. Татарченко Я. К. Духонченко и многие другие внесли большой вклад в духовную сокровищницу Братства ЕХБ. На их проповедях воспитывались целые поколения верующих. Были также проповедники-евангелисты, которые от селения к селению несли Благую Весть в простоте, но с преобразующей силой Божьего Слова, и они же стали пионерами евангельского движения в Украине: И. Онищенко, Е. Цымбал, И. Рябошапка.

Проповедуй Слово – Проповедь на каждое воскресенье

Сборник проповедей служителей ВСО ЕХБ и объединений ЕХБ в диаспоре

Луцк: РТ МКФ «Християнське життя», 2013. —384 с.

ISBN 978-617-503-121-6

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