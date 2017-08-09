Сборник статей - Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5,7-9

Сборник подготовлен на основании материалов международных, общероссийских и межрегиональных научно-практических семинаров и конференций. Они были организованы Российским объединением исследователей религии совместно с администрациями субъектов РФ, с международными и российскими общественными и правозащитными объединениями и посвящены проблемам обеспечения прав граждан на свободу совести, истории и современному положению религий и церквей в мире и в Российской Федерации, основным аспектам вероисповедной политики российского государства.

Издание адресовано религиоведам, историкам, политологам, юристам, преподавателям, аспирантам и студентам образовательных (государственных и негосударственных) учреждений, научным и правозащитным организациям, а также государственным и муниципальным служащим, осуществляющим связи с религиозными организациями.

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5

Москва: Российское объединение исследователей религии, 2007 г. - 560с.

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5 - Содержание

Раздел I К 140-летию евангельского движения в России

Синичкин А.В. Особенности возникновения и формирования российского баптизма

Гавриленков А.Ф. Баптизм и евангельское христианство на территории Смоленской губернии во второй половине Х1Х-начале XX вв. (По материалам православных епархиальных и миссионерских отчетов)

Белкина Т.Л. История евангельских христиан-баптистов в Костромской области

Корнилов И.П., А. К. Погасий Евангельско-баптистское движение в Татарстане

Суслова Е.С. Русская православная церковь о баптизме. XIX век (по документам Государственного архива Ставропольского края)

Коробко P.O. Место Церкви евангельских христиан-баптистов "Духовное возрождение" в образовании ряда протестантских церквей в Тюмени в начале 1990-х годов

Горбатов А.В. Зарегистрированные объединения евангельских христиан баптистов и государство в Сибири (1944-1970 гг.)

Данилова В.Е. Евангельские христиане-баптисты и их деятельность в Красноярском крае (современная история)

Федирко О.П. Евангельские христиане-баптисты в Амурской области

Дударенок С.М. Баптизм на российском Дальнем Востоке (1917 -1955 гг.)

Потапова Н.В. Баптизм и евангельское христианство на Сахалине в годы советской власти

Поспелова А.И., О.Б. Рыбакова Развитие баптистского и пятидесятнического движения в Магаданской области

Курдаева Е.А. Социальное служение евангельских христиан-баптистов в России: возрождение и развитие традиции

Кристине Анте Появление баптизма на территории Латвии

Подопригора Ю.И. К истории возникновения религиозных общин баптистов в Казахстане в начале XX века

Иванов В.А. Евангельские христиане-баптисты в Казахстане: некоторые аспекты развития государственно-религиозных отношений

Одинцов М.И. Документальные материалы о деятельности объединений евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе (1944- 1965гг.), находящиеся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации

Одинцов М.И. Библиографический указатель литературы по истории евангельских христиан-баптистов в России

Раздел II Религиозная ситуация в Российской Федерации

Гераськин Ю.В. Некоторые особенности современной конфессиональной ситуации в Рязанской области

Семенов В.В. Становление институтов гражданского общества и реализация принципа свободы совести (региональный опыт)

Астапова С.М. Новые религиозные движения на Юге России (на примере Краснодарского края)

Акаев В.Х. Исламский интегризм и традиционализм в условиях демократии

Ембулаевва Л.С. Постсоветские метаморфозы свободы совести на Кубани. (На материалах Церкви христиан-адвентистов седьмого дня)

Раздел III Религии и церкви в России: прошлое и настоящее

Одинцов М.И. Патриарх Алексий I (Симанский): биографические заметки. (К 130-летию со дня рождения)

Потапова Н.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и православная жизнь Сахалина (по страницам епархиальной печати)

Лещинский А.Н. Альтернативное православие. (К постановке проблем религиоведческого анализа)

Патеев Р.Ф. Роль мусульманского духовенства и зарубежных миссионеров в становлении системы исламского образования в современной России

Якуба О.В. Церковь новых апостолов в России и в мире

Иваненко СИ. Проблемы обеспечения свободы совести в современной России для религиозных меньшинств и духовных движений, имеющих индуистские корн

Раздел IV Международное законодательство о свободе мысли, совести, религий и убеждений и опыт его реализации Религии и церкви за рубежом

Киридон А.Н. Современная религиозная ситуация в Украине

Артемьев А.И. Влияние России на религиозную ситуацию в Республике Казахстан

Willy Fautre Directions for use of the European Parliament mechanisms by religious freedom and religious diversity defenders outside the EU

Martin Borowski Religious Exceptions from General and Neutral Laws

Roberta Woolley Religious Freedom under the UN System and the Case of Leirvag and others v. Norway

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5 – Современная религиозная ситуация в Украине

Современный период трансформации духовности украинского на рода требует глубокого и основательного анализа религиозных ценностей, изучения этноконфессиональной специфики религии в Украине, осознания и учета религиозных факторов в национальной стратегии развития государства. При этом следует учитывать тот факт, что на формирование парадигмы общественно-религиозных отношений влияют процессы политического, экономического, социального развития при определяющем значении государственно-конфессиональных и межцерковных отношений.

Прежде всего, очертим состояние религиозно-конфессиональной сети Украины. После провозглашения независимости в начале 1990-х годов поликонфессиональность получила правовое закрепление, и сегодня религиозная палитра нашего государства насчитывает свыше 100 различных конфессий, церквей, деноминаций, направлений, течений и толков. Для сравнения: накануне празднования 1000-летия крещения Руси в Украине насчитывалось 18 различных конфессий, деноминаций, их направлений и толков численностью 5,5 тысяч общин.

В данном сообщении фокусируем внимание на следующих блоках проблемы:

• правовые основы деятельности религиозных объединений

• особенности государственно-церковных отношений

• основные тенденции межконфессиональных отношений.

Сегодня правовое положение религиозных организаций в стране определяется Конституцией Украины (статья 35), Гражданским Кодексом Украины (далее - ГК), Законом от 23 апреля 1991 года "О свободе совести и религиозных организациях".

Акцентируем внимание: последний Закон был утвержден Верховным Советом Украины одним из первых (под № 4) и, согласно выводам экспертов Совета Европы, признан одним из самых демократичных и самых прогрессивных в посткоммунистическом пространстве. Он провозглашает не только отделение церкви от государства и школы от церкви, но и равенство всех религиозных организаций перед законом, право на существование религиозной организации по факту ее возникновения, а также упрощенный порядок приобретения религиозной организацией статуса юридического лица. Действующее законодательство не устанавливает испытательный срок для религиозных организаций и не делает отличий в статусе церквей большинства и малочисленных религиозных институций, включая новые и нетрадиционные для Украины.

Имущественное состояние религиозных организаций определено в разделе третьем Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Так, в статье 17 указано, что религиозные институции имеют право использовать для своих целей строения и имущество, получаемые на договорной основе. В Украине религиозным организациям было передано 3,7 тысяч культовых сооружений, а также 15 тысяч предметов церковной утвари. При поддержке государства вновь построено свыше 4 тысяч храмов и молитвенных домов, среди которых православные святыни: Свято-Успенский собор Киево-Печерской Лавры, Златоверхий Михайловский Собор в Киеве, собор Святого Владимира в Херсоне, Свято-Успенская Лавра в Святогорске. В настоящее находится в стадии строительства еще три тысячи культовых сооружений.

Вместе с тем, в Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1466 (2005) об исполнении обязательств Украиной отмечается необходимость дальнейшего совершенствования законодательства по вопросам религиозной свободы: "Достаточно прогрессивный закон на момент его утверждения сейчас нуждается в существенных изменениях".

За годы независимости Украины религиозная сеть возросла более, чем в два раза (с 13217 до 32186 религиозных организаций). Вопросы дальнейшего развития Церкви курируют 300 духовных центров и управлений. Проблемы кадрового обеспечения священнослужителей практически решены благодаря работе 175 высших и средних духовных учебных заведений (их численность за последние годы возросла в 9,5 раза). Увеличилось количество миссий и братств - их насчитывается 385, что в 18,8 раза больше, чем в начале 1992 г.

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 7

Санкт-Петербург: Российское объединение исследователей религии, 2009 г. — 396 с.

ISBN 9-785-98187-354-6

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 7 - Содержание

Раздел I К 25-летию образования саентологической группы в г. Ленинграде

Де Кастро Н.М. Саентология и ее история в России, Европе и мире

Одинцов М.И. Лафайет Рональд Хаббард: биография человека

Гордиенко Н.С. Религиоведческая характеристика саентологической Церкви (Церкви Саентологии)

Кантеров И.Я. Символы, церемонии, обряды и праздники Церкви Саентологии

Богословский М.М. Саентологическая религия

Казицына-Тьюнисон О.Ю. Дианетика в Ленинграде в 80-90-е годы XX столетия (Воспоминани)

Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам АКТ научно-консультационного комиссионного обследования книжных изданий специалистами-лингвистами № 94 12/08

Шинёв С.Б. Заключение эксперта

Европейский Суд по Правам Человека Постановление по делу «Саентологическая церковь г. Москвы против России»

Раздел II Международное законодательство о свободе мысли, Совести, религий и убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом

Янг Д.Ф. Гармония или Разрыв? Религия и гражданское общество

Исмайлова Р.Н Мифы и легенды и их значение в формировании социально психологических аспектов паломничества к святым местам в Узбекистане

Кулагина А. Народные религии в условиях глобализации

Раздел III Свобода совести в Российской Федерации: права человека и гражданина, законодательное обеспечение, история и современное состояние государственной вероисповедной политики

Залужный А. Вопросы конституционной безопасности в сфере защиты прав граждан на свободу совести

Султанов А.Р. О свободе совести, отношении к ней в российских судах и европейских стандартах

Белова Т.П. Гражданственность и религиозность современного российского студенчества

Брагина И.С. Ценности как компонент корпоративной культуры класса

Г.В. Манзанова Традиции и инновации: причины возрождения буддизма в Бурятии

Раздел IV Религии и церкви в России: прошлое и настоящее

Шиманская О.К. Свобода совести и молодёжная политика Русской православной церкви

Лещинский А.Н. Православие: типология церковных разделений

Иваненко С.И. Русская православная церковь, индуизм, Общество сознания Кришны: есть ли предпосылки для налаживания конструктивных взаимоотношений?

Катин М.И. Армия Спасения в Советском Союзе и в Российской Федерации. 1924-2006 гг.

Одинцова М.М. Религии и церкви в Великом княжестве Финляндском (1809-1917 гг.)

Раздел V Архив (документы, дневники, воспоминания, письма)

Данилец Ю. Архиепископ Ионафан (Кополович): документы и материалы

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 8

Москва: Российское объединение исследователей религии, 2010 г. — 400 с.

ISBN 978-5-9902187-1-0

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 8 - Содержание

Раздел I Вайшнавская традиция в России: история, аспекты духовно-культурной и социальной адаптации

Ватман С. В. Современный вайшнавизм: история и вероучение

Иваненко С. И. Проблема оценки степени авторитетности Международного общества сознания Кришны с точки зрения религиоведческих критериев

Яковлев В. С. Основные этапы развития Общества сознания Кришны в России

Кацер Ж. У. Традиция учения Кришны в России: от Петра Великого до наших дней

Паппас Петр-Симон Путевые заметки во время поездки по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 гг

Зуев С. В. Вайшнавизм: исторические и нравственные корни индуистского милосердия

Плешаков ДО. В. «Индийская религия милости» в России

Борисова А. Я. Вайшнавские общины в России: социологический анализ

Экспертные заключения и справки

Фурман Д.Е. Заключение эксперта

Куценков А. А. и др. Экспертное заключение

Торчинов Е.А. Справка о характере деятельности Общества сознания Кришны

Фаликов Б. 3. Заключение эксперта

Заявления и официальные документы Центра общества сознания Кришны

Вайшнавы предлагают свою помощь в преодолении наркомании в стране

Заявление Центра обществ сознания Кришны в России о строительстве Ведического культурного центра в Москве

Политики, ученые, религиозные и общественные деятели об Обществе сознания Кришны

Ведущие ачарьи индуизма о признании Общества сознания Кришны

Библиография по истории Общества сознания Кришны в России и в мире

Краткие сведения об истории индуизма в России и хроника борьбы за храм в Москве

Раздел II Международное законодательство о свободе мысли, совести, религий и убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом

Киридон А. Н. Межправославный диалог в современной Украине: состояние, проблемы, перспективы

Моравчикова М. Договорные отношения между государством и церковью в Словацкой Республике

Данилова М. И Наука и религия в поисках диалога

Миронов О. О. История становления института Омбудсмена (Института Уполномоченного по правам человека)

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы «Опасность креационизма для образования» (№ 1580. 2007 г.)

Раздел III Свобода совести в Российской Федерации: права человека и гражданина, законодательное обеспечение, история и современное состояние государственной вероисповедной политики

Себенцов А. Е. Российское законодательство о религиозных объединениях: состояние и перспективы

Одинцов М. И. Государственная политика в сфере свободы совести: методология и история, содержание и цель

Советов И. М. Российская Федерация: от нового закона «О свободе вероисповеданий» к новой Конституции. 1990-1993 гг.

Раздел IV Религии и церкви в России: прошлое и настоящее

Зуев Ю. П. Институт научного атеизма: история деятельности и научного поиска (1964-1991 гг.)

Ливцов В. А. Поддержка Всемирным Советом Церквей (ВСЦ) движения религиозных диссидентов в СССР

Перелыгин А. И. Церковная жизнь православных приходов Орловского края. 1945-1953 гг

Одинцова М. М. Иудейские общины в Москве. XIX-XX вв

Раздел V Религиозная ситуация в Российской Федерации

Симонов И. В. Религиозные организации в регионах Приволжского федерального округа

Поспелова А. И. Религиозная ситуация в Магаданской области: проблемы и тенденции развития

Февралева Л. А. Специфика религиозной ситуации во Владимирской области

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 9

Санкт-Петербург: Российское объединение исследователей религии, 2011 г. — 512 с.

ISBN 978-5-91470-019-2

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 9 - Содержание

Раздел I Международное законодательство о свободе мысли, совести, религий и убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом

Булатов А.А. Политологический анализ государственно конфессиональных и межконфессиональных отношений в Автономной Республике Крым

Дорская А.А. Международно-правовые стандарты реализации свободы совести в образовательных учреждениях

Раздел II Свидетели Иеговы в России и в мире

Статьи

Бережко К.А., Слупина В. Истоки движения Свидетелей Иеговы на территории СССР

Горбатов А.В. Свидетели Иеговы в Сибири. 1951–1970 гг.

Дударёнок С.М. Свидетели Иеговы на российском Дальнем Востоке. 1944–1990 гг.

Гутшмидт В.Г. Вера, обретенная дорогой ценой. Автобиография

Леонтьев А.Е. История головинского судебного процесса по ликвидации московской общины Свидетелей Иеговы и его оценка в Европейском суде по правам человека

Миссионерская деятельность: международно-правовой опыт регулирования

Беленко И.В. Регулирование миссионерской деятельности и определение проблемы прозелитизма и святотатства. Опыт зарубежных стран

Документ. Решение Верховного суда США по делу «„Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов, Нью-Йорк“ и др. к поселку Страттон и др.»

Научные заключения, судебная практика и экспертизы

Антонов А.И., Медков В.М. Научное заключение по результатам социологического исследования религиозной общины Свидетелей Иеговы г. Москвы

Халиков Ф. Процедура признания материалов экстремистскими: анализ, критика, предложения

Беленко И.В. Экспертная оценка религиозных текстов, высказываний и иллюстраций на предмет возбуждения розни

Документ. Заключение комиссии экспертов ГУ РФЦСЭ при Минюсте России

Одинцов М.И. Стенограмма выступления в прениях в качестве защитника по уголовному делу № 1-376/10 в отношении А.В. Калистратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 282 (ч. 1) УК РФ

Приложение

Беленко И.В., Одинцов М.И. Библиография по истории Свидетелей Иеговы в мире и в России

Статистические сведения о деятельности Свидетелей Иеговы в мире и в России

Раздел III Свобода совести в Российской Федерации: права человека и гражданина, законодательное обеспечени история и современное состояние государственной вероисповедной политики

Гараджа В.И. Светское и религиозное в пространстве культуры

Одинцов М.И. Российское государство в поисках новой модели вероисповедной политики. 1994–1997 гг.

Барковская Т.В. Сравнительный анализ позиции И.А. Ильина и Русской православной церкви по социокультурным вопросам

Киридон А.Н. Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР по Украинской ССР. 1943–1950 гг.

Советов И.М. Совет по делам религий при СМ СССР: структура, функции и основные направления деятельности. (Эпоха В.А. Куроедова. 1966–1984 гг.)

Раздел IV Религии и церкви в России: прошлое и настоящее

Потапова Н.В. Религиозная жизнь Сахалинской области в документах Уполномоченных Совета по делам религиозных культов (Совета по делам религий)

Абакумов С.Н. Влияние законодательства о старообрядцах на деятельность старообрядческих общин Орловской губернии в эпоху Николая I

Курдюмов О.Г. Зарождение скопческой доктрины во второй половине XVIII в. как результат переосмысления религиозного учения хлыстов

Одинцова М.М. История и деятельность секты хлыстов на страницах отечественных энциклопедий и справочников. XX–XXI вв.

Чернов М.И. Пятидесятники в составе Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. 1966–1990 гг.

Раздел V Религиозная ситуация в Российской Федерации

Сенюткина О.Н. Мусульманская община Нижегородского региона: вехи истории и современность

Васильева С.В. Взаимодействие конфессий и структур государственной власти в Республике Бурятия

Митыпов В.М. Буддийская церковь России: религиозный ренессанс 1990-х гг.

Раздел VI Архив (документы, дневники, воспоминания, письма)