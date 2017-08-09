Свобода совести в России - Выпуск 5,7-9
Сборник статей - Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5,7-9
Сборник подготовлен на основании материалов международных, общероссийских и межрегиональных научно-практических семинаров и конференций.
Они были организованы Российским объединением исследователей религии совместно с администрациями субъектов РФ, с международными и российскими общественными и правозащитными объединениями и посвящены проблемам обеспечения прав граждан на свободу совести, истории и современному положению религий и церквей в мире и в Российской Федерации, основным аспектам вероисповедной политики российского государства.
Издание адресовано религиоведам, историкам, политологам, юристам, преподавателям, аспирантам и студентам образовательных (государственных и негосударственных) учреждений, научным и правозащитным организациям, а также государственным и муниципальным служащим, осуществляющим связи с религиозными организациями.
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5
Москва: Российское объединение исследователей религии, 2007 г. - 560с.
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5 - Содержание
Раздел I К 140-летию евангельского движения в России
- Синичкин А.В. Особенности возникновения и формирования российского баптизма
- Гавриленков А.Ф. Баптизм и евангельское христианство на территории Смоленской губернии во второй половине Х1Х-начале XX вв. (По материалам православных епархиальных и миссионерских отчетов)
- Белкина Т.Л. История евангельских христиан-баптистов в Костромской области
- Корнилов И.П., А. К. Погасий Евангельско-баптистское движение в Татарстане
- Суслова Е.С. Русская православная церковь о баптизме. XIX век (по документам Государственного архива Ставропольского края)
- Коробко P.O. Место Церкви евангельских христиан-баптистов "Духовное возрождение" в образовании ряда протестантских церквей в Тюмени в начале 1990-х годов
- Горбатов А.В. Зарегистрированные объединения евангельских христиан баптистов и государство в Сибири (1944-1970 гг.)
- Данилова В.Е. Евангельские христиане-баптисты и их деятельность в Красноярском крае (современная история)
- Федирко О.П. Евангельские христиане-баптисты в Амурской области
- Дударенок С.М. Баптизм на российском Дальнем Востоке (1917 -1955 гг.)
- Потапова Н.В. Баптизм и евангельское христианство на Сахалине в годы советской власти
- Поспелова А.И., О.Б. Рыбакова Развитие баптистского и пятидесятнического движения в Магаданской области
- Курдаева Е.А. Социальное служение евангельских христиан-баптистов в России: возрождение и развитие традиции
- Кристине Анте Появление баптизма на территории Латвии
- Подопригора Ю.И. К истории возникновения религиозных общин баптистов в Казахстане в начале XX века
- Иванов В.А. Евангельские христиане-баптисты в Казахстане: некоторые аспекты развития государственно-религиозных отношений
- Одинцов М.И. Документальные материалы о деятельности объединений евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе (1944- 1965гг.), находящиеся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации
- Одинцов М.И. Библиографический указатель литературы по истории евангельских христиан-баптистов в России
Раздел II Религиозная ситуация в Российской Федерации
- Гераськин Ю.В. Некоторые особенности современной конфессиональной ситуации в Рязанской области
- Семенов В.В. Становление институтов гражданского общества и реализация принципа свободы совести (региональный опыт)
- Астапова С.М. Новые религиозные движения на Юге России (на примере Краснодарского края)
- Акаев В.Х. Исламский интегризм и традиционализм в условиях демократии
- Ембулаевва Л.С. Постсоветские метаморфозы свободы совести на Кубани. (На материалах Церкви христиан-адвентистов седьмого дня)
Раздел III Религии и церкви в России: прошлое и настоящее
- Одинцов М.И. Патриарх Алексий I (Симанский): биографические заметки. (К 130-летию со дня рождения)
- Потапова Н.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и православная жизнь Сахалина (по страницам епархиальной печати)
- Лещинский А.Н. Альтернативное православие. (К постановке проблем религиоведческого анализа)
- Патеев Р.Ф. Роль мусульманского духовенства и зарубежных миссионеров в становлении системы исламского образования в современной России
- Якуба О.В. Церковь новых апостолов в России и в мире
- Иваненко СИ. Проблемы обеспечения свободы совести в современной России для религиозных меньшинств и духовных движений, имеющих индуистские корн
Раздел IV Международное законодательство о свободе мысли, совести, религий и убеждений и опыт его реализации Религии и церкви за рубежом
- Киридон А.Н. Современная религиозная ситуация в Украине
- Артемьев А.И. Влияние России на религиозную ситуацию в Республике Казахстан
- Willy Fautre Directions for use of the European Parliament mechanisms by religious freedom and religious diversity defenders outside the EU
- Martin Borowski Religious Exceptions from General and Neutral Laws
- Roberta Woolley Religious Freedom under the UN System and the Case of Leirvag and others v. Norway
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 5 – Современная религиозная ситуация в Украине
Современный период трансформации духовности украинского на рода требует глубокого и основательного анализа религиозных ценностей, изучения этноконфессиональной специфики религии в Украине, осознания и учета религиозных факторов в национальной стратегии развития государства. При этом следует учитывать тот факт, что на формирование парадигмы общественно-религиозных отношений влияют процессы политического, экономического, социального развития при определяющем значении государственно-конфессиональных и межцерковных отношений.
Прежде всего, очертим состояние религиозно-конфессиональной сети Украины. После провозглашения независимости в начале 1990-х годов поликонфессиональность получила правовое закрепление, и сегодня религиозная палитра нашего государства насчитывает свыше 100 различных конфессий, церквей, деноминаций, направлений, течений и толков. Для сравнения: накануне празднования 1000-летия крещения Руси в Украине насчитывалось 18 различных конфессий, деноминаций, их направлений и толков численностью 5,5 тысяч общин.
В данном сообщении фокусируем внимание на следующих блоках проблемы:
• правовые основы деятельности религиозных объединений
• особенности государственно-церковных отношений
• основные тенденции межконфессиональных отношений.
Сегодня правовое положение религиозных организаций в стране определяется Конституцией Украины (статья 35), Гражданским Кодексом Украины (далее - ГК), Законом от 23 апреля 1991 года "О свободе совести и религиозных организациях".
Акцентируем внимание: последний Закон был утвержден Верховным Советом Украины одним из первых (под № 4) и, согласно выводам экспертов Совета Европы, признан одним из самых демократичных и самых прогрессивных в посткоммунистическом пространстве. Он провозглашает не только отделение церкви от государства и школы от церкви, но и равенство всех религиозных организаций перед законом, право на существование религиозной организации по факту ее возникновения, а также упрощенный порядок приобретения религиозной организацией статуса юридического лица. Действующее законодательство не устанавливает испытательный срок для религиозных организаций и не делает отличий в статусе церквей большинства и малочисленных религиозных институций, включая новые и нетрадиционные для Украины.
Имущественное состояние религиозных организаций определено в разделе третьем Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Так, в статье 17 указано, что религиозные институции имеют право использовать для своих целей строения и имущество, получаемые на договорной основе. В Украине религиозным организациям было передано 3,7 тысяч культовых сооружений, а также 15 тысяч предметов церковной утвари. При поддержке государства вновь построено свыше 4 тысяч храмов и молитвенных домов, среди которых православные святыни: Свято-Успенский собор Киево-Печерской Лавры, Златоверхий Михайловский Собор в Киеве, собор Святого Владимира в Херсоне, Свято-Успенская Лавра в Святогорске. В настоящее находится в стадии строительства еще три тысячи культовых сооружений.
Вместе с тем, в Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1466 (2005) об исполнении обязательств Украиной отмечается необходимость дальнейшего совершенствования законодательства по вопросам религиозной свободы: "Достаточно прогрессивный закон на момент его утверждения сейчас нуждается в существенных изменениях".
За годы независимости Украины религиозная сеть возросла более, чем в два раза (с 13217 до 32186 религиозных организаций). Вопросы дальнейшего развития Церкви курируют 300 духовных центров и управлений. Проблемы кадрового обеспечения священнослужителей практически решены благодаря работе 175 высших и средних духовных учебных заведений (их численность за последние годы возросла в 9,5 раза). Увеличилось количество миссий и братств - их насчитывается 385, что в 18,8 раза больше, чем в начале 1992 г.
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 7
Санкт-Петербург: Российское объединение исследователей религии, 2009 г. — 396 с.
ISBN 9-785-98187-354-6
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 7 - Содержание
Раздел I К 25-летию образования саентологической группы в г. Ленинграде
- Де Кастро Н.М. Саентология и ее история в России, Европе и мире
- Одинцов М.И. Лафайет Рональд Хаббард: биография человека
- Гордиенко Н.С. Религиоведческая характеристика саентологической Церкви (Церкви Саентологии)
- Кантеров И.Я. Символы, церемонии, обряды и праздники Церкви Саентологии
- Богословский М.М. Саентологическая религия
- Казицына-Тьюнисон О.Ю. Дианетика в Ленинграде в 80-90-е годы XX столетия (Воспоминани)
- Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам АКТ научно-консультационного комиссионного обследования книжных изданий специалистами-лингвистами № 94 12/08
- Шинёв С.Б. Заключение эксперта
- Европейский Суд по Правам Человека Постановление по делу «Саентологическая церковь г. Москвы против России»
Раздел II Международное законодательство о свободе мысли, Совести, религий и убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом
- Янг Д.Ф. Гармония или Разрыв? Религия и гражданское общество
- Исмайлова Р.Н Мифы и легенды и их значение в формировании социально психологических аспектов паломничества к святым местам в Узбекистане
- Кулагина А. Народные религии в условиях глобализации
Раздел III Свобода совести в Российской Федерации: права человека и гражданина, законодательное обеспечение, история и современное состояние государственной вероисповедной политики
- Залужный А. Вопросы конституционной безопасности в сфере защиты прав граждан на свободу совести
- Султанов А.Р. О свободе совести, отношении к ней в российских судах и европейских стандартах
- Белова Т.П. Гражданственность и религиозность современного российского студенчества
- Брагина И.С. Ценности как компонент корпоративной культуры класса
- Г.В. Манзанова Традиции и инновации: причины возрождения буддизма в Бурятии
Раздел IV Религии и церкви в России: прошлое и настоящее
- Шиманская О.К. Свобода совести и молодёжная политика Русской православной церкви
- Лещинский А.Н. Православие: типология церковных разделений
- Иваненко С.И. Русская православная церковь, индуизм, Общество сознания Кришны: есть ли предпосылки для налаживания конструктивных взаимоотношений?
- Катин М.И. Армия Спасения в Советском Союзе и в Российской Федерации. 1924-2006 гг.
- Одинцова М.М. Религии и церкви в Великом княжестве Финляндском (1809-1917 гг.)
Раздел V Архив (документы, дневники, воспоминания, письма)
- Данилец Ю. Архиепископ Ионафан (Кополович): документы и материалы
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 8
Москва: Российское объединение исследователей религии, 2010 г. — 400 с.
ISBN 978-5-9902187-1-0
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 8 - Содержание
Раздел I Вайшнавская традиция в России: история, аспекты духовно-культурной и социальной адаптации
- Ватман С. В. Современный вайшнавизм: история и вероучение
- Иваненко С. И. Проблема оценки степени авторитетности Международного общества сознания Кришны с точки зрения религиоведческих критериев
- Яковлев В. С. Основные этапы развития Общества сознания Кришны в России
- Кацер Ж. У. Традиция учения Кришны в России: от Петра Великого до наших дней
- Паппас Петр-Симон Путевые заметки во время поездки по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 гг
- Зуев С. В. Вайшнавизм: исторические и нравственные корни индуистского милосердия
- Плешаков ДО. В. «Индийская религия милости» в России
- Борисова А. Я. Вайшнавские общины в России: социологический анализ
Экспертные заключения и справки
- Фурман Д.Е. Заключение эксперта
- Куценков А. А. и др. Экспертное заключение
- Торчинов Е.А. Справка о характере деятельности Общества сознания Кришны
- Фаликов Б. 3. Заключение эксперта
Заявления и официальные документы Центра общества сознания Кришны
- Вайшнавы предлагают свою помощь в преодолении наркомании в стране
- Заявление Центра обществ сознания Кришны в России о строительстве Ведического культурного центра в Москве
Политики, ученые, религиозные и общественные деятели об Обществе сознания Кришны
- Ведущие ачарьи индуизма о признании Общества сознания Кришны
- Библиография по истории Общества сознания Кришны в России и в мире
- Краткие сведения об истории индуизма в России и хроника борьбы за храм в Москве
Раздел II Международное законодательство о свободе мысли, совести, религий и убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом
- Киридон А. Н. Межправославный диалог в современной Украине: состояние, проблемы, перспективы
- Моравчикова М. Договорные отношения между государством и церковью в Словацкой Республике
- Данилова М. И Наука и религия в поисках диалога
- Миронов О. О. История становления института Омбудсмена (Института Уполномоченного по правам человека)
- Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы «Опасность креационизма для образования» (№ 1580. 2007 г.)
Раздел III Свобода совести в Российской Федерации: права человека и гражданина, законодательное обеспечение, история и современное состояние государственной вероисповедной политики
- Себенцов А. Е. Российское законодательство о религиозных объединениях: состояние и перспективы
- Одинцов М. И. Государственная политика в сфере свободы совести: методология и история, содержание и цель
- Советов И. М. Российская Федерация: от нового закона «О свободе вероисповеданий» к новой Конституции. 1990-1993 гг.
Раздел IV Религии и церкви в России: прошлое и настоящее
- Зуев Ю. П. Институт научного атеизма: история деятельности и научного поиска (1964-1991 гг.)
- Ливцов В. А. Поддержка Всемирным Советом Церквей (ВСЦ) движения религиозных диссидентов в СССР
- Перелыгин А. И. Церковная жизнь православных приходов Орловского края. 1945-1953 гг
- Одинцова М. М. Иудейские общины в Москве. XIX-XX вв
- Раздел V Религиозная ситуация в Российской Федерации
- Симонов И. В. Религиозные организации в регионах Приволжского федерального округа
- Поспелова А. И. Религиозная ситуация в Магаданской области: проблемы и тенденции развития
- Февралева Л. А. Специфика религиозной ситуации во Владимирской области
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 9
Санкт-Петербург: Российское объединение исследователей религии, 2011 г. — 512 с.
ISBN 978-5-91470-019-2
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Выпуск 9 - Содержание
Раздел I Международное законодательство о свободе мысли, совести, религий и убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом
- Булатов А.А. Политологический анализ государственно конфессиональных и межконфессиональных отношений в Автономной Республике Крым
- Дорская А.А. Международно-правовые стандарты реализации свободы совести в образовательных учреждениях
Раздел II Свидетели Иеговы в России и в мире
Статьи
- Бережко К.А., Слупина В. Истоки движения Свидетелей Иеговы на территории СССР
- Горбатов А.В. Свидетели Иеговы в Сибири. 1951–1970 гг.
- Дударёнок С.М. Свидетели Иеговы на российском Дальнем Востоке. 1944–1990 гг.
- Гутшмидт В.Г. Вера, обретенная дорогой ценой. Автобиография
- Леонтьев А.Е. История головинского судебного процесса по ликвидации московской общины Свидетелей Иеговы и его оценка в Европейском суде по правам человека
Миссионерская деятельность: международно-правовой опыт регулирования
- Беленко И.В. Регулирование миссионерской деятельности и определение проблемы прозелитизма и святотатства. Опыт зарубежных стран
- Документ. Решение Верховного суда США по делу «„Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов, Нью-Йорк“ и др. к поселку Страттон и др.»
Научные заключения, судебная практика и экспертизы
- Антонов А.И., Медков В.М. Научное заключение по результатам социологического исследования религиозной общины Свидетелей Иеговы г. Москвы
- Халиков Ф. Процедура признания материалов экстремистскими: анализ, критика, предложения
- Беленко И.В. Экспертная оценка религиозных текстов, высказываний и иллюстраций на предмет возбуждения розни
- Документ. Заключение комиссии экспертов ГУ РФЦСЭ при Минюсте России
- Одинцов М.И. Стенограмма выступления в прениях в качестве защитника по уголовному делу № 1-376/10 в отношении А.В. Калистратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 282 (ч. 1) УК РФ
Приложение
- Беленко И.В., Одинцов М.И. Библиография по истории Свидетелей Иеговы в мире и в России
- Статистические сведения о деятельности Свидетелей Иеговы в мире и в России
Раздел III Свобода совести в Российской Федерации: права человека и гражданина, законодательное обеспечени история и современное состояние государственной вероисповедной политики
- Гараджа В.И. Светское и религиозное в пространстве культуры
- Одинцов М.И. Российское государство в поисках новой модели вероисповедной политики. 1994–1997 гг.
- Барковская Т.В. Сравнительный анализ позиции И.А. Ильина и Русской православной церкви по социокультурным вопросам
- Киридон А.Н. Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР по Украинской ССР. 1943–1950 гг.
- Советов И.М. Совет по делам религий при СМ СССР: структура, функции и основные направления деятельности. (Эпоха В.А. Куроедова. 1966–1984 гг.)
Раздел IV Религии и церкви в России: прошлое и настоящее
- Потапова Н.В. Религиозная жизнь Сахалинской области в документах Уполномоченных Совета по делам религиозных культов (Совета по делам религий)
- Абакумов С.Н. Влияние законодательства о старообрядцах на деятельность старообрядческих общин Орловской губернии в эпоху Николая I
- Курдюмов О.Г. Зарождение скопческой доктрины во второй половине XVIII в. как результат переосмысления религиозного учения хлыстов
- Одинцова М.М. История и деятельность секты хлыстов на страницах отечественных энциклопедий и справочников. XX–XXI вв.
- Чернов М.И. Пятидесятники в составе Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. 1966–1990 гг.
Раздел V Религиозная ситуация в Российской Федерации
- Сенюткина О.Н. Мусульманская община Нижегородского региона: вехи истории и современность
- Васильева С.В. Взаимодействие конфессий и структур государственной власти в Республике Бурятия
- Митыпов В.М. Буддийская церковь России: религиозный ренессанс 1990-х гг.
Раздел VI Архив (документы, дневники, воспоминания, письма)
- Красиков А.А. Петр Ананьевич Красиков и его однофамильцы
- Статистические сведения о зарегистрированных в Российской Федерации религиозных организациях на 1 января 2010 г.
No comments yet. Be the first!