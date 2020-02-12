Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила
Книга Даниила в масоретской Библии (Танахе) помещена в разделе Писаний (Кетувим), в то время как в Септуагинте в разделе книг пророческих, сразу после Книг Исаии, Иеремии, Иезекииля. Место книги в Септуагинте объясняется ее пророческим характером множеством содержащихся в ней предсказаний будущего, а также ее объемом: она больше каждой из последующих 12 книг Малых Пророков.
Дмитрий Владимирович Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила - Духовный взгляд на прошлое и будущее человечества
7-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 281 с.)
М. : Теревинф, 2015.
ISBN 978-5-4212-0290-5
ISBN 978-5-4212-0290-5
Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила - Духовный взгляд на прошлое и будущее человечества - Содержание
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Предисловие
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Введение
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Лекция 1 Отроки в плену. Верным богу даруется мудрость
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Лекция 2 Истукан Всемирной Истории. Оплот зла, низверженный «не руками»
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Лекция 3 Спасение из огненной печи. Навуходоносор преклоняется перед Всемогущим
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Лекция 4 Человек, превращенный в быка. Вавилонский царь и «Семь времен»
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Лекция 5 Говорящая стена. Осквернитель, казненный ночью
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Лекция 6 Благочестивые львы. Иудейство и зороастризм
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Лекция 7 Глаза и уста «небольшого рога».Царства звериные и Сын Человеческий
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Лекция 8 Наказание поработителей. Утро Мессианской эры
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Лекция 9 Мессия казненный и бессмертный. Завет, жертва и искупление
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Лекция 10 Грозный ангел. Войны небесных князей и битвы народов
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Лекция 11 Презренный овладевает царством. Последнее сражение света и тьмы
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Лекция 12 Служение архангела Михаила. Пробуждение к Вечной жизни
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Указатель пророчеств
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Общий ход мировой истории
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История христианства
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История евреев
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История ислама
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Новейшая история
Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила - Духовный взгляд на прошлое и будущее человечества - Предисловие
Книга Даниила — это и блестящее литературное произведение Древнего Востока, которое можно назвать сборником новелл с неизменно захватывающим сюжетом; это и важный исторический источник — запись
древних событий, вновь оживающих на глазах у читателя; это и один из важнейших образцов апокалиптико-эсхатологической письменности (религиозной литературы, образно повествующей о драматических сражениях Света и Тьмы, о завершении истории и Страшном суде); это, наконец, последовательное, точное и подробное творение литературы пророческой.
Главнейшие события грядущих трех тысячелетий были увидены древнее еврейским провидцем с потрясающей ясностью — и запечатлены в незабываемых образах.
Недаром сюжеты из Книги Даниила веками вдохновляли восточных и западных художников — от Средневековья до нашего времени. Трудно, например, найти православный храм, западная стена которого не была
бы украшена изображением Страшного суда и «царств земных» в образах четырех страшных животных — в соответствии с видениями Даниила…
Однако гениальная поэтическая образность книги не мешает ее пророчествам быть безупречно точными: в ней предсказана не только последовательность и взаимосвязь, но даже и хронология исторических событий, которые автор созерцал в будущем. К таковым относятся, например, дата казни и воскресения Иисуса Христа (знаменитое пророчество о «семидесяти седминах», завершающихся в 34 году н. э. — Дан. 9, 24–27), а также срок возвращения Иерусалиму статуса столицы израильского государства в XX веке (пророчество о 2300 годах, оканчивающихся в 1967 году.— Дан. 8, 3–14).
спасибо
Спасибо большое!!!