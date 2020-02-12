Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила

Книга Даниила в масоретской Библии (Танахе) помещена в разделе Писаний (Кетувим), в то время как в Септуагинте в разделе книг пророческих, сразу после Книг Исаии, Иеремии, Иезекииля. Место книги в Септуагинте объясняется ее пророческим характером множеством содержащихся в ней предсказаний будущего, а также ее объемом: она больше каждой из последующих 12 книг Малых Пророков.

Книга Даниила — это и блестящее литературное произведение Древнего Востока, которое можно назвать сборником новелл с неизменно захватывающим сюжетом; это и важный исторический источник — запись

древних событий, вновь оживающих на глазах у читателя; это и один из важнейших образцов апокалиптико-эсхатологической письменности (религиозной литературы, образно повествующей о драматических сражениях Света и Тьмы, о завершении истории и Страшном суде); это, наконец, последовательное, точное и подробное творение литературы пророческой.

Главнейшие события грядущих трех тысячелетий были увидены древнее еврейским провидцем с потрясающей ясностью — и запечатлены в незабываемых образах.

Недаром сюжеты из Книги Даниила веками вдохновляли восточных и западных художников — от Средневековья до нашего времени. Трудно, например, найти православный храм, западная стена которого не была

бы украшена изображением Страшного суда и «царств земных» в образах четырех страшных животных — в соответствии с видениями Даниила…

Однако гениальная поэтическая образность книги не мешает ее пророчествам быть безупречно точными: в ней предсказана не только последовательность и взаимосвязь, но даже и хронология исторических событий, которые автор созерцал в будущем. К таковым относятся, например, дата казни и воскресения Иисуса Христа (знаменитое пророчество о «семидесяти седминах», завершающихся в 34 году н. э. — Дан. 9, 24–27), а также срок возвращения Иерусалиму статуса столицы израильского государства в XX веке (пророчество о 2300 годах, оканчивающихся в 1967 году.— Дан. 8, 3–14).