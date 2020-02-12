Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Пятикнижие Моисеево

В состав сборника вошли три выпуска серии «Введение в Ветхий Завет» — уникального по охвату материала современного систематического комментария к Библии, создаваемого известным отечественным теологом, поэтом и переводчиком. В основу комментария легли учебные курсы по библеистике, прочитанные автором в ряде светских и духовных вузов г. Москвы.

Настоящая книга содержит полное толкование ко всему Пятикнижию Моисееву (Торе). Она снабжена развитым справочным аппаратом и представительным списком литературы по библеистике. Электронное издание дополнено современными навигационными средствами, облегчающими серьезную работу с текстом.

Электронный ресурс: Книга Бытия: начало всемирной истории.— 9-е изд. (эл.)

Книга Исход: от угнетения к свободе.— 8-е изд. (эл.)

Книги Левит, Чисел и Второзакония: библейское законодательство.— 8-е изд. (эл.)

Д. В. Щедровицкий.— М.: Теревинф, 2014.— 1088 с.— Библиогр. 100 назв.

ISBN 978-5-4212-0184-7

Пятикнижие Моисеево легло в основу двух мировых религий — иудаизма и христианства, со всеми их направлениями и ответвлениями, и оказало основополагающее влияние на третью мировую религию — ислам, ведущие положения которой, запечатленные в Коране, соответствуют таковым же в Пятикнижии. И при этом ни одно из положений Нового Завета или Корана не упраздняет

Тору. Напротив, в Евангелии содержится недвусмысленное предупреждение Иисуса Христа: «Не думайте, что я пришел нарушить Закон [Тору] или Пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдут небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не прейдут из Закона, пока не исполнится все» (Матф. 5, 17–18). Так же и в Коране Мухаммадом передано строжайшее повеление Бога правильно и точно соблюдать все, предписанное Торой: