Щедровицкий - Пятикнижие Моисеево
В состав сборника вошли три выпуска серии «Введение в Ветхий Завет» — уникального по охвату материала современного систематического комментария к Библии, создаваемого известным отечественным теологом, поэтом и переводчиком. В основу комментария легли учебные курсы по библеистике, прочитанные автором в ряде светских и духовных вузов г. Москвы.
Настоящая книга содержит полное толкование ко всему Пятикнижию Моисееву (Торе). Она снабжена развитым справочным аппаратом и представительным списком литературы по библеистике. Электронное издание дополнено современными навигационными средствами, облегчающими серьезную работу с текстом.
Дмитрий Владимирович Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Пятикнижие Моисеево
Электронный ресурс: Книга Бытия: начало всемирной истории.— 9-е изд. (эл.)
Книга Исход: от угнетения к свободе.— 8-е изд. (эл.)
Книги Левит, Чисел и Второзакония: библейское законодательство.— 8-е изд. (эл.)
Д. В. Щедровицкий.— М.: Теревинф, 2014.— 1088 с.— Библиогр. 100 назв.
ISBN 978-5-4212-0184-7
Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Пятикнижие Моисеево - Содержание - Книги в томе
- Книга Бытия: начало всемирной истории
- Книга Исход: от угнетения к свободе
- Книги Левит, Чисел и Второзакония: библейское законодательство
Дмитрий Щедровицкий - Введение в Ветхий Завет - Пятикнижие Моисеево - Предисловие
Пятикнижие Моисеево легло в основу двух мировых религий — иудаизма и христианства, со всеми их направлениями и ответвлениями, и оказало основополагающее влияние на третью мировую религию — ислам, ведущие положения которой, запечатленные в Коране, соответствуют таковым же в Пятикнижии. И при этом ни одно из положений Нового Завета или Корана не упраздняет
Тору. Напротив, в Евангелии содержится недвусмысленное предупреждение Иисуса Христа: «Не думайте, что я пришел нарушить Закон [Тору] или Пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдут небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не прейдут из Закона, пока не исполнится все» (Матф. 5, 17–18). Так же и в Коране Мухаммадом передано строжайшее повеление Бога правильно и точно соблюдать все, предписанное Торой:
«Воистину, Мы ниспослали Тору, в которой содержится руководство к прямому пути и свет. [По ней] судят иудеев пророки, которые предали себя [Аллаху], а также раввины и ученые мужи в соответствии с тем, что было дано им на хранение из писания Аллаха, свидетелями [истинности] которого они были. Не бойтесь людей, а бойтесь Меня. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену. А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах,— они и есть неверные» (Коран 5, 44; здесь и далее перев. М.-Н. О. Османова). Таким образом, как Иисус Христос, так и Мухаммад ясно свидетельствуют о неотменимости Торы и ее заповедей.
Однако из века в век, особенно начиная с XVII–XVIII столетий, «вольнодумцы» упорно ставят под вопрос аутентичность того текста Пятикнижия, которым мы обладаем, а также выражают сомнения в авторстве Моисея. Сомнения эти разрослись до такой степени, что возникли целые школы библейской критики.
Спасибо!
спасибо