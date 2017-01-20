Седлачек - Экономика добра и зла - В поисках смысла экономики
К удивлению автора и издателя, книга сразу же привлекла внимание как экспертов, так и широкой общественности и в течение нескольких недель стала бестселлером в нашей стране. По стечению обстоятельств Томаш Седлачек в то время был еще и членом Национального экономического совета при правительстве Чешской Республики, который разительно отличается своими взглядами на долгосрочные цели от сварливого и вздорного политического окружения, ничего обычно не загадывающего дальше даты следующих выборов.
Вместо того чтобы давать самоуверенные и эгоцентричные ответы, автор скромно задает фундаментальные вопросы. Что такое экономика? В чем ее смысл? Откуда взялась эта, как ее часто называют, новая религия? Каковы ее возможности, ограничения и пределы и есть ли они вообще? Почему мы так зависимы от постоянного растущего роста и роста растущего роста? Откуда взялась идея прогресса и куда он нас ведет? Почему большинство участников экономических дискуссий так одержимы и фанатичны? Все эти вопросы нередко возникают у вдумчивого человека, но он вряд ли дождется ответов на них от экономистов.
Большинство наших политических партий придерживается сугубо материалистических взглядов, отводя главное место в своих программах экономике и финансам, и только где-то в самом конце, как некое необязательное приложение или подачка для узкого круга сумасшедших, упоминается культура. Большинство что правых, что левых — сознательно или бессознательно — принимает и распространяет марксистский тезис об экономическом базисе и духовной надстройке.
Возможно, все это связано с тем, что экономику как научную дисциплину зачастую принимают за простое счетоводство. Но какая же это бухгалтерия, если многое из того, что является неотъемлемой частью нашей жизни, с трудом поддается учету или вовсе бесценно? Интересно, что сделал бы такой экономист-бухгалтер, если бы перед ним, к примеру, была поставлена задача оптимизировать работу симфонического оркестра? Он, скорее всего, исключил бы все паузы из концертов Бетховена, ведь они совершенно ни к чему и только растягивают выступление, а оркестранты, конечно, не могут получать деньги за то, что не играют.
Вопросы, поставленные автором этой книги, рушат стереотипы. Он стремится вырваться за рамки узкой специализации и преодолеть границы научных дисциплин. Попытка выйти за пределы экономики и исследовать ее связи с историей, философией, психологией или древними мифами не только оригинальна, но и необходима для понимания мира XXI века. Вместе с тем эта книга предназначена для широкого круга читателей: экономика в ней предстает своеобразной дорогой приключений, а ее изучение характеризуется постоянным поиском. Но совсем необязательно, что в конце мы найдем точные ответы, — у нас лишь появится повод еще раз глубоко задуматься о мире и положении человека в нем.
В моей президентской канцелярии Томаш Седлачек принадлежал к поколению молодых коллег, от которых я ожидал свежего взгляда на проблемы современного мира, взгляда, не затуманенного четырьмя десятилетиями тоталитарного коммунистического режима. Мне кажется, что мои ожидания оправдались, и вы, полагаю, тоже по достоинству оцените его книгу.
Вацлав Гавел
Томаш Седлачек - Экономика добра и зла - В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит
М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. - 544 с.
ISBN 978-5-91103-301-9
Перевод — канд. экон. наук Павел Табачникас
Томаш Седлачек - Экономика добра и зла - В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит - Содержание
ВАЦЛАВ ГАВЕЛ. ПРЕДИСЛОВИЕ
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ: ОТ ПОЭЗИИ К НАУКЕ
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Мифы, история и гордая наука / Желание убеждать / Экономика добра и зла / О чем эта книга: метаэкономика / Все цвета экономики / Границы любознательности / Содержание: семь эпох, семь тем / Быстро и алчно: история потребления и труда / Прогресс (природа и цивилизация) / Экономика добра и зла / История невидимой руки рынка и homo oeconomicus I История animal spirits: мечты никогда не спят / Метаматематика / Носители истины / Практические вопросы и определения
ЧАСТЬ I. ДРЕВНЕЙШАЯ ЭКОНОМИКА
1 «ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ» ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЕССМЕРТИИ И ЭКОНОМИКЕ ДРУЖБЫ
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Непродуктивная любовь / Вырубаем кедры / Человек: между животным и роботом / Сикеру пей, суждено то миру / От капризов природы — к капризам человека / Естественная природа... / ...И грешная цивилизация? / Укрощение дикого зла и прообразы невидимой руки рынка / В поисках bliss point I Заключение. Колыбель экономических вопросов
2 ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ПРАГМАТИЧНОСТЬ И ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ
- Прогресс — секуляризованная религия / Реализм и антиаскетизм / Архетип героя / Десакрализация природы / Десакрализация правителя / Хвала порядку и мудрости: человек как соавтор творения / Завершить творение Бога — задача человека / Добро и зло в нас: моральное обоснование благополучия / Морально-хозяйственные циклы и экономические пророчества / Сон фараона: Иосиф и первый хозяйственный цикл / Самоаннулирующиеся пророчества / Объяснение экономического цикла с точки зрения морали / Экономика добра и зла: окупается ли добро? / Добро outgoing, добро incoming I Любить закон / Кочевая свобода и городская неволя / Год прощения долгов, побирательство, десятина и подаяние, или Как избежать Содома / Год прощения долгов / Побирательство / Десятина и первые социальные сети / Абстрактные деньги, запрещенный процент по кредиту и наше время долгов и надежд / Деньги как энергия: путешествие во времени и ВВП / Труд и отдых: экономика шабата / Заключение. Между выгодой и принципом
3 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
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От мифа — к поэтической правде / Поэты — экономисты / Первые философы / Мистика чисел / Ксенофонт: современная экономика за 400 лет до нашей эры / Границы будущего и расчеты / Платон: задающий вектор / В пещере реальности / Миф как модель, модель как миф / Без тела и его потребностей / Спрос против предложения: свобода и несоответствие / Идеальное общество, политика и экономика / Прогресс / Город, цивилизация и золотой век / Эмпирик Аристотель / Эвдемония: счастье как наука / MaxU против MaxG I Польза добра и зла / Стоики против гедонистов / Стоики / Гедонисты / Экономика добра и зла / Заключение
4 ХРИСТИАНСТВО ДУША И ТЕЛО
- Экономические притчи / Прости нам наши долги / Погашение долгов сегодня / Дар, дарение и транс-акция / Экономика Царства Божьего / Теория игр: любить врага или око за око / Экономика добра и зла в Новом Завете / Будешь любить! / Неистребимость зла: притча о плевелах / Труд как благодать, труд как проклятие / Частная собственность: кто владеет землей? / Малая любовь. Коммунитаризм, благотворительность и солидарность / Аскетизм Августина и прагматизм Аквината / Фома славит действительность / Прообразы невидимой руки рынка / Человек: добрый или злой? / Общество близких людей / Разум и вера: рука об руку / Город, природа и свобода / Заключение. Библия как экономическое чтение
5 МЕХАНИК ДЕКАРТ
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Человек как механизм / Cogito ergo sum I Модели и мифы / Сомнения о сомнениях / Грезить всегда будешь в одиночку / Заключение. Объективность и многоцветье
6 ПОРОЧНЫЙ УЛЕЙ БЕРНАРДА МАНДЕВИЛЯ
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Появление человека экономического / О честных мошенниках / Ода пороку и богатство народов / Невидимая рука рынка и ее прообразы / Заключение. Мандевиль, первый современный экономист
7 КУЗНЕЦ ЭКОНОМИКИ АДАМ СМИТ
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Богатство против этики / Невидимая рука приветствует вас / Смит против Мандевиля / Das Adam Smith Problem I Больше чем один мотив / Человек общественный Смита и наследство Юма / Разум выбирает общество? / Разум как раб страсти / Слияние двух Смитов? / Заключение. Smith reloaded
ЧАСТЬ II. КОЩУНСТВЕННЫЕ МЫСЛИ
8 ПОТРЕБНОСТЬ ПОТРЕБ(ЛЕНИЯ)НОСТИ ИСТОРИЯ ЖЕЛАНИЙ
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Проклятие богов: угрожающий спрос / Экономика желаний: как избавиться от достаточности / Мальтус: второе рождение. Потребление как наркотик / Может ли предложение когда-нибудь удовлетворить спрос? / Тавтоэкономика MaxU I Век «эконо-мистиков»: время долгов, надежд и падение Икара
9 ПРОГРЕСС, НОВЫЙ АДАМ И ЭКОНОМИКА ШАБАТА
- По горло в прогрессе: золотая клеть / Прогресс прогресса / Эпоха постэгоизма? / Экономисты как проповедники / Пощечина прогрессу / / can't get по satiation — still haven't found what I'm greeding for I Дефицит нехватки / Рудимент чувства нехватки / Экономика шабата / Иосиф, фараон и недокейнсианство / Только помедленнее
10 ОСЬ ДОБРА И ЗЛА И БИБЛИИ ЭКОНОМИКИ
- Ось добра и зла / Строгий Иммануил Кант / Сдержанные стоики / Христиане / Иудейское учение / Утилитаризм / Эпикур / Мейнстрим экономики / Мандевиль / Библии экономики: от Смита до Самуэльсона
11 ИСТОРИЯ НЕВИДИМОЙ РУКИ РЫНКА И HOMO OECONOMICUS
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История прообразов и укрощение зла / Социальный дарвинизм, естественный отбор и тавтология / Святой Павел и резидуальные добро и зло / Классическая непреднамеренность / Подчиненность зла добру / Этика homo oeconomicus I Нравственность эгоизма: себялюбие — это тоже любовь
12 ИСТОРИЯ ANIMAL SPIRITS МЕЧТЫ НИКОГДА НЕ СПЯТ
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Интуитивное желание / Естественность неестественного / Люди и звери / Звери — нелюди / Боязнь роботов, символов чистой рациональности / Мечты никогда не спят, или Байяя в нас
13 МЕТАМАТЕМАТИКА
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Сжечь математику? / Математика в экономике / Число как метафизика / Поэзией живет на свете человек / Математика ни за что не отвечает / Соблазняющая математика / Трюки эконометрики / Истина больше, чем математика / Детерминизм и простота некрасивы
14 НОСИТЕЛИ ИСТИНЫ НАУКА, МИФЫ И ВЕРА
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Модели в(не) нас / Выбери свою веру / Храм из лесов / За пределами методологии: таинство вдохновения / Пророки нашего времени / Прогнозы и самоаннулирующиеся пророчества / Блеск и нищета футуризма / Теория когнитивной сети: континуум разума и чувства / Хвала ошибкам / Мертвый мир и мир живых / Молчание живых и мир 65-го поля / Экономика прекрасна / Вопрос, который не дает нам покоя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ HIC SUNT LEONES
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Тело без души: zombie oeconomicus I Бесценные ценности / Темная комната и симуляция уверенности / Нано-и мегаобъекты и экономика середины / Гильгамеш и Уоллстрит: от стены к стене / Наша (не)естественность / Кризис роста капитализма и проблема третьего пива / Резюме. Где живут чудовища / Living on the edge — жизнь на грани / Жизнь — не здесь, она — в нас
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Томаш Седлачек - Экономика добра и зла - В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит - Введение
С древних времен человек стремился понять мир вокруг себя. В этом ему помогали предания, объясняющие, что же на самом деле происходит. С позиции сегодняшнего дня такой взгляд на мир вызывает улыбку — мы так же будем выглядеть в глазах поколений, которые придут после нас. Однако тайная мощь сказаний, в которые верили люди, огромна.
Одним из подобных примеров является история экономики, которая начала свой отсчет достаточно давно. Около 400 года до нашей эры Ксенофонт написал: «Однако мы решили, что хоть бы у кого и не было имущества, все-таки возможно какое-то знание хозяйства. Так что же мешает и тебе его знать?»[1]
Когда-то экономика была наукой о ведении домашнего хозяйства,[2] позднее — набором религиозных, богословских, этических и философских дисциплин. Но постепенно она превратилась в нечто иное. Иногда нам может показаться, что экономика потеряла всю свою многогранность под влиянием технократического мира, где господствуют черное и белое. Но ее прошлое гораздо разнообразней, чем кажется.
Экономика в том виде, в каком мы воспринимаем ее сегодня, является культурным феноменом, порождением нашей цивилизации. Причем это не продукт, изготовленный или изобретенный нами осознанно, как, например, двигатель или наручные часы. Различие в том, что в случае двигателя или часов мы знаем, откуда они взялись, и понимаем принципы их работы. Мы можем (почти все) их разобрать и собрать. Знаем, как привести их в действие и остановить.[3] С экономикой все по-другому. С ней происходит слишком много всего непреднамеренного, спонтанного.
[1] Ксенофонт. Домострой, 2.12.
[2] От др.-греч. оТкос; — «дом, хозяйство, хозяйствование» и vopoc; — «правило, закон».
[3] Но все же нам до сих пор не удалось раскрыть тайны материи как таковой. Как устроены часы, мы понимаем до определенной степени. Точно так же, как не знаем, что из себя в действительности представляет время. Таким образом, мы понимаем механизм часов только в той части, которую создали сами.
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