К удивлению автора и издателя, книга сразу же привлекла внимание как экспертов, так и широкой общественности и в течение нескольких недель стала бестселлером в нашей стране. По стечению обстоятельств Томаш Седлачек в то время был еще и членом Национального экономического совета при правительстве Чешской Республики, который разительно отличается своими взглядами на долгосрочные цели от сварливого и вздорного политического окружения, ничего обычно не загадывающего дальше даты следующих выборов.

Вместо того чтобы давать самоуверенные и эгоцентричные ответы, автор скромно задает фундаментальные вопросы. Что такое экономика? В чем ее смысл? Откуда взялась эта, как ее часто называют, новая религия? Каковы ее возможности, ограничения и пределы и есть ли они вообще? Почему мы так зависимы от постоянного растущего роста и роста растущего роста? Откуда взялась идея прогресса и куда он нас ведет? Почему большинство участников экономических дискуссий так одержимы и фанатичны? Все эти вопросы нередко возникают у вдумчивого человека, но он вряд ли дождется ответов на них от экономистов.

Большинство наших политических партий придерживается сугубо материалистических взглядов, отводя главное место в своих программах экономике и финансам, и только где-то в самом конце, как некое необязательное приложение или подачка для узкого круга сумасшедших, упоминается культура. Большинство что правых, что левых — сознательно или бессознательно — принимает и распространяет марксистский тезис об экономическом базисе и духовной надстройке.

Возможно, все это связано с тем, что экономику как научную дисциплину зачастую принимают за простое счетоводство. Но какая же это бухгалтерия, если многое из того, что является неотъемлемой частью нашей жизни, с трудом поддается учету или вовсе бесценно? Интересно, что сделал бы такой экономист-бухгалтер, если бы перед ним, к примеру, была поставлена задача оптимизировать работу симфонического оркестра? Он, скорее всего, исключил бы все паузы из концертов Бетховена, ведь они совершенно ни к чему и только растягивают выступление, а оркестранты, конечно, не могут получать деньги за то, что не играют.

Вопросы, поставленные автором этой книги, рушат стереотипы. Он стремится вырваться за рамки узкой специализации и преодолеть границы научных дисциплин. Попытка выйти за пределы экономики и исследовать ее связи с историей, философией, психологией или древними мифами не только оригинальна, но и необходима для понимания мира XXI века. Вместе с тем эта книга предназначена для широкого круга читателей: экономика в ней предстает своеобразной дорогой приключений, а ее изучение характеризуется постоянным поиском. Но совсем необязательно, что в конце мы найдем точные ответы, — у нас лишь появится повод еще раз глубоко задуматься о мире и положении человека в нем.

В моей президентской канцелярии Томаш Седлачек принадлежал к поколению молодых коллег, от которых я ожидал свежего взгляда на проблемы современного мира, взгляда, не затуманенного четырьмя десятилетиями тоталитарного коммунистического режима. Мне кажется, что мои ожидания оправдались, и вы, полагаю, тоже по достоинству оцените его книгу.

Вацлав Гавел