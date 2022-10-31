Я не знаю тебя

Но кое-что мне все-таки известно.

Я знаю, что иногда тебе до жути больно. Может, это случается редко, а возможно, почти каждая минута твоей жизни мучительна. Порой боль принимает форму грусти, а порой — тревоги, или злости, или стыда, или горя, или других чувств, для которых даже слов не подберешь.

У каждого есть боль. Но все-таки я не могу почувствовать твою боль. Именно потому, что она часть тебя.

И выносить ее очень тяжело.

Я знаю, что у твоей боли есть причины. И я бы почувствовал себя так же, если бы со мной случилось все то же, что и с тобой.

Иногда другие люди говорят, что тебе нужно избавиться от боли.

Мама, скорее всего, говорит: «Все будет хорошо». (Таким образом, она признаёт, что, когда тебе грустно, у тебя не все хорошо?)

Дедушка добавляет: «Да из-за чего тут переживать? Вот в мое время...»

От дяди слышится что-то вроде: «Ты просто выделываешься. Внимания не хватает?»

И наконец, учитель в школе просто говорит: «Сейчас не время, давай заканчивай упражнение».

Друзьям ты, наверное, вообще ничего не рассказываешь...

Они просто не понимают...