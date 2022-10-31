Седли - Полный отстой
Я не знаю тебя
Но кое-что мне все-таки известно.
Я знаю, что иногда тебе до жути больно. Может, это случается редко, а возможно, почти каждая минута твоей жизни мучительна. Порой боль принимает форму грусти, а порой — тревоги, или злости, или стыда, или горя, или других чувств, для которых даже слов не подберешь.
У каждого есть боль. Но все-таки я не могу почувствовать твою боль. Именно потому, что она часть тебя.
И выносить ее очень тяжело.
Я знаю, что у твоей боли есть причины. И я бы почувствовал себя так же, если бы со мной случилось все то же, что и с тобой.
Иногда другие люди говорят, что тебе нужно избавиться от боли.
Мама, скорее всего, говорит: «Все будет хорошо». (Таким образом, она признаёт, что, когда тебе грустно, у тебя не все хорошо?)
Дедушка добавляет: «Да из-за чего тут переживать? Вот в мое время...»
От дяди слышится что-то вроде: «Ты просто выделываешься. Внимания не хватает?»
И наконец, учитель в школе просто говорит: «Сейчас не время, давай заканчивай упражнение».
Друзьям ты, наверное, вообще ничего не рассказываешь...
Они просто не понимают...
Бен Седли - Полный отстой! Как победить грусть, тревожность, чувство вины, стресс и вот это все
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 92 c.
ISBN 978-5-00195-275-6
Бен Седли - Полный отстой! - Содержание
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Кое-что об этой книге
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Всякий отстой
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Полнейший отстой
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Вещи, которые важны
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Вещи, которые здесь и сейчас 66 Вещи, которые просто есть
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Вещи, которые помогут
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