Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию

Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Эта книга о терапевтических отношениях в юнгианской психотерапии. Не-юнгианским клиническим врачам юнгианский подход обычно известен тем, что он посвящен сновидениям, но Юнг также имел далеко идущие представления об отношениях пациента и терапевта во время лечения. Он чувствовал, что их личное влияние друг на друга, сознательное и бессознательное, является центральным динамизмом психотерапии; Юнг был первым психотерапевтом, подчеркнувшим эту связь. Общая цель этой книги - описать и исследовать эту центральную составляющую, показывая некоторые ключевые юнгианские принципы, особенно связанные с терапевтическими отношениями.

Дэвид Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию. Терапевтические отношения

Касталия, 2022. — 234 стр.

ISBN 978-5-521-16423-3

Дэвид Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию. Терапевтические отношения - Содержание

Предисловие

Благодарности

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Views 239
Rating
Added 06.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books