Эта книга о терапевтических отношениях в юнгианской психотерапии. Не-юнгианским клиническим врачам юнгианский подход обычно известен тем, что он посвящен сновидениям, но Юнг также имел далеко идущие представления об отношениях пациента и терапевта во время лечения. Он чувствовал, что их личное влияние друг на друга, сознательное и бессознательное, является центральным динамизмом психотерапии; Юнг был первым психотерапевтом, подчеркнувшим эту связь. Общая цель этой книги - описать и исследовать эту центральную составляющую, показывая некоторые ключевые юнгианские принципы, особенно связанные с терапевтическими отношениями.

Дэвид Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию. Терапевтические отношения

Касталия, 2022. — 234 стр.

ISBN 978-5-521-16423-3

Дэвид Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию. Терапевтические отношения - Содержание

Предисловие

Благодарности

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4