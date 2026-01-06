Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию
Эта книга о терапевтических отношениях в юнгианской психотерапии. Не-юнгианским клиническим врачам юнгианский подход обычно известен тем, что он посвящен сновидениям, но Юнг также имел далеко идущие представления об отношениях пациента и терапевта во время лечения. Он чувствовал, что их личное влияние друг на друга, сознательное и бессознательное, является центральным динамизмом психотерапии; Юнг был первым психотерапевтом, подчеркнувшим эту связь. Общая цель этой книги - описать и исследовать эту центральную составляющую, показывая некоторые ключевые юнгианские принципы, особенно связанные с терапевтическими отношениями.
Дэвид Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию. Терапевтические отношения
Касталия, 2022. — 234 стр.
ISBN 978-5-521-16423-3
Дэвид Сэджвик - Введение в юнгианскую психотерапию. Терапевтические отношения - Содержание
Предисловие
Благодарности
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
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