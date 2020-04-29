Маршалл - Ещё не в браке
Мы живём и встречаемся в обществе под названием «сейчас». Мы можем смотреть всё, что хотим, когда хотим и где хотим. В течение нескольких минут нам доставят на дом любую еду. И мы можем «лайкать», флиртовать и отправлять текстовые сообщения, удобно устроившись на засыпанном крошками диване в своей холостяцкой берлоге.
Тот же эгоизм и нетерпение вызвали приливную волну практики добрачного секса, который приводит к тому, что более половины из нас растрачивают себя ещё до того, как окончат среднюю школу. Благодаря незатейливой компьютерной графике всё это преподносится как раскрепощённость, свобода и приключение. Но что, если мы лишаем себя по-настоящему полной свободы и более грандиозного приключения, соглашаясь на что-то быстрое, доступное и дешёвое ? Что, если мы поймём, что не заметили богатый шведский стол в бразильском стейк-хаусе, набросившись на фруктовые колечки, оставленные кем-то на столе для завтрака ?
Сегал Маршалл - Ещё не в браке - Обретая радость в одиночестве и в период свиданий
Маршалл Сегал; перевод з англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В.
(Издательство «Левит») , 2020. - 228 с.
ISBN 978-617-7 662-18-0
Сегал Маршалл - Ещё не в браке - Содержание
Часть 1. Жизнь до брака
- 1. Любовь ищет тебя
- 2. Одинокий, счастливый, посланный
- 3. Собранный и целеустремлённый
- 4. Полюбите ту жизнь, о которой вы никогда не мечтали
- 5. Знать всех, но не быть известным
- 6. 100 000 часов
- 7. Медлительность в следовании за Ним
- 8. Самый важный тайный шаг
Часть 2. Когда те, кто ещё не в браке, начинают встречаться
- 9. Цель свиданий - больше, чем брак
- 10. Лучшая книга о свиданиях
- 11. Ваше последнее первое свидание
- 12. Он ли тот самый?
- 13. Сексуальная свобода и чистота
- 14. Военные действия в любви
- 15. Третье колесо, в котором все мы нуждаемся
- 16. Это не ты, это Бог
Заключение. Мои пожелания для вашего брака
Слово благодарности.
Сегал Маршалл - Ещё не в браке - Жизнь до брака
Говоря о добрачных отношениях и свиданиях, мы должны признать, что даже в церкви слишком многие из нас понимают их неправильно. Мы торопимся начать с кем-то встречаться, как только попадаем в среднюю школу, но вступаем в брак и создаём семью лишь тогда, когда построим карьеру и обретём некоторую свободу. Мы завязываем и рвём отношения, словно покупаем новую пару ботинок, вычёркивая из своей жизни любого, кто заставляет нас чувствовать себя некомфортно или неудобно; затем подбираем новую понравившуюся нам пару, чтобы обуть её уже на следующий день. Большей частью нам нравится идея хранить себя в сексуальном отношении, но в самые важные моменты мы склонны забывать об этом. Между тем мир постоянно изобретает новые и более простые в использовании технологии, которые помогают нам слишком рано отдаться кому-то, кого мы даже не знаем. Мы любим быть любимыми, но при этом не совсем уверены, что мы вообще знаем, что такое любовь Вся игра под названием «свидание» держится на адреналине и двусмысленности: всегда показать себя настолько, чтобы разжечь чей-то интерес и любопытство, но не достаточно для того, чтобы дать ответ на самые важные вопросы. Это игра в кошки-мышки без мышки (и я думаю, мы все согласимся, что нет ничего более невыносимого чем комната, полная кошек). Мы заманиваем друг друга полуправдами, выставляя лишь свои лучшие качества, всегда тщательно выбирая, что показывать и как показывать, демонстрируя исключительно то, что может соблазнить или заинтриговать.
Спасибо!