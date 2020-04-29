Мы живём и встречаемся в обществе под названием «сейчас». Мы можем смотреть всё, что хотим, когда хотим и где хотим. В течение нескольких минут нам доставят на дом любую еду. И мы можем «лайкать», флиртовать и отправлять текстовые сообщения, удобно устроившись на засыпанном крошками диване в своей холостяцкой берлоге.

Тот же эгоизм и нетерпение вызвали приливную волну практики добрачного секса, который приводит к тому, что более половины из нас растрачивают себя ещё до того, как окончат среднюю школу. Благодаря незатейливой компьютерной графике всё это преподносится как раскрепощённость, свобода и приключение. Но что, если мы лишаем себя по-настоящему полной свободы и более грандиозного приключения, соглашаясь на что-то быстрое, доступное и дешёвое ? Что, если мы поймём, что не заметили богатый шведский стол в бразильском стейк-хаусе, набросившись на фруктовые колечки, оставленные кем-то на столе для завтрака ?

Сегал Маршалл - Ещё не в браке - Обретая радость в одиночестве и в период свиданий

Маршалл Сегал; перевод з англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В.

(Издательство «Левит») , 2020. - 228 с.

ISBN 978-617-7 662-18-0

Сегал Маршалл - Ещё не в браке - Содержание

Часть 1. Жизнь до брака

1. Любовь ищет тебя

2. Одинокий, счастливый, посланный

3. Собранный и целеустремлённый

4. Полюбите ту жизнь, о которой вы никогда не мечтали

5. Знать всех, но не быть известным

6. 100 000 часов

7. Медлительность в следовании за Ним

8. Самый важный тайный шаг

Часть 2. Когда те, кто ещё не в браке, начинают встречаться

9. Цель свиданий - больше, чем брак

10. Лучшая книга о свиданиях

11. Ваше последнее первое свидание

12. Он ли тот самый?

13. Сексуальная свобода и чистота

14. Военные действия в любви

15. Третье колесо, в котором все мы нуждаемся

16. Это не ты, это Бог

Заключение. Мои пожелания для вашего брака

Слово благодарности.

Сегал Маршалл - Ещё не в браке - Жизнь до брака

Говоря о добрачных отношениях и свиданиях, мы должны признать, что даже в церкви слишком многие из нас понимают их неправильно. Мы торопимся начать с кем-то встречаться, как только попадаем в среднюю школу, но вступаем в брак и создаём семью лишь тогда, когда построим карьеру и обретём некоторую свободу. Мы завязываем и рвём отношения, словно покупаем новую пару ботинок, вычёркивая из своей жизни любого, кто заставляет нас чувствовать себя некомфортно или неудобно; затем подбираем новую понравившуюся нам пару, чтобы обуть её уже на следующий день. Большей частью нам нравится идея хранить себя в сексуальном отношении, но в самые важные моменты мы склонны забывать об этом. Между тем мир постоянно изобретает новые и более простые в использовании технологии, которые помогают нам слишком рано отдаться кому-то, кого мы даже не знаем. Мы любим быть любимыми, но при этом не совсем уверены, что мы вообще знаем, что такое любовь Вся игра под названием «свидание» держится на адреналине и двусмысленности: всегда показать себя настолько, чтобы разжечь чей-то интерес и любопытство, но не достаточно для того, чтобы дать ответ на самые важные вопросы. Это игра в кошки-мышки без мышки (и я думаю, мы все согласимся, что нет ничего более невыносимого чем комната, полная кошек). Мы заманиваем друг друга полуправдами, выставляя лишь свои лучшие качества, всегда тщательно выбирая, что показывать и как показывать, демонстрируя исключительно то, что может соблазнить или заинтриговать.