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Так поступали наши мудрецы - Твоя первая Тора - Странствия Боруха

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Family, Philology Literature
Так поступали наши мудрецы - 5 книг - Серия "Радуга" книг для детей издательства "Книжники"
Истории, собранные в этой книге, адресованы детям и их родителям, воспитателям и учителям. Большая часть этих рассказов взята из Талмуда и сборников мидрашей. В них говорится о наших прославленных предках — мудрецах Израиля, об их добрых делах и чертах характера; из них можно почерпнуть немало мудрости, этических уроков и интересных идей, относящихся к первоосновам еврейской религии. Когда я решила пересказать мидраши для детей, то приступила к работе со страхом и трепетом. То и дело в моей душе возникали сомнения — возможно ли адекватно донести их смысл? Поймут ли дети, о чем идет речь? Насколько образы и деяния героев вписываются в мировоззрение современного ребенка? Наконец, можно ли ожидать, что эти истории смогут повлиять на развитие детей, и если да, то каким будет это влияние?
Тора, как Письменная, так и Устная, — Тора Жизни, поэтому она охватывает все сферы жизни и актуальна для любой эпохи и любого возраста. Поэтому наша задача сводится к тому, чтобы найти способ донести слова Торы до сознания ребенка.
Не следует думать, что, поскольку в мидрашах говорится о стародавних временах, когда жизнь была совсем другой, ребенок их не поймет. Опыт свидетельствует, что ребенок может легко отождествить себя с героями, которых он никогда не видел. Мало кто видел в своей жизни царя, но, читая про него, дети прекрасно понимают, о ком идет речь. И даже если рассказ не заканчивается моралью или однозначной оценкой, дети обычно прекрасно чувствуют, каким поступкам стоит подражать, а какие, напротив, отвратительны.
Гораздо труднее ответить на вопрос, произведут ли эти рассказы желаемый воспитательный эффект. Рискну предположить, что это будет зависеть, в первую очередь, от различных внешних факторов: от того, в какой форме будут поданы эти тексты, от личности рассказчика и, что очень важно, — от общей атмосферы семьи или детского сада, где они прозвучат. Если родители или воспитатели не служат для ребенка примером для подражания, если в саду или в семье правила жизни не соответствуют принципам, изложенным в наших историях, тогда рассказы, скорее всего, не окажут серьезного влияния на внутренний мир ребенка — в лучшем случае он сможет запомнить отдельные слова или образы. Нельзя забывать, что в работе с маленькими детьми крайне важно любое действие сопровождать правильными словами и соответствующим рассказом.
У родителей и учителей может возникнуть еще один, не менее важный вопрос: какой сюжет выбрать и каким образом его пересказать? Для сборника, который вы держите в руках, мидраши были отобраны по тематическому принципу — в большинстве из них говорится о заповедях, которые нужно исполнять по отношению к ближним. Однако было решено включить в эту книгу также несколько рассказов, посвященных заповедям, относящимся к Всевышнему, то есть молитве, упованию на Бога и т. д., а также правильному отношению к животным.
Среди многочисленных мидрашей на эти темы мы выбрали наиболее понятные для детей и постарались ввести в них как можно больше диалогов. Не стоит объяснять, что по сравнению с богатством и разнообразием еврейских классических текстов наш сборник — не более чем капля в море. Воспитательнице, заинтересовавшейся той или иной темой, стоит обратиться к первоисточникам. Она, несомненно, найдет там множество драгоценных жемчужин и сможет сама переработать эти тексты и подать их в доступной для детей форме. Напомним лишь, что обработка классических мидрашей требует серьезной работы с комментариями, а также осторожности и неторопливости.

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах

Москва: Книжники — Кешет / Радуга
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга первая

Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2013. — 224 с. — (Кешет / Радуга).
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0255-1 (книга I)

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга первая - Содержание

  • Предисловие
  • Вера
  • Иерусалимский Храм и его великолепие
  • Почитание отца и матери
  • Уважение к ближнему
  • Честность праведников
  • Любовь к ближнему
  • Милостыня праведников
  • Удержи язык свой от зла
  • Любовь к Торе и уважение к тем, кто ее изучает
  • Труд и награда за труд
  • Вместо послесловия
Словарь

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга втораяЙохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга вторая

Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2013. — 208 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0256-8 (книга II)

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга вторая - Содержание

Молитва, омовение рук и благословения
  • Где бы мы ни были — Всевышний с нами
  • Молитва Накдимона бен Гуриона
  • Тайная молитва
  • История о Хони а-Меагеле
  • Как Всевышний ответил на молитву римлянки
  • Омовение рук
  • Рабби Акива в тюрьме
  • Как праотец Авраам учил гостей благословлять Всевышнего
Заповеди, исполненные с любовью
  • Подарок рабби Ханины бен Досы
  • Створки врат Никанора
  • Элиша, у которого были крылья
  • Рабби Йегуда и император Антоний
  • Страж Израиля
  • Портной и рыба
Любовь к Торе
  • Долина, полная золота
  • Мудрые немые
  • Тора дороже золота
  • Рабби Акива и его жена Рахель
  • Онкелос — римлянин, ставший евреем
  • Как рабби Шимон бар Йохай и его сын Элиэзер прятались в пещере
Соблюдение субботы
  • Недостающая приправа
  • Чудесные халы
  • Чудо с субботним светильником
  • Корова, которая соблюдала субботу
Человек среди людей
  • Награда за исполнение заповеди
  • Что мне принадлежит?
  • История о наемном работнике
  • и богатом хозяине
  • Милостыня
  • Щедрый скряга
  • В награду за милостыню
  • Полкаравая хлеба
Милосердие
  • Посещение больных
  • Спасение жизни
  • Слепой учитель
  • В награду за милосердие
  • Верный товарищ
Мудрые поступки
  • Мудрость молодого Давида
  • Короткая дорога и длинная дорога
  • Слуги Святого, благословен Он

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга третьяЙохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга третья

Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2013. — 256 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0257-5 (книга III)

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга третья - Содержание

Посланцы Всевышнего, выполняющие Его поручения
  • Кость, исполнившая свое предназначение
  • Комар императора Тита
  • Зачем Бог создал безумие?
Справедливый суд
  • Суд надменного богача
  • Приятное воспоминание — тоже взятка
  • Ибо взятка ослепляет глаза мудрых
  • Вылечи себя, а потом лечи других
  • Как избежать подозрения в получении взятки .
Делать больше,чем предписано законом
  • Делать больше, чем предписано законом
  • Честные лавочники
  • Уважение к гостю — только за свой счет
  • Фальшивый динар,
  • Неправильный мед
Геры
  • Кто сказал, что это буква алеф?
  • Гер, который хотел стать первосвященником
  • Сколько Тор есть у евреев
  • Святой, благословен Он, любит геров
Счастлив понимающий бедного
  • Счастлив понимающий бедного
  • Город, который купил рабби Акива
  • Святой, благословен Он, каждому посылает пропитание в срок
  • Этроги после Суккот
  • Полгроша и еще полгроша — целый каравай хлеба
  • Милостыня — ради заповеди, а не ради пользы
  • Мудрость сохраняет жизнь владеющего ею
  • Ученики рабби Акивы и разбойники
  • Сказал царь Шломо: «Время разбрасывать камни...»
  • Брат по имени Ки-Тов
Благочестие
  • Вино для кидуша
  • Дочери Израиля миловидны
  • Золотой голубь
  • Кто огородил виноградник?
Преимущество мудрости пред глупостью
  • Тот, кто следит за своим имуществом, разбогатеет
  • В каком сосуде хранится мудрость?
  • Вражеские замыслы, которые были расстроены
  • Кому принадлежит Земля Израиля?
  • Мудрость жителей Иерусалима
  • Завещание
  • Выкуп пленных
  • Пленный мальчик
  • Герой и мудрец
  • Вещь, равной которой нет в целом свете
  • «Всеми силами твоими» означает — всем имуществом
  • Рабби Пинхас бен Яир и река Гинай
Чудеса пророка Элиягу
  • Пути Господни неисповедимы
  • Как пророк Элиягу вылечил рабби Йегуду
  • Драгоценные кадкоды

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга четвертаяЙохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга четвертая

Й. Сегаль; Перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2015. — 224 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0384-8 (книга IV)

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга четвертая - Содержание

Добрые дела
  • Биньямин-праведник
  • Дружба дороже богатства
  • Достойные вечной жизни
Любовь к Израилю и к Земле Израиля
  • Нельзя обвинять Израиль
  • Жизнь в Земле Израиля
  • Земля, текущая молоком и медом
  • У каждого волоска свой источник пропитания, а у человека — нет?
  • Любовь к Земле Израиля
  • Святая суббота
  • Благодаря заповеди кидуша
  • Заповедь Торы и императорский указ
  • Как во дворе водворить мир?
Десятина
  • Правильно и неправильно отделенная десятин
  • О том, как мыши пожрали урожай
  • Отдели десятину, чтобы разбогатеть!
  • Десятина бедных
Пути благочестия
  • Как рабби Йоханан любил Тору
  • Довольный своей долей
  • Рабби Зейра и нечестивцы
  • Не используй корону Торы для своей выгоды
  • Святой, да будет Он благословен, особенно строго взыскивает с праведников .
  • Усердный и терпеливый учитель
Во славу скромности
  • Уступающий мнению своего ближнего
  • Кто пришел без спроса?
  • Кто ел чеснок?
  • Потомки геров и потомки Аарона
  • Не верь самому себе!
  • Самодовольство ведет к забвению выученного
  • Самый уважаемый и самый скромный
Против идолопоклонников
  • Большинство и одиночки
  • Властелин мира
  • Подарок по заказу
Мудрость Торы
  • Что дороже драгоценной жемчужины?
  • Как приготовить трапезу для гостей
  • Свидетельство о новомесячье и заговор байтусеев
  • «Никакой иноплеменник не должен есть его»
  • Заповедь красной коровы
  • Странное завещание
  • Слепой — а видит лучше зрячего!
  • Кто украл кубок?
  • Мудрому достаточно намека

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга пятаяЙохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга пятая

Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2015. — 184 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0385-5 (книга V)

Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга пятая - Содержание

Божье провидение
  • Пропажа, обернувшаяся к лучшему
  • Царский домочадец
  • Возвышающий смиренных
Правда и ложь
  • Говорящий правду
  • Клятва истинная, и все же — обман
  • Притча про Обман и его супругу
Вежливость
  • Необдуманный отказ и клятвопреступление
  • Застольные манеры
  • Как себя вести, идя в гости
  • Как следует просить
  • Довольствоваться малым
  • Праведник и нечестивец на постоялом дворе .
  • «А чрево нечестивых оскудевает...»
Любовь к заповедям Торы
  • Любовь к заповеди
  • Паломничество во время гонений
  • Самоотверженность
Справедливость и правдивость
  • Честные моряки
  • Будь честен даже в малом
  • Скот праведников
  • Верящий и верный
  • Деньги сирот
  • Тропинка посреди засеянного поля
  • Верность слову
  • Будь осмотрителен в речах
  • Пути честности
  • Невзирая на лица
  • Правый и неправый суд
Награда Торы и почет мудрецам
  • Как потрудился, так и насладился
  • С чего начинал рабби Акива
  • Прилежный работник прачечной
  • Тройная нить
  • «И размышляй о ней днем и ночью...»
  • «Мудрость человека просветляет лик его...»
  • Страх перед мудрецом
  • Награда за лицезрение мудреца
  • Мудрец — из Торы своей, а царь — из богатства своего!
Благодатная земля, разрушение и утешение
  • Благодатная земля
  • В эпоху разрушения
  • Лев и ибис
  • Утешение
  • Грядущая благодать

Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 1 частьИлана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 1 часть

Рассказы для детей по мотивам книги «Шмот». – Днепропетровск: «Вольф», 2017. – 100 с.
ISBN 978-966-97617-3-6
ISBN 978-966-97617-4-3

Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 1 часть - Содержание

Предисловие
Глава 1. Шмот (Имена)
  • Тучи сгущаются - Оковы рабства - Рождение Моше - Моше во дворце фараона - Бегство Моше из Египта - Неопалимый куст - Отпусти мой народ
Глава 2. Ваэра (И явил Себя)
  • Казнь кровью - Казнь лягушками - Наказание вшами и дикими зверьми - Мор - Язва - Град
Глава 3. Бо (Иди к фараону)
  • Саранча - Первый Песах - Кара египетских первенцев

Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 2 частьИлана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 2 часть

Рассказы для детей по мотивам книги «Шмот». – Днепропетровск: «Вольф», 2017. – 100 с.
ISBN 978-966-97617-3-6
ISBN 978-966-97617-5-0

Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 2 часть - Содержание

Глава 4. БЕ ШАЛАХ (КОГДА ОТОСЛАЛ)
  • ПОГОНЯ - ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МОРЕ
Глава 5. ИТРО
  • ДАРОВАНИЕ ТОРЫ (МАТАН ТОРА)
Глава 6. МИШПАТИМ (ЗАКОНЫ)
Глава 7. ТРУМА (ПОЖЕРТВОВАНИЕ)
  • А ЧТО ЖЕ БЫЛО ВНУТРИ МИШКАНА?
Глава 8. ТЕЦАВЕ (ПОВЕЛИШЬ)
Глава 9. КИ ТИСА (КОГДА БУДЕШЬ ВЕСТИ ПОДСЧЕТ)
Глава 10. ВАЯКЭЛЬ (И СОБРАЛ)
Глава 11. ПКУДЕЙ (МОИ ПОВЕЛЕНИЯ)
  • ЖЕРТВЕННИК АШЕМУ - СЧАСТЛИВЫЙ МИГ

Моше Столяр - И расскажи сыну твоему - Пересказ Пятикнижия для детей и взрослыхМоше Столяр - И расскажи сыну своему - Пересказ Пятикнижия для детей и взрослых

Издательство «Маханаим» выражает благодарность Иегуде Каневскому за помощь в переиздании книги
MACHANAIM
Torah and Jewish Heritage Center for Jews from Russia
Luntz Str., 2. Jerusalem, Israel

Моше Столяр - И расскажи сыну своему - Пересказ Пятикнижия для детей и взрослых - История про Берешит - про то, как hаШем сотворил Мир

Вначале - берешит - сотворил hаШем эш-ка-шамаим - небо, ве-эт-ка-арец - и землю. И земля была пустая и удивительная, и тьма висела над бездною, и руах - ветер hаШема - носился над водою. Потому что вся земля была под водою, и над этой водою был ветер hаШема.
И сказал hаШем: "Да будет свет!" И стал свет. И увидел haШем, что свет хорош, и разделил haШем свет и темноту. И назвал hаШем свет днём, а тьму - ночью. И был вечер, и было утро, день один.
А во второй день - йом тени- hаШем сказал небу, чтобы оно встало на своё место. Чтобы небо было над землёю и чтобы оно отделяло верхний мир от нашего, нижнего мира.
А в третий день - йом шлишй - сказал haШем: "Пусть стечётся вода, которая под небом, в одно место, и пусть появится суша - обыкновенная земля". И стало так. И увидел haШем, что это хорошо.
А ещё на третий день сказал haШем: "Пусть растут на земле деревья, и кусты, и трава, и всякие цветы". И стало так. И увидел hаШем, что это хорошо.
А на четвёртый день - йомрвий - сказал haШем: "Пусть будут на небе солнце, луна и звёзды; пусть они ходят по тем дорожкам, которые сделаны для них на небе, и пусть они светят на Землю" И стало так И сделал hаШем солнце чтобы оно и чтобы луна показывала новый месяц, а солнце показывало новый год. И увидел hаШем, что это хорошо.
А на пятый день - йом хамишй - сказал ЬаШем: "Пусть будут рыбы, и птицы, и лягушки, и всякие ящерицы". И стало так. И благословил hallleM рыб, и птиц, и лягушек, и ящериц, и сказал: "Плодитесь и размножайтесь", чтобы много рыб плавало по всем морям, много птиц летало по небу и много всяких лягушек и ящериц прыгало и ползало по земле. И увидел haШем, что это хорошо.
А на шестой день - йом ha-шишй - сказал haШeM: "Пусть будут на земле животные - домашние и дикие". И стало так. И сделал hаШем животных, и они стали жить на земле. И увидел hаШем, что это хорошо.

Странствия Боруха - Документальный роман приключений и путешествий в мире городов и местечек Восточной ЕвропыСтранствия Боруха - Документальный роман приключений и путешествий в мире городов и местечек Восточной Европы

Составитель: Эзра Ховкин. – Иерусалим: Студия Клик, 2020. – 368 с.
ISBN 978-965-92786-9-5

Странствия Боруха – Содержание

Предисловие
Начало разговора
Часть первая. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
  • Бедняк, сын богача - Тайна Рахели - Сломанный эрув - Прогулки с отцом - Новый меламед - Разбитое зеркало
Часть вторая. В ПОЛНЫЙ РОСТ
  • Кузнец из сказки - У нас в местечке - Человек, который не умел хотеть многого - Черные свечи - Лица в толпе - Порка помещика - История с валенками - Случай в бане - Жил да был еврей...
Часть третья. В СТАРОМ ГОРОДЕ
  • Убитые голуби - В тихой гавани - Старый Святой - Посох Яакова - Старая Вильна - Причуды богачей - Богатый и нищий - Исчезнувший принц - Страшное пари - Битва за Витебск - Женщина, которая перевернула город - Золушка из Пинска - Золотой язык Голды-Леи - Ешива и клад - Место на площади - Испанский святой - Новое время - Опасные тропинки в цветущем саду - Духи на суде - Свадьба Маарала - Заботы принцев - Клятва - Самое большое чудо - Испанская деревня - Невидимая нить - Ссора во дворце - Урок христианской любви - Лицо в толпе - Скандал в Риме
Часть четвертая. ЗА НИСТАРОМ
  • На глубину - Война с отшельником - Против разбойников - Скажи мне, кто твой друг... - Рабби, я Вас знаю! - Урок Кабалы - Завещание - Королевское решение - Священник против сапожника - Диспут и костер - Свадьба в Любавичах - Обманщик - Казака сабля кормит - Рыжий Коэн и Шмерл-зевака - Признание - Средство от зависти - Десант на рынке - Опасная зона - Невидимая крепость - Прыжок - Сочинение о желудке - Открытие - Гордый зять
Часть пятая. СТОРОЖ В САДУ
  • Испытание - Наследство - Сказка про столяра - Когда же, когда?.. - Молитва в шалаше - Ловушка для Боруха - Знакомство поневоле - Испачканная скрипка - В замке - Ночной урок
Часть шестая. ЗЯТЬ КУЗНЕЦА
  • Сколько весит слово - Невидимый взрыв - Ученый дровосек - Свет за ставнями - Богатая невеста - Осада Слуцка - Молитва богача - Таинственный мудрец - Два скандала - Суровый приказ - Время «больших мозгов» - Неженка - Признание
Часть седьмая. МУДРЕЦ ПОД КАРЕТОЙ
  • Свадьба нищих - Голоса на мельнице - Француз по паспорту - Еврей за бортом - Лекарство от пули - Гость - Перед кидушем - Удача - У стены - «Песня о стене» - Так хорошо, что даже плохо - Чашка кофе - Зверь на воле - В гостях у принца - Песня о глазах - Новый способ охоты на оленя - Крик души - Ах, на заре! - Песня о свободе - Огненный лев - Вода для мацы
Часть восьмая. СВАДЬБА СЕСТРЫ
  • Невидимый оркестр - Дядины заботы - Серьезный разговор - В одном местечке - Пять лет плохой погоды - Сказка о враче - Черное небо - Пожарный выход - Хасид родился - Брачный контракт
Часть девятая. КОНЕЦ ПУТИ
  • Мазл тов! - Ночная миква
Вместо послесловия
Views 2 129
Rating 5.0 / 5
Added 20.12.2023
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (11)

Comments (4 comments)

K
kino511 1 year ago

Огромное Спасибо!
B
brat librarian 9 years ago

Спасибо
G
Glorik 9 years ago

да  сам с удовольствиенм читаю и детям
T
Tov 9 years ago

Отличные истории и для детей, и для взрослых!

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