Так поступали наши мудрецы - Твоя первая Тора - Странствия Боруха
Так поступали наши мудрецы - 5 книг - Серия "Радуга" книг для детей издательства "Книжники"
Истории, собранные в этой книге, адресованы детям и их родителям, воспитателям и учителям. Большая часть этих рассказов взята из Талмуда и сборников мидрашей. В них говорится о наших прославленных предках — мудрецах Израиля, об их добрых делах и чертах характера; из них можно почерпнуть немало мудрости, этических уроков и интересных идей, относящихся к первоосновам еврейской религии. Когда я решила пересказать мидраши для детей, то приступила к работе со страхом и трепетом. То и дело в моей душе возникали сомнения — возможно ли адекватно донести их смысл? Поймут ли дети, о чем идет речь? Насколько образы и деяния героев вписываются в мировоззрение современного ребенка? Наконец, можно ли ожидать, что эти истории смогут повлиять на развитие детей, и если да, то каким будет это влияние?
Тора, как Письменная, так и Устная, — Тора Жизни, поэтому она охватывает все сферы жизни и актуальна для любой эпохи и любого возраста. Поэтому наша задача сводится к тому, чтобы найти способ донести слова Торы до сознания ребенка.
Не следует думать, что, поскольку в мидрашах говорится о стародавних временах, когда жизнь была совсем другой, ребенок их не поймет. Опыт свидетельствует, что ребенок может легко отождествить себя с героями, которых он никогда не видел. Мало кто видел в своей жизни царя, но, читая про него, дети прекрасно понимают, о ком идет речь. И даже если рассказ не заканчивается моралью или однозначной оценкой, дети обычно прекрасно чувствуют, каким поступкам стоит подражать, а какие, напротив, отвратительны.
Гораздо труднее ответить на вопрос, произведут ли эти рассказы желаемый воспитательный эффект. Рискну предположить, что это будет зависеть, в первую очередь, от различных внешних факторов: от того, в какой форме будут поданы эти тексты, от личности рассказчика и, что очень важно, — от общей атмосферы семьи или детского сада, где они прозвучат. Если родители или воспитатели не служат для ребенка примером для подражания, если в саду или в семье правила жизни не соответствуют принципам, изложенным в наших историях, тогда рассказы, скорее всего, не окажут серьезного влияния на внутренний мир ребенка — в лучшем случае он сможет запомнить отдельные слова или образы. Нельзя забывать, что в работе с маленькими детьми крайне важно любое действие сопровождать правильными словами и соответствующим рассказом.
У родителей и учителей может возникнуть еще один, не менее важный вопрос: какой сюжет выбрать и каким образом его пересказать? Для сборника, который вы держите в руках, мидраши были отобраны по тематическому принципу — в большинстве из них говорится о заповедях, которые нужно исполнять по отношению к ближним. Однако было решено включить в эту книгу также несколько рассказов, посвященных заповедям, относящимся к Всевышнему, то есть молитве, упованию на Бога и т. д., а также правильному отношению к животным.
Среди многочисленных мидрашей на эти темы мы выбрали наиболее понятные для детей и постарались ввести в них как можно больше диалогов. Не стоит объяснять, что по сравнению с богатством и разнообразием еврейских классических текстов наш сборник — не более чем капля в море. Воспитательнице, заинтересовавшейся той или иной темой, стоит обратиться к первоисточникам. Она, несомненно, найдет там множество драгоценных жемчужин и сможет сама переработать эти тексты и подать их в доступной для детей форме. Напомним лишь, что обработка классических мидрашей требует серьезной работы с комментариями, а также осторожности и неторопливости.
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах
Москва: Книжники — Кешет / Радуга
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга первая
Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2013. — 224 с. — (Кешет / Радуга).
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0255-1 (книга I)
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга первая - Содержание
- Предисловие
- Вера
- Иерусалимский Храм и его великолепие
- Почитание отца и матери
- Уважение к ближнему
- Честность праведников
- Любовь к ближнему
- Милостыня праведников
- Удержи язык свой от зла
- Любовь к Торе и уважение к тем, кто ее изучает
- Труд и награда за труд
- Вместо послесловия
Словарь
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга вторая
Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2013. — 208 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0256-8 (книга II)
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга вторая - Содержание
Молитва, омовение рук и благословения
- Где бы мы ни были — Всевышний с нами
- Молитва Накдимона бен Гуриона
- Тайная молитва
- История о Хони а-Меагеле
- Как Всевышний ответил на молитву римлянки
- Омовение рук
- Рабби Акива в тюрьме
- Как праотец Авраам учил гостей благословлять Всевышнего
Заповеди, исполненные с любовью
-
Подарок рабби Ханины бен Досы
-
Створки врат Никанора
-
Элиша, у которого были крылья
-
Рабби Йегуда и император Антоний
-
Страж Израиля
-
Портной и рыба
Любовь к Торе
- Долина, полная золота
- Мудрые немые
- Тора дороже золота
- Рабби Акива и его жена Рахель
- Онкелос — римлянин, ставший евреем
- Как рабби Шимон бар Йохай и его сын Элиэзер прятались в пещере
Соблюдение субботы
- Недостающая приправа
- Чудесные халы
- Чудо с субботним светильником
- Корова, которая соблюдала субботу
Человек среди людей
- Награда за исполнение заповеди
- Что мне принадлежит?
- История о наемном работнике
- и богатом хозяине
- Милостыня
- Щедрый скряга
- В награду за милостыню
- Полкаравая хлеба
Милосердие
- Посещение больных
- Спасение жизни
- Слепой учитель
- В награду за милосердие
- Верный товарищ
Мудрые поступки
- Мудрость молодого Давида
- Короткая дорога и длинная дорога
- Слуги Святого, благословен Он
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга третья
Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2013. — 256 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0257-5 (книга III)
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга третья - Содержание
Посланцы Всевышнего, выполняющие Его поручения
- Кость, исполнившая свое предназначение
- Комар императора Тита
- Зачем Бог создал безумие?
Справедливый суд
- Суд надменного богача
- Приятное воспоминание — тоже взятка
- Ибо взятка ослепляет глаза мудрых
- Вылечи себя, а потом лечи других
- Как избежать подозрения в получении взятки .
Делать больше,чем предписано законом
- Делать больше, чем предписано законом
- Честные лавочники
- Уважение к гостю — только за свой счет
- Фальшивый динар,
- Неправильный мед
Геры
- Кто сказал, что это буква алеф?
- Гер, который хотел стать первосвященником
- Сколько Тор есть у евреев
- Святой, благословен Он, любит геров
Счастлив понимающий бедного
- Счастлив понимающий бедного
- Город, который купил рабби Акива
- Святой, благословен Он, каждому посылает пропитание в срок
- Этроги после Суккот
- Полгроша и еще полгроша — целый каравай хлеба
- Милостыня — ради заповеди, а не ради пользы
- Мудрость сохраняет жизнь владеющего ею
- Ученики рабби Акивы и разбойники
- Сказал царь Шломо: «Время разбрасывать камни...»
- Брат по имени Ки-Тов
Благочестие
- Вино для кидуша
- Дочери Израиля миловидны
- Золотой голубь
- Кто огородил виноградник?
Преимущество мудрости пред глупостью
- Тот, кто следит за своим имуществом, разбогатеет
- В каком сосуде хранится мудрость?
- Вражеские замыслы, которые были расстроены
- Кому принадлежит Земля Израиля?
- Мудрость жителей Иерусалима
- Завещание
- Выкуп пленных
- Пленный мальчик
- Герой и мудрец
- Вещь, равной которой нет в целом свете
- «Всеми силами твоими» означает — всем имуществом
- Рабби Пинхас бен Яир и река Гинай
Чудеса пророка Элиягу
- Пути Господни неисповедимы
- Как пророк Элиягу вылечил рабби Йегуду
- Драгоценные кадкоды
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга четвертая
Й. Сегаль; Перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2015. — 224 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0384-8 (книга IV)
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга четвертая - Содержание
Добрые дела
- Биньямин-праведник
- Дружба дороже богатства
- Достойные вечной жизни
Любовь к Израилю и к Земле Израиля
- Нельзя обвинять Израиль
- Жизнь в Земле Израиля
- Земля, текущая молоком и медом
- У каждого волоска свой источник пропитания, а у человека — нет?
- Любовь к Земле Израиля
- Святая суббота
- Благодаря заповеди кидуша
- Заповедь Торы и императорский указ
- Как во дворе водворить мир?
Десятина
- Правильно и неправильно отделенная десятин
- О том, как мыши пожрали урожай
- Отдели десятину, чтобы разбогатеть!
- Десятина бедных
Пути благочестия
- Как рабби Йоханан любил Тору
- Довольный своей долей
- Рабби Зейра и нечестивцы
- Не используй корону Торы для своей выгоды
- Святой, да будет Он благословен, особенно строго взыскивает с праведников .
- Усердный и терпеливый учитель
Во славу скромности
- Уступающий мнению своего ближнего
- Кто пришел без спроса?
- Кто ел чеснок?
- Потомки геров и потомки Аарона
- Не верь самому себе!
- Самодовольство ведет к забвению выученного
- Самый уважаемый и самый скромный
Против идолопоклонников
- Большинство и одиночки
- Властелин мира
- Подарок по заказу
Мудрость Торы
- Что дороже драгоценной жемчужины?
- Как приготовить трапезу для гостей
- Свидетельство о новомесячье и заговор байтусеев
- «Никакой иноплеменник не должен есть его»
- Заповедь красной коровы
- Странное завещание
- Слепой — а видит лучше зрячего!
- Кто украл кубок?
- Мудрому достаточно намека
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга пятая
Й. Сегаль; перевод Е. Левина, М. Карповой; Художник Н. Бурдыкина
Москва: Книжники, 2015. — 184 с. — (Кешет / Радуга)
ISBN 978-5-9953-0254-4 (общ.)
ISBN 978-5-9953-0385-5 (книга V)
Йохевед Сегаль - Так поступали наши мудрецы - в 5 книгах - Книга пятая - Содержание
Божье провидение
- Пропажа, обернувшаяся к лучшему
- Царский домочадец
- Возвышающий смиренных
Правда и ложь
- Говорящий правду
- Клятва истинная, и все же — обман
- Притча про Обман и его супругу
Вежливость
- Необдуманный отказ и клятвопреступление
- Застольные манеры
- Как себя вести, идя в гости
- Как следует просить
- Довольствоваться малым
- Праведник и нечестивец на постоялом дворе .
- «А чрево нечестивых оскудевает...»
Любовь к заповедям Торы
- Любовь к заповеди
- Паломничество во время гонений
- Самоотверженность
Справедливость и правдивость
- Честные моряки
- Будь честен даже в малом
- Скот праведников
- Верящий и верный
- Деньги сирот
- Тропинка посреди засеянного поля
- Верность слову
- Будь осмотрителен в речах
- Пути честности
- Невзирая на лица
- Правый и неправый суд
Награда Торы и почет мудрецам
- Как потрудился, так и насладился
- С чего начинал рабби Акива
- Прилежный работник прачечной
- Тройная нить
- «И размышляй о ней днем и ночью...»
- «Мудрость человека просветляет лик его...»
- Страх перед мудрецом
- Награда за лицезрение мудреца
- Мудрец — из Торы своей, а царь — из богатства своего!
Благодатная земля, разрушение и утешение
- Благодатная земля
- В эпоху разрушения
- Лев и ибис
- Утешение
- Грядущая благодать
Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 1 часть
Рассказы для детей по мотивам книги «Шмот». – Днепропетровск: «Вольф», 2017. – 100 с.
ISBN 978-966-97617-3-6
ISBN 978-966-97617-4-3
Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 1 часть - Содержание
Предисловие
Глава 1. Шмот (Имена)
- Тучи сгущаются - Оковы рабства - Рождение Моше - Моше во дворце фараона - Бегство Моше из Египта - Неопалимый куст - Отпусти мой народ
Глава 2. Ваэра (И явил Себя)
- Казнь кровью - Казнь лягушками - Наказание вшами и дикими зверьми - Мор - Язва - Град
Глава 3. Бо (Иди к фараону)
- Саранча - Первый Песах - Кара египетских первенцев
Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 2 часть
Рассказы для детей по мотивам книги «Шмот». – Днепропетровск: «Вольф», 2017. – 100 с.
ISBN 978-966-97617-3-6
ISBN 978-966-97617-5-0
Илана Вайсман – Твоя первая Тора – Книга Шмот – 2 часть - Содержание
Глава 4. БЕ ШАЛАХ (КОГДА ОТОСЛАЛ)
- ПОГОНЯ - ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МОРЕ
Глава 5. ИТРО
- ДАРОВАНИЕ ТОРЫ (МАТАН ТОРА)
Глава 6. МИШПАТИМ (ЗАКОНЫ)
Глава 7. ТРУМА (ПОЖЕРТВОВАНИЕ)
- А ЧТО ЖЕ БЫЛО ВНУТРИ МИШКАНА?
Глава 8. ТЕЦАВЕ (ПОВЕЛИШЬ)
Глава 9. КИ ТИСА (КОГДА БУДЕШЬ ВЕСТИ ПОДСЧЕТ)
Глава 10. ВАЯКЭЛЬ (И СОБРАЛ)
Глава 11. ПКУДЕЙ (МОИ ПОВЕЛЕНИЯ)
- ЖЕРТВЕННИК АШЕМУ - СЧАСТЛИВЫЙ МИГ
Моше Столяр - И расскажи сыну своему - Пересказ Пятикнижия для детей и взрослых
Издательство «Маханаим» выражает благодарность Иегуде Каневскому за помощь в переиздании книги
MACHANAIM
Torah and Jewish Heritage Center for Jews from Russia
Luntz Str., 2. Jerusalem, Israel
Моше Столяр - И расскажи сыну своему - Пересказ Пятикнижия для детей и взрослых - История про Берешит - про то, как hаШем сотворил Мир
Вначале - берешит - сотворил hаШем эш-ка-шамаим - небо, ве-эт-ка-арец - и землю. И земля была пустая и удивительная, и тьма висела над бездною, и руах - ветер hаШема - носился над водою. Потому что вся земля была под водою, и над этой водою был ветер hаШема.
И сказал hаШем: "Да будет свет!" И стал свет. И увидел haШем, что свет хорош, и разделил haШем свет и темноту. И назвал hаШем свет днём, а тьму - ночью. И был вечер, и было утро, день один.
А во второй день - йом тени- hаШем сказал небу, чтобы оно встало на своё место. Чтобы небо было над землёю и чтобы оно отделяло верхний мир от нашего, нижнего мира.
А в третий день - йом шлишй - сказал haШем: "Пусть стечётся вода, которая под небом, в одно место, и пусть появится суша - обыкновенная земля". И стало так. И увидел haШем, что это хорошо.
А ещё на третий день сказал haШем: "Пусть растут на земле деревья, и кусты, и трава, и всякие цветы". И стало так. И увидел hаШем, что это хорошо.
А на четвёртый день - йомрвий - сказал haШем: "Пусть будут на небе солнце, луна и звёзды; пусть они ходят по тем дорожкам, которые сделаны для них на небе, и пусть они светят на Землю" И стало так И сделал hаШем солнце чтобы оно и чтобы луна показывала новый месяц, а солнце показывало новый год. И увидел hаШем, что это хорошо.
А на пятый день - йом хамишй - сказал ЬаШем: "Пусть будут рыбы, и птицы, и лягушки, и всякие ящерицы". И стало так. И благословил hallleM рыб, и птиц, и лягушек, и ящериц, и сказал: "Плодитесь и размножайтесь", чтобы много рыб плавало по всем морям, много птиц летало по небу и много всяких лягушек и ящериц прыгало и ползало по земле. И увидел haШем, что это хорошо.
А на шестой день - йом ha-шишй - сказал haШeM: "Пусть будут на земле животные - домашние и дикие". И стало так. И сделал hаШем животных, и они стали жить на земле. И увидел hаШем, что это хорошо.
Странствия Боруха - Документальный роман приключений и путешествий в мире городов и местечек Восточной Европы
Составитель: Эзра Ховкин. – Иерусалим: Студия Клик, 2020. – 368 с.
ISBN 978-965-92786-9-5
Странствия Боруха – Содержание
Предисловие
Начало разговора
Часть первая. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
- Бедняк, сын богача - Тайна Рахели - Сломанный эрув - Прогулки с отцом - Новый меламед - Разбитое зеркало
Часть вторая. В ПОЛНЫЙ РОСТ
- Кузнец из сказки - У нас в местечке - Человек, который не умел хотеть многого - Черные свечи - Лица в толпе - Порка помещика - История с валенками - Случай в бане - Жил да был еврей...
Часть третья. В СТАРОМ ГОРОДЕ
- Убитые голуби - В тихой гавани - Старый Святой - Посох Яакова - Старая Вильна - Причуды богачей - Богатый и нищий - Исчезнувший принц - Страшное пари - Битва за Витебск - Женщина, которая перевернула город - Золушка из Пинска - Золотой язык Голды-Леи - Ешива и клад - Место на площади - Испанский святой - Новое время - Опасные тропинки в цветущем саду - Духи на суде - Свадьба Маарала - Заботы принцев - Клятва - Самое большое чудо - Испанская деревня - Невидимая нить - Ссора во дворце - Урок христианской любви - Лицо в толпе - Скандал в Риме
Часть четвертая. ЗА НИСТАРОМ
- На глубину - Война с отшельником - Против разбойников - Скажи мне, кто твой друг... - Рабби, я Вас знаю! - Урок Кабалы - Завещание - Королевское решение - Священник против сапожника - Диспут и костер - Свадьба в Любавичах - Обманщик - Казака сабля кормит - Рыжий Коэн и Шмерл-зевака - Признание - Средство от зависти - Десант на рынке - Опасная зона - Невидимая крепость - Прыжок - Сочинение о желудке - Открытие - Гордый зять
Часть пятая. СТОРОЖ В САДУ
- Испытание - Наследство - Сказка про столяра - Когда же, когда?.. - Молитва в шалаше - Ловушка для Боруха - Знакомство поневоле - Испачканная скрипка - В замке - Ночной урок
Часть шестая. ЗЯТЬ КУЗНЕЦА
- Сколько весит слово - Невидимый взрыв - Ученый дровосек - Свет за ставнями - Богатая невеста - Осада Слуцка - Молитва богача - Таинственный мудрец - Два скандала - Суровый приказ - Время «больших мозгов» - Неженка - Признание
Часть седьмая. МУДРЕЦ ПОД КАРЕТОЙ
- Свадьба нищих - Голоса на мельнице - Француз по паспорту - Еврей за бортом - Лекарство от пули - Гость - Перед кидушем - Удача - У стены - «Песня о стене» - Так хорошо, что даже плохо - Чашка кофе - Зверь на воле - В гостях у принца - Песня о глазах - Новый способ охоты на оленя - Крик души - Ах, на заре! - Песня о свободе - Огненный лев - Вода для мацы
Часть восьмая. СВАДЬБА СЕСТРЫ
- Невидимый оркестр - Дядины заботы - Серьезный разговор - В одном местечке - Пять лет плохой погоды - Сказка о враче - Черное небо - Пожарный выход - Хасид родился - Брачный контракт
Часть девятая. КОНЕЦ ПУТИ
- Мазл тов! - Ночная миква
Вместо послесловия
Огромное Спасибо!
Спасибо
да сам с удовольствиенм читаю и детям
Отличные истории и для детей, и для взрослых!