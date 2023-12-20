Так поступали наши мудрецы - Твоя первая Тора - Странствия Боруха

Так поступали наши мудрецы - 5 книг - Серия "Радуга" книг для детей издательства "Книжники"

Истории, собранные в этой книге, адресованы детям и их родителям, воспитателям и учителям. Большая часть этих рассказов взята из Талмуда и сборников мидрашей. В них говорится о наших прославленных предках — мудрецах Израиля, об их добрых делах и чертах характера; из них можно почерпнуть немало мудрости, этических уроков и интересных идей, относящихся к первоосновам еврейской религии. Когда я решила пересказать мидраши для детей, то приступила к работе со страхом и трепетом. То и дело в моей душе возникали сомнения — возможно ли адекватно донести их смысл? Поймут ли дети, о чем идет речь? Насколько образы и деяния героев вписываются в мировоззрение современного ребенка? Наконец, можно ли ожидать, что эти истории смогут повлиять на развитие детей, и если да, то каким будет это влияние?

Тора, как Письменная, так и Устная, — Тора Жизни, поэтому она охватывает все сферы жизни и актуальна для любой эпохи и любого возраста. Поэтому наша задача сводится к тому, чтобы найти способ донести слова Торы до сознания ребенка.

Не следует думать, что, поскольку в мидрашах говорится о стародавних временах, когда жизнь была совсем другой, ребенок их не поймет. Опыт свидетельствует, что ребенок может легко отождествить себя с героями, которых он никогда не видел. Мало кто видел в своей жизни царя, но, читая про него, дети прекрасно понимают, о ком идет речь. И даже если рассказ не заканчивается моралью или однозначной оценкой, дети обычно прекрасно чувствуют, каким поступкам стоит подражать, а какие, напротив, отвратительны.

Гораздо труднее ответить на вопрос, произведут ли эти рассказы желаемый воспитательный эффект. Рискну предположить, что это будет зависеть, в первую очередь, от различных внешних факторов: от того, в какой форме будут поданы эти тексты, от личности рассказчика и, что очень важно, — от общей атмосферы семьи или детского сада, где они прозвучат. Если родители или воспитатели не служат для ребенка примером для подражания, если в саду или в семье правила жизни не соответствуют принципам, изложенным в наших историях, тогда рассказы, скорее всего, не окажут серьезного влияния на внутренний мир ребенка — в лучшем случае он сможет запомнить отдельные слова или образы. Нельзя забывать, что в работе с маленькими детьми крайне важно любое действие сопровождать правильными словами и соответствующим рассказом.

У родителей и учителей может возникнуть еще один, не менее важный вопрос: какой сюжет выбрать и каким образом его пересказать? Для сборника, который вы держите в руках, мидраши были отобраны по тематическому принципу — в большинстве из них говорится о заповедях, которые нужно исполнять по отношению к ближним. Однако было решено включить в эту книгу также несколько рассказов, посвященных заповедям, относящимся к Всевышнему, то есть молитве, упованию на Бога и т. д., а также правильному отношению к животным.

Среди многочисленных мидрашей на эти темы мы выбрали наиболее понятные для детей и постарались ввести в них как можно больше диалогов. Не стоит объяснять, что по сравнению с богатством и разнообразием еврейских классических текстов наш сборник — не более чем капля в море. Воспитательнице, заинтересовавшейся той или иной темой, стоит обратиться к первоисточникам. Она, несомненно, найдет там множество драгоценных жемчужин и сможет сама переработать эти тексты и подать их в доступной для детей форме. Напомним лишь, что обработка классических мидрашей требует серьезной работы с комментариями, а также осторожности и неторопливости.