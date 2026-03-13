Секацкий - Философия возможных миров
Книга Александра Секацкого «Философия возможных миров: Очерки» — это яркий образец современной интеллектуальной прозы, в которой автор исследует границы реальности, воображения и человеческого бытия. Секацкий ставит задачу переосмыслить классическую концепцию «возможных миров», выводя её из узких рамок аналитической логики в пространство метафизики и антропологии. Основная идея произведения заключается в том, что «реальное» — это лишь один из вариантов случившегося, в то время как мерцающие контуры нереализованных возможностей оказывают на нас не меньшее влияние, формируя ландшафты нашей культуры, желаний и истории.
Содержательная часть книги представляет собой серию блестящих эссе, где автор анализирует различные модусы существования: от виртуальных пространств и фантомных болей истории до структуры сновидений и природы шпионажа. Секацкий рассматривает, как человек обживает «зазоры» между сущим и воображаемым, создавая собственные миры через искусство, идеологию или бродяжничество. Автор мастерски жонглирует парадоксами, показывая, что возможность зачастую обладает большей энергией, чем свершившийся факт, а человеческая идентичность определяется не только тем, кем мы являемся, но и теми «другими», которыми мы могли бы стать в иных обстоятельствах.
Текст написан в уникальной авторской манере, сочетающей академическую эрудицию с изящной эссеистикой и провокативностью. Александр Секацкий, как один из лидеров «петербургской фундаментальной школы», мастерски использует метафоры и интеллектуальный эпатаж, чтобы заставить читателя выйти за пределы привычного восприятия. Работа служит отличным стимулом для всех, кто интересуется философией сознания, культурологией и вопросами онтологии. Это чтение приглашает к интеллектуальному путешествию по территориям, где реальность дает трещину, обнажая бесконечное разнообразие иных способов быть.
Александр Секацкий – Философия возможных миров: Очерки
Издательство – «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 494 с.
Санкт-Петербург, 2017 г.
ISBN 978-5-8370-0725-5
Александр Секацкий – Философия возможных миров: Очерки – Содержание
От автора
Раздел 1. Как если бы
Пришел Серенький Волчок
Скелеты в шкафу (ассортимент тел и репертуары телесности)
Теория трех ключиков
Зависть: один из пропущенных миров
Конспирологический конгресс
Раздел 2. Эффекты времени
Проблема времени у Канта, Даниила Хармса и Чжуан-цзы
Не заметить катастрофу
Женственность и свобода
Раздел 3. Сцена и экран
Магический театр
Кино, иномирность и сверх-искусственное
Кинематограф и загробные походы
А. Огарков. Монадология Секацкого
