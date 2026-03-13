Секацкий - Онтология лжи

Книга Александра Секацкого «Онтология лжи» — это глубокое и провокационное философское исследование, в котором автор предлагает радикальный пересмотр привычного этического отношения ко лжи. Секацкий ставит задачу вывести ложь из категории морального порока в категорию фундаментальной онтологической силы, созидающей человеческую реальность. Основная идея произведения заключается в том, что именно способность к дезинформации и созданию фикций является тем «антропологическим порогом», который отделил человека от животного мира, позволив выстроить сложную архитектуру культуры, политики и самосознания.

Содержательная часть книги исследует ложь как активный инструмент проектирования действительности. Автор анализирует различные формы «не-истины»: от мимикрии в живой природе до изощренных стратегий соблазна, шпионажа и государственной идеологии. Секацкий утверждает, что «голая правда» часто бывает разрушительна для социального порядка и психического здоровья, в то время как «спасительная ложь» выступает в роли защитной оболочки, позволяющей человеку существовать в зазоре между сущим и воображаемым. В тексте подробно рассматривается генезис хитрости, природа симулякров и роль тайны как необходимого условия внутренней свободы личности.

Текст написан в блестящем эссеистическом стиле, где парадоксальность суждений сочетается с филигранной работой со смыслами. Александр Секацкий призывает читателя отказаться от наивного морализаторства и увидеть в умении лгать не слабость, а избыток творческой энергии духа, способного трансформировать мир. Работа служит мощным интеллектуальным стимулом для тех, кто интересуется философией языка, психологией влияния и вопросами устройства социума. Это чтение заставляет по-новому взглянуть на привычную честность, обнаруживая за её фасадом сложную игру сокрытия и обнаружения смыслов.

Секацкий Александр - Онтология лжи

СПб.: Трактат, 2017. 200 с.

ISBN 978-5-9909419-8-4

Секацкий Александр - Онтология лжи - Содержание

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Природная колыбель лжи

ГЛАВА 2. Космология лжи

ГЛАВА 3. Человеческое сознание в спектре возможных миров разумности

ГЛАВА 4. Опыт распознавания обмана

ГЛАВА 5. Траектория обмана и её исследование Общая архитектоника практического разума Типы коллизий Легитимация лжи и понятие допуска Широта допуска, или Искусство дозировки Регулировка допуска: чем дозволяется дозволенное Обмен обманом и проблема устойчивости субъекта

ГЛАВА 6. Прогрессия фальсификации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ