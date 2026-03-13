Секацкий - Юла и якорь
Книга Александра Секацкого «Юла и якорь: опыт альтеративной метафизики» представляет собой сборник философских очерков, исследующих фундаментальную дилемму человеческого существования: влечение к изменчивости и потребность в устойчивости. Автор ставит задачу проанализировать те силы, которые заставляют нас либо нестись по жизни с головокружительной скоростью, подобно юле, либо искать спасения в неподвижности и укорененности, символизируемых якорем. Основная идея произведения заключается в том, что современный человек живет в пространстве «альтеративности» — постоянной смены состояний, где истина обнаруживается не в одной из крайностей, а в самой динамике их чередования.
Содержательная часть книги наполнена парадоксальными размышлениями о природе времени, власти, желания и идентичности. Секацкий рассматривает «юлу» как метафору чистого движения и самодостаточной игры, которая удерживает вертикаль лишь до тех пор, пока длится вращение. В противовес ей, «якорь» выступает как воля к фиксации, попытка остановить поток становления и обрести твердую почву. Автор анализирует, как эти метафизические режимы проявляются в культуре, политике и повседневности, исследуя феномены моды, терроризма, святости и даже устройства компьютерных игр как способы управления нашей причастностью к бытию.
Текст написан в характерной для Секацкого манере «философского драйва», где строгость мысли сочетается с яркостью образов и почти беллетристической увлекательностью. Автор приглашает читателя к эксперименту над собственным восприятием, предлагая взглянуть на привычные вещи под углом «другой» (альтеративной) метафизики, не скованной догмами традиционных систем. Работа служит отличным интеллектуальным тренажером для тех, кто готов к пересмотру базовых понятий о свободе и необходимости. Это чтение позволяет лучше понять внутреннюю механику нашей эпохи, в которой способность быстро вращаться и вовремя бросать якорь становится главным искусством выживания.
Александр Секацкий - Юла и якорь : опыт альтеративной метифизики : очерки
Санкт-Петербург, 2023. 400 с.
ISBN 978-5-6048670-2-0
Александр Секацкий - Юла и якорь : опыт альтеративной метифизики : очерки - Содержание
Часть 1
Якорь: опыт применения одной метафоры
Юла: опыт метафизики вращения и покоя
Швабра Витгенштейна
Это не хухры-мухры!
Вылетело из головы (Вариации на тему одного симптома)
О последней недоговоренности
Часть 2
Феноменология волка
Вторичное упрощение как способ обретения первоначала
Репрессии против мертвых
Часть 3
Тезисы о книге
Публичка: из личной хроники
