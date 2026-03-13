Секацкий - Юла и якорь

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Книга Александра Секацкого «Юла и якорь: опыт альтеративной метафизики» представляет собой сборник философских очерков, исследующих фундаментальную дилемму человеческого существования: влечение к изменчивости и потребность в устойчивости. Автор ставит задачу проанализировать те силы, которые заставляют нас либо нестись по жизни с головокружительной скоростью, подобно юле, либо искать спасения в неподвижности и укорененности, символизируемых якорем. Основная идея произведения заключается в том, что современный человек живет в пространстве «альтеративности» — постоянной смены состояний, где истина обнаруживается не в одной из крайностей, а в самой динамике их чередования.

Содержательная часть книги наполнена парадоксальными размышлениями о природе времени, власти, желания и идентичности. Секацкий рассматривает «юлу» как метафору чистого движения и самодостаточной игры, которая удерживает вертикаль лишь до тех пор, пока длится вращение. В противовес ей, «якорь» выступает как воля к фиксации, попытка остановить поток становления и обрести твердую почву. Автор анализирует, как эти метафизические режимы проявляются в культуре, политике и повседневности, исследуя феномены моды, терроризма, святости и даже устройства компьютерных игр как способы управления нашей причастностью к бытию.

Текст написан в характерной для Секацкого манере «философского драйва», где строгость мысли сочетается с яркостью образов и почти беллетристической увлекательностью. Автор приглашает читателя к эксперименту над собственным восприятием, предлагая взглянуть на привычные вещи под углом «другой» (альтеративной) метафизики, не скованной догмами традиционных систем. Работа служит отличным интеллектуальным тренажером для тех, кто готов к пересмотру базовых понятий о свободе и необходимости. Это чтение позволяет лучше понять внутреннюю механику нашей эпохи, в которой способность быстро вращаться и вовремя бросать якорь становится главным искусством выживания.

Александр Секацкий - Юла и якорь : опыт альтеративной метифизики : очерки

Санкт-Петербург, 2023. 400 с.

ISBN 978-5-6048670-2-0

Александр Секацкий - Юла и якорь : опыт альтеративной метифизики : очерки - Содержание

Часть 1

  • Якорь: опыт применения одной метафоры

  • Юла: опыт метафизики вращения и покоя

  • Швабра Витгенштейна

  • Это не хухры-мухры!

  • Вылетело из головы (Вариации на тему одного симптома)

  • О последней недоговоренности

Часть 2

  • Феноменология волка

  • Вторичное упрощение как способ обретения первоначала

  • Репрессии против мертвых

Часть 3

  • Тезисы о книге

  • Публичка: из личной хроники

Related Books

All Books