Современная библеистика Перевод статей из сборника «Сексуальность, идеология и Библия» / [пер. с англ. Игорь Костин для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – (Современная библеистика). Электронное издание. ISBN 978-1-909697-83-6 (англ.) Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: Sexuality, Ideology and the Bible, Sheffield Phoenix Press, 2015. - 185 р. ISBN 978-1-909697-83-6

Сексуальность, идеология и Библия - Sexuality, Ideology and the Bible - перевод Esxatos SEXUALITY, IDEOLOGY AND THE BIBLE

ANTIPODEAN ENGAGEMENTS

Edited by Robert J. Myles

and Caroline Blyth

SHEFFIELD PHOENIX PRESS 2015 ISBN 978-1-909697-83-6 SEXUALITY, IDEOLOGY AND THE BIBLE - Contents Introduction: The Antipodean Underside of Sexuality, Ideology and the Bible Robert J. Myles

THE PERFECT PENIS OF EDEN AND QUEER TIME IN AUGUSTINE’S READING OF PAUL Deane Galbraith

‘COME UPON HER’: LAND AS RAPED IN JEREMIAH 6.1-8 20 Emily Colgan

IMAGINING THE BODY OF CHRIST Christina Petterson

THE MATRIARCH’S MUFF Roland Boer

PAUL SPEAKS LIKE A GIRL: WHEN PHOEBE READS ROMANS Alan H. Cadwallader

‘WE’RE HERE, WE’RE QUEER–GET USED TO IT!’: EXCLAMATIONS IN THE MARGINS (EUODIA AND SYNTYCHE IN PHILIPPIANS 4.2) Gillian Townsleyvi

QUEER[Y]ING THE SERMON ON THE MOUNT Elaine M. Wainwright

PROMETHEA’S SONG OF SONGS Yael Klangwisan

THE DELILAH MONOLOGUES Caroline Blyth and Teguh Wijaya Mulya

RESPONSE: QUEERING THE ANTIPODES Hugh S. Pyper Сексуальность, идеология и Библия - IMAGINING THE BODY OF CHRIST Christina Petterson - Образ тела Христа - Кристина Петерсон В середине восемнадцатого века сообщество моравских братьев в Германии верили в Христа, который носил на своем теле мужские и женские гениталии: половой член и боковая рана (Иоанн 19.34). Это позволило лидеру общины, графу Цинцендорфу, утверждать, что тело Христа представляло всю общину. Идея тела Христа, как представляющего сообщество, является известным тропом в некоторых текстах Нового Завета, таких как письма к Римлянам, 1 Коринфянам, Ефесянам и Колоссянам. Однако то, о чем учил Цинцендорф, было коллективным образом сообщества как тела, отличного от Христа. Настоящая глава будет использовать этот сдвиг в понимании устроения коллективного органа для анализа различных понятий тела и коллектива, и контекстуализировать их различия. После своих методологических предпосылок, я перехожу к анализу хоров-речений Цинцендорфа, к жанру выступлений, адресованных группам в моравском сообществе, разделенных по полу и семейному положению, так называемые хоры. После этого я обращусь к 1 Коринфянам и коллективному телу Христа. В середине восемнадцатого века сообщество моравских братьев в Германии верили в Христа, который носил на своем теле мужские и женские гениталии: половой член и боковая рана (Иоанн 19.34). Это позволило лидеру общины, графу Цинцендорфу, утверждать, что тело Христа представляло всю общину. Идея тела Христа, как представляющего сообщество, является известным тропом в некоторых текстах Нового Завета, таких как письма к Римлянам, 1 Коринфянам, Ефесянам и Колоссянам. Однако то, о чем учил Цинцендорф, было коллективным образом сообщества как тела, отличного от Христа. Настоящая глава будет использовать этот сдвиг в понимании устроения коллективного органа для анализа различных понятий тела и коллектива, и контекстуализировать их различия. После своих методологических предпосылок, я перехожу к анализу хоров-речений Цинцендорфа, к жанру выступлений, адресованных группам в моравском сообществе, разделенных по полу и семейному положению, так называемые хоры. После этого я обращусь к 1 Коринфянам и коллективному телу Христа.

Представление о Теле как о коллективе, и вопрос сравнения

Ни Павел, ни Цинцендорф не были единственными, кто были сосредоточены на вопросе коллектива. Эта тема была популярной в древности, и в средневековом христианстве, и в западной философской традиции семнадцатого и восемнадцатого веков мы находим ее в Левиафане Гоббса, Содружестве Локка и в понятии политического тела у таких мыслителей, как Руссо, Кондильяк и Мальтус.

Однако, было ли непрерывными и одинаковыми понимания о теле, которые мы находим в течение столетий, касательно отношения между индивидуумом и социальным коллективом? Я буду утверждать, что использование понятия тела Христа как способа посредничества между индивидуумом и сообществом в восемнадцатом веке в Германии радикально отличается от понимания коллективного тела в Римской империи первого века, и что анализ и сравнение двух видов использования этого термина показывает, как различные социально-экономические контексты производят разные понимания о коллективном теле.

Сравнение

Сравнение всегда требует процесса тщательного развертывания. Как указывает Джонатан Смит, сравнение всегда строится на принятии и акценте разницы в качестве основной точки интереса, а также признания, что интеллектуальные задачи того, кто сравнивает, требуют методологических манипуляций. Кроме того, Смит подчеркивает необходимость того, чтобы явно ссылаться на, всегда присутствующую, но неявную третью сторону сравнения, чтобы выражать как аналогию, так и различия, и тем самым раскрывать, что представляют интересы того, кто делает сравнение. Первый момент является важной методологической проблемой, которая требует постоянного внимания и подозрения. Второй момент - раскрытие третьей стороны – значителен в отношении исторических и экономических аспектов этой главы в том, что конкретное предприятие по восстановлению объектов, которые могут быть сопоставимыми по сравнению с третьим, является центральной особенностью обмена в капитализме, как анализировал Маркс. Фактически, хотя сравнение использовалось в качестве вспомогательного аналитического инструмента на протяжении тысячелетий, сравнение в качестве отдельного метода (например, сравнительной литературы) в рамках различных дисциплин (право, история, литература, социальные науки) не появляются до второй половины девятнадцатого века.