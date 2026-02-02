Селезнев Юрий - Вооруженные конфликты русских княжеств с кочевниками

В 967 году Святослав с своею дружиною отправился в Болгарию, завоевал ее и остался жить там в Переяславце на Дунае. Он княжил в Переяславце, говорит летописец, а Русь оставалась без князя. В Киеве жила престарелая Ольга с малолетними внуками, а подле была степь, откуда беспрестанно можно было ожидать нападения кочевых варваров. И вот пришли печенеги, оборонить было некому, Ольга затворилась в Киеве со внуками. Бесчисленное множество печенегов обступило город, нельзя было ни выйти из него, ни вести послать, и жители изнемогали от голода и жажды. На противоположной стороне Днепра, говорит предание, собрались ратные люди в лодках, но не смели напасть на печенегов и не было сообщения между ними и киевлянами. Тогда последние встужили и стали говорить: «Нет ли кого, кто б мог пройти на ту сторону и сказать нашим, что если они завтра не нападут на печенегов, то мы сдадимся». И вот вызвался один молодой человек. «Я, — сказал он, — пойду». — «Иди! » — закричали ему все.

Молодой человек вышел из города с уздою и, ходя между печенегами, спрашивал, не видал ли кто его лошади. Он умел говорить по-печенежски, и потому варвары приняли его за одного из своих. Когда он подошел к реке, то сбросил с себя платье и поплыл. Печенеги догадались об обмане, начали стрелять по нем, но не могли уже попасть: он был далеко. И русские с той стороны выехали в лодке к нему навстречу и перевезли на другой берег. Он сказал им: «Если не подступите завтра к городу, то люди хотят сдаться печенегам». Воевода именем Претич сказал на это: «Подступим завтра в лодках, как нибудь захватим княгиню с княжатами и умчим их на эту сторону, а не то Святослав погубит нас, как воротится». Все согласились и на другой день на рассвете, седши в лодки, громко затрубили. Люди в городе радостно откликнулись им.

Печенеги подумали, что князь пришел, отбежали от города, а тем временем Ольга со внуками успела сесть в лодку и переехать на другой берег. Увидав это, печенежский князь возвратился один к воеводе Претичу и спросил у него: «Кто это пришел ?» Претич отвечал: «Люди с той стороны». Печенег опять спросил Претича: «А ты князь ли ?» Воевода отвечал: «Я муж княжой и пришел в сторожах, а по мне идет полк с князем, бесчисленное множество войска». Он сказал это, чтобы пригрозить ему. Тогда князь печенежский сказал воеводе: «Будь мне другом». Тот согласился. Оба подали друг другу руки и разменялись подарками: князь печенежский подарил Претичу коня, саблю, стрелы; Претич отдарил его бронею, щитом и мечом. После этого печенеги отступили от города, но стали не в далеком расстоянии от него. Летописец говорит, что русским нельзя было коней напоить: на Лыбеди стояли печенеги. Таково предание, внесенное в летопись, так народная память передавала это событие. Из характеристических черт времени в этом предании мы заметим описание подарков, которыми обменялись Претич и князь печенежский. В различии оружия резко выразилось различие между Европою и Азиею, между европейским и азиатским вооружением. Степной кочевник, всадник по преимуществу, дарит коня и скифское оружие: саблю, стрелы; воевода русский дарит ему оружие воина европейского, большею частью оборонительное: броню, щит и меч.

Селезнев Юрий - Вооруженные конфликты русских княжеств с кочевниками в X — первой половине XIII вв.

М.: Руниверс, 2021. 672 с.

ISBN 978-5-905719-28-8

Селезнев Юрий - Вооруженные конфликты русских княжеств с кочевниками в X — первой половине XIII вв. - Оглавление

РУССКО-ПЕЧЕНЕЖСКИЕ КОНФЛИКТЫ

КОНФЛИКТЫ РУССКИХ КНЯЗЕЙ И ТОРКОВРУССКО-ПОЛОВЕЦКИЕ КОНФЛИКТЫ. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. РУССКО-ПОЛОВЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII вв. (ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) § 1. РУССКО-ПОЛОВЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1055–1101 гг. § 2. РУССКО-ПОЛОВЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1103–1156 гг. § 3. РУССКО-ПОЛОВЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1158–1188 гг. § 4. РУССКО-ПОЛОВЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1190–1253 гг.

ГЛАВА 2. ПОЛОВЕЦКАЯ ЭЛИТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII ВВ. ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛОВЕЦКОЙ ЭЛИТЫ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

УКАЗАТЕЛИ