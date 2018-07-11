С богословской тематикой тесно связаны творения Бар Зō‘би по литургике, частью, как было упомянуто выше, вошедшие в состав его «Ладной ткани». Отдельным замечательным произведением такого рода является его «Истолкование таин» (или «Изъяснение таинств») – пушшāк ’рāзē.

Николай Николаевич Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»: Критический текст, перевод, исследование

Российский государственный гуманитарный университет, Институт восточных культур и античности. – 2-е изд.

Омск: Амфора, 2015 г. – 224 с.

ISBN 976-5-906706-18-8

Николай Николаевич Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»: Критический текст, перевод, исследование - Содержание

Йōханнāн Бар Зō‘би – восточносирийский автор монгольской эпохи и его трактаты в стихах

Жизнь автора: монах и учитель

Грамматика в стихах

Философия всеобщего знания

Истолкование таин

Изъясняемая литургия

Структура поэмы

Пролог

Антитезы литургии

Вероучительная часть: седмицы и триады

Христология таин

Мир и храм

Использованные рукописи

Сокращения

«ИСТОЛКОВАНИЕ ТАИН». Текст и перевод

Глоссарий литургических терминов

Библиография

Именной указатель

Николай Николаевич Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»: Критический текст, перевод, исследование - Слово «Истолкование таин», сочиненное раббаном Йōханнāном Бар Зō‘би

Еще с силою Иисуса Христа, Царя и Господа,

Переписываю, сличая со тщанием, слово дивное

Истолкования таин всех божественных по порядку,

Открывая и являя чин их с целью восхитительной и трепетной,

Сочиненное и сложенное раббаном достойной памяти,

Священником порядочным, и подвижником, и деликатным мужем,

Йоханнаном иже Зō‘би, выдающимся и весьма ученым.

Боже милостивый, помоги мне и укрепи меня его молитвами.

1 Достойно хваления есть великое море милости: По любви Своей сотворил Он творение из ничего.

Сотворил Он сонмы [существ] небесных мановением силы Своей

И [затем] постепенно сотворил всё пред глазами их.

5 Словно детей в школу привел Он их [сотворенных] И учил их по книге новой творения Своего.

К научению их Он продолжал труд Свой шесть дней а познают, что Сотворивший всё сотворил и их.

Поначалу, в первый день, сотворил Он восемь природ

10 И в четыре следующие завершил построение здания, созданного Им.

В шестой день Он, не имеющий образа, соделал образ

И собрал и связал небеса и землю созданием Своим.

Голосом и рассуждением почтил Свой образ Создатель всего,

Чтобы почитали словесные и бессловесные создание Его.