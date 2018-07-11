Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»
С богословской тематикой тесно связаны творения Бар Зō‘би по литургике, частью, как было упомянуто выше, вошедшие в состав его «Ладной ткани». Отдельным замечательным произведением такого рода является его «Истолкование таин» (или «Изъяснение таинств») – пушшāк ’рāзē.
Николай Николаевич Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»: Критический текст, перевод, исследование
Российский государственный гуманитарный университет, Институт восточных культур и античности. – 2-е изд.
Омск: Амфора, 2015 г. – 224 с.
ISBN 976-5-906706-18-8
Николай Николаевич Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»: Критический текст, перевод, исследование - Содержание
Йōханнāн Бар Зō‘би – восточносирийский автор монгольской эпохи и его трактаты в стихах
- Жизнь автора: монах и учитель
- Грамматика в стихах
- Философия всеобщего знания
- Истолкование таин
- Изъясняемая литургия
- Структура поэмы
- Пролог
- Антитезы литургии
- Вероучительная часть: седмицы и триады
- Христология таин
- Мир и храм
Использованные рукописи
Сокращения
«ИСТОЛКОВАНИЕ ТАИН». Текст и перевод
Глоссарий литургических терминов
Библиография
Именной указатель
Николай Николаевич Селезнев - Йōханнāн Бар Зō‘би и его «Истолкование таин»: Критический текст, перевод, исследование - Слово «Истолкование таин», сочиненное раббаном Йōханнāном Бар Зō‘би
Еще с силою Иисуса Христа, Царя и Господа,
Переписываю, сличая со тщанием, слово дивное
Истолкования таин всех божественных по порядку,
Открывая и являя чин их с целью восхитительной и трепетной,
Сочиненное и сложенное раббаном достойной памяти,
Священником порядочным, и подвижником, и деликатным мужем,
Йоханнаном иже Зō‘би, выдающимся и весьма ученым.
Боже милостивый, помоги мне и укрепи меня его молитвами.
1 Достойно хваления есть великое море милости: По любви Своей сотворил Он творение из ничего.
Сотворил Он сонмы [существ] небесных мановением силы Своей
И [затем] постепенно сотворил всё пред глазами их.
5 Словно детей в школу привел Он их [сотворенных] И учил их по книге новой творения Своего.
К научению их Он продолжал труд Свой шесть дней а познают, что Сотворивший всё сотворил и их.
Поначалу, в первый день, сотворил Он восемь природ
10 И в четыре следующие завершил построение здания, созданного Им.
В шестой день Он, не имеющий образа, соделал образ
И собрал и связал небеса и землю созданием Своим.
Голосом и рассуждением почтил Свой образ Создатель всего,
Чтобы почитали словесные и бессловесные создание Его.
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