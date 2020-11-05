Детальное рассмотрение «позитивного мышления» позволяет дать его итоговую квалификацию в контексте таких реалий как наука, религия, оккультизм и магия. И первое, на что необходимо обратить внимание, касается соотнесённости между «позитивным мышлением» и наукой.

С научной точки зрения позитивное мышление может рассматриваться в рамках психологии, и более узко — психосоматики. Позитивная психологическая установка, её влияние на характер деятельности и физиологию субъекта, очерчивает научный круг применения «позитивного мышления». Там, где мысли приписывается способность воздействовать на расстоянии, вне прямого визуального или вербального контакта субъектов, «позитивное мышление» выходит за научные рамки и может рассматриваться в контексте религии или оккультизма.

Виктор Викторович Селивановский - Позитивное мышление: симпатическая магия и христианство

СПб.: Издательство института богословия и философии, 2010 г. — 292 с.

ISBN 978-5-902461-08-1

Виктор Викторович Селивановский - Позитивное мышление: симпатическая магия и христианство - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПЦИЯ ОККУЛЬТНОГО

1. Оккультизм и магия

2. Магия и религия

3. Магический агент. Сила и Закон Сила Закон

4. Мировоззренческая база оккультизма

5. Оккультизм и наука

Онтологическое разделение науки и оккультизма. Естественное и сверхъестественное

Эпистемологическое разделение науки и оккультизма. Научный метод

Научность «позитивного мышления» за гранью психологии

ЧАСТЬ 2. «ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» И МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. История «позитивного мышления» Метафизическое движение От Нового Мышления к Движению Веры. Э.У. Кеньон Движение Веры. «Позитивные мыслители» протестантских и неопротестантских деноминаций

2. Происхождение «метафизического» учения

3. Пантеистическое мировоззрение Бог — личность или безличный абсолют? Бог как Мышление Божественный человек Утопический оптимизм как следствие «христианского пантеизма» Отрицание первородного греха Учение о зле Пантеистическая христология Логические ошибки «христианского пантеизма». Потребность в эманатизме

4. Теории материи. Магический агент Целительство на расстоянии. Психотерапия или оккультное воздействие? Мысль как Сила

5. Мысль как Закон. Сциентистская установка метафизического движения Закон симпатического подобия Естественный характер Закона Силы. Упразднение «сверхъестественного» Здоровье и процветание как естественное право детей божьих Адогматический характер религиозности

6. Характер «метафизической» молитвы

ЧАСТЬ 3. «ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ВЕРА В ВЕРУ ДВИЖЕНИЯ ВЕРЫ

1. Вера как сила

2. Закон веры Духовные законы в христианской теологии Предваряющая благодарность «Утвердительное принятие» и закон «соответствия» Сведенборга

3. Практика «позитивного мышления» Феномен «позитивного мышления» Этика «позитивного мышления». Критический анализ Визуализация Слово веры. «Скажи это»

4. Божественный человек Искупление и христология Обожение

5. «Немощный» Бог Движения Веры Два образа Бога Движения Веры Бог как субъект духовных законов. Антропоморфный Бог Воля Бога и воля человека. Упразднение промысла Новая роль Церкви

6. Реабилитация «немощного» Бога

7. Вера в понимании отцов Церкви. Мк.11:23

8. Видение и прелесть. Православный взгляд на мистицизм

9. Цели Движения Веры

10. Движение Веры о своём сходстве с оккультизмом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Виктор Викторович Селивановский - Позитивное мышление: симпатическая магия и христианство - Введение

«Позитивное мышление» в широком смысле означает оптимистический настрой, уверенность как условие, а иногда и средство достижения желаемых целей. Это распространённое понятие указывает, прежде всего, на творческую силу мысли, а «позитивная» форма отражает прагматическую потребность человека выделить тот аспект мышления, который приносит пользу, даёт эффективный «положительный» результат.

«Позитивное мышление» может рассматриваться в научном аспекте, как предмет психологии, и в религиозном, как теория и практика ряда религиозных организаций. В контексте психологии и психотерапии «позитивное мышление» имеет утилитарное значение психотренинга и следует в общем теоретическом русле некоторых направлений современной психологии: гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, а также позитивной психотерапии Н. Пезешкиана. Исследование психологического аспекта «позитивного мышления» не входит в задачу данной работы.

В религиозном аспекте «позитивное мышление» подразумевает возможность мысли (воображения, эмоций, веры) воздействовать на реальность без обязательного опосредования человеческой деятельностью, а также вне прямого контакта, на расстоянии. Эта способность мысли означает выход за рамки психосоматики и психологии в целом и может рассматриваться как критерий, отделяющий научную грань «позитивного мышления» от религиозной. Термин «религиозный» в данном случае не совсем корректен и в первом приближении означает лишь отношение «позитивного мышления» к религиозной сфере жизни. Этот феномен можно назвать также сверхъестественным или оккультным, что в любом случае будет нести определённую мировоззренческую нагрузку.

«Позитивное мышление» в качестве религиозного учения представлено в современном мире тремя основными идейными течениями (См. приложение).