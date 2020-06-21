В 1982 году, во время пребывания Густава и Эльзы в библейском колледже в США, Господь открыл им через пророческое слово Свой план и цель возвращения Своего избранного народа в Землю Обетованную. Он также показал им, что придет время, когда они будут лично участвовать в алии.

Операция "Исход" - Густав Шеллер

Издательство "Варух"

Густав Шеллер - Операция "Исход" - Содержание

От издательства

Глава 1 Исаия 46:9-10

Глава 2 Исаия 49:22

Глава 3 Исаия 60:8

Глава 4 Исаия 51:10-11

Глава 5 Исаия 41:9

Глава 6 Притчи 24:11

Глава 7 Иеремия 31:10

Глава 8 Иеремия 31:7-8

Эпилог. Западная земля

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3. Библейские ссылки

Примечания

Материалы приложения

Густав Шеллер - Операция "Исход" - Введение

Для того, чтобы понять эту книгу, прежде всего необходимо понять Бога. Его природу и характер, а также Его вечные цели для Израиля.

По Своей любви Он избрал Авраама, Исаака и Иакова, чье имя былоизменено на Израиль, и пообещал им землю во владение (Бытие 12:1; 15:7). Эта земля ясно обозначена как “от реки Египетской до великой

реки, реки Евфрата” (Бытие 15:18).



Однако этому обетованию еще предстоит быть исполненным до конца, и однажды Господь покажет, что Он точно придерживается Своего завета с избранным народом.

Мы живем в век “равенства”. Неудивительно, что некоторые люди считают несправедливым то, что Бог избрал еврейский народ как Свой особый народ и пообещал ему его землю навеки. Такое обетование не было дано ни одному другому народу.



Бог знал наперед, что евреи будут в Египте 400 лет, и сказал Аврааму так:

“...знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет". (Бытие 15:13)

Бог обещал, что после этого они выйдут оттуда и войдут в Землю Обетованную. Это совершилось через Моисея в первом исходе.

Прослеживая еврейскую историю, важно понимать Божий завет с этим народом, особенно завет, записанный во Второзаконии, в 28-ой главе. Он состоит из двух частей. Стихи с 1-го по 14-ый описывают благословение послушания, в то время как стихи с 15-го по 68-ой детально раскрывают последствия непослушания. История говорит нам о том, что израильтяне ослушались Божьих законов, трагически ощутив

на себе последствия этого выбора.